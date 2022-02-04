|FG
|FT
|Reb
|MIAMI (OHIO)
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Ayah
|20
|3-7
|0-0
|2-4
|0
|5
|6
|Williams
|31
|1-5
|0-0
|0-2
|2
|1
|3
|Coleman-Lands
|34
|2-6
|0-0
|0-3
|2
|4
|6
|Grant
|39
|5-18
|6-6
|2-5
|3
|1
|18
|White
|26
|4-6
|0-0
|1-2
|3
|3
|8
|Lairy
|26
|5-11
|0-1
|0-3
|1
|0
|12
|McNamara
|21
|1-4
|0-0
|0-1
|0
|3
|2
|Avance
|3
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|Totals
|200
|21-57
|6-7
|5-20
|11
|18
|55
Percentages: FG .368, FT .857.
3-Point Goals: 7-21, .333 (Lairy 2-3, Coleman-Lands 2-5, Grant 2-8, Williams 1-4, White 0-1).
Team Rebounds: 6. Team Turnovers: None.
Blocked Shots: 4 (McNamara 2, Williams 2).
Turnovers: 7 (Grant 2, Williams 2, Ayah, Lairy, McNamara).
Steals: 7 (Grant 2, Coleman-Lands, Lairy, McNamara, White, Williams).
Technical Fouls: coach Jack Owens, 15:24 second.
|FG
|FT
|Reb
|AKRON
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Ali
|37
|3-12
|4-4
|0-1
|4
|1
|10
|Freeman
|32
|9-13
|3-6
|2-13
|0
|2
|21
|Castaneda
|35
|4-8
|0-3
|1-4
|3
|4
|11
|Tribble
|19
|2-2
|2-2
|0-0
|0
|3
|6
|Trimble
|11
|1-3
|0-0
|0-1
|0
|0
|3
|Dawson
|26
|0-4
|2-2
|2-5
|1
|1
|2
|Clarke
|20
|1-3
|0-0
|0-2
|2
|1
|3
|Bandaogo
|10
|3-3
|0-0
|0-6
|0
|1
|6
|Wynn
|10
|2-2
|0-0
|0-2
|1
|1
|4
|Totals
|200
|25-50
|11-17
|5-34
|11
|14
|66
Percentages: FG .500, FT .647.
3-Point Goals: 5-17, .294 (Castaneda 3-3, Clarke 1-2, Trimble 1-3, Dawson 0-4, Ali 0-5).
Team Rebounds: 6. Team Turnovers: 1.
Blocked Shots: 6 (Freeman 3, Ali, Castaneda, Wynn).
Turnovers: 10 (Ali 2, Bandaogo 2, Wynn 2, Castaneda, Clarke, Tribble, Trimble).
Steals: 5 (Clarke 2, Wynn 2, Tribble).
Technical Fouls: None.
|Miami (Ohio)
|27
|28
|—
|55
|Akron
|30
|36
|—
|66
A_1,794 (5,500).