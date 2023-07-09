|American League
|Baltimore Orioles
1. (17) Enrique Bradfield Jr., OF, Vanderbilt.
2. (53) Mac Horvath, OF, North Carolina.
CBB. (63) Jackson Baumeister, RHP, Florida State.
|Boston Red Sox
1. (14) Kyle Teel, C, Virginia.
2. (50) Nazzan Zanetello, SS, Christian Brothers College H.S., Mo.
|Chicago White Sox
1. (15) Jacob Gonzalez, SS, Mississippi.
2. (51) Grant Taylor, RHP, LSU.
|Cleveland Guardians
1. (23) Ralphy Velazquez, C, Huntington Beach H.S., Calif.
2. (58) Alex Clemmey, LHP, Bishop Hendricken School, R.I.
CBB. (62) Andrew Walters, RPH, Miami.
|Detroit Tigers
1. (3) Max Clark, OF, Franklin H.S., Ind.
CBA. (37) Kevin McGonigle, SS, Monsignor Bonner H.S., Pa.
2. (45) Max Anderson, 2B, Nebraska.
|Houston Astros
1. (28) Brice Matthews, SS, Nebraska.
2. (61) Alonzo Tredwell, RHP, UCLA.
|Kansas City Royals
1. (8) Blake Mitchell, C, Sinton H.S., Texas.
2. (44) Blake Wolters, RHP, Mahomet-Seymour H.S, Ill.
CBB. (66) Carson Roccaforte, OF, Louisiana-Lafayette.
|Los Angeles Angels
1. (11) Nolan Schanuel, 1B, FAU.
|Minnesota Twins
1. (5) Walker Jenkins, OF, South Brunswick H.S., N.C.
CBA. (34) Charlee Soto, RHP, Reborn Christian Academy, Fla.
2. (49) Luke Keaschall, 2B, Arizona State.
|New York Yankees
1. (26) George Lombard Jr., SS, Gulliver Prep School, Fla.
|Oakland Athletics
1. (6) Jacob Wilson, SS, Grand Canyon.
CBA. (39) Myles Naylor, 3B, St Joan of Arc Catholic School, Ontario.
2. (41) Ryan Lasko, OF, Rutgers.
|Seattle Mariners
1. (22) Colt Emerson, SS, John Glenn H.S., Ohio.
PPI. (29) Jonny Farmelo, OF, Westfield H.S., Va.
CBA. (30) Tai Peete, SS, Trinity Christian School, Ga.
2. (57) Ben Williamson, 3B, William and Mary.
|Tampa Bay Rays
1. (19) Brayden Taylor, SS, TCU.
CBA. (31) Adrian Santana, SS, Doral Academy, Fla.
2. (55) Colton Ledbetter, OF, Mississippi State.
|Texas Rangers
1. (4) Wyatt Langford, OF, Florida.
|Toronto Blue Jays
1. (20) Arjun Nimmala, SS, Strawberry Crest H.S., Fla.
|CBA/B-Competitive Balance picks; PPI-Prospect Promotion Incentive pick
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