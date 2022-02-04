FGFTReb
MIAMI (OHIO)MinM-AM-AO-TAPFPTS
Ayah203-70-02-4056
Williams311-50-00-2213
Coleman-Lands342-60-00-3246
Grant395-186-62-53118
White264-60-01-2338
Lairy265-110-10-31012
McNamara211-40-00-1032
Avance30-00-00-0000
Totals20021-576-75-20111855

Percentages: FG .368, FT .857.

3-Point Goals: 7-21, .333 (Lairy 2-3, Coleman-Lands 2-5, Grant 2-8, Williams 1-4, White 0-1).

Team Rebounds: 6. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 4 (McNamara 2, Williams 2).

Turnovers: 7 (Grant 2, Williams 2, Ayah, Lairy, McNamara).

Steals: 7 (Grant 2, Coleman-Lands, Lairy, McNamara, White, Williams).

Technical Fouls: coach Jack Owens, 15:24 second.

FGFTReb
AKRONMinM-AM-AO-TAPFPTS
Ali373-124-40-14110
Freeman329-133-62-130221
Castaneda354-80-31-43411
Tribble192-22-20-0036
Trimble111-30-00-1003
Dawson260-42-22-5112
Clarke201-30-00-2213
Bandaogo103-30-00-6016
Wynn102-20-00-2114
Totals20025-5011-175-34111466

Percentages: FG .500, FT .647.

3-Point Goals: 5-17, .294 (Castaneda 3-3, Clarke 1-2, Trimble 1-3, Dawson 0-4, Ali 0-5).

Team Rebounds: 6. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 6 (Freeman 3, Ali, Castaneda, Wynn).

Turnovers: 10 (Ali 2, Bandaogo 2, Wynn 2, Castaneda, Clarke, Tribble, Trimble).

Steals: 5 (Clarke 2, Wynn 2, Tribble).

Technical Fouls: None.

Miami (Ohio)272855
Akron303666

A_1,794 (5,500).

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