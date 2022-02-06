|FG
|FT
|Reb
|AKRON
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Ali
|27
|7-10
|4-5
|1-1
|1
|2
|21
|Freeman
|25
|1-3
|2-2
|1-10
|3
|2
|4
|Castaneda
|32
|4-8
|4-4
|0-4
|0
|0
|15
|Tribble
|26
|3-5
|5-8
|1-5
|1
|2
|11
|Trimble
|31
|4-8
|1-2
|0-3
|0
|2
|13
|Clarke
|18
|1-3
|0-0
|0-4
|1
|1
|2
|Dawson
|18
|0-1
|1-2
|1-1
|2
|2
|1
|Wynn
|13
|2-3
|0-0
|2-3
|0
|1
|4
|Bandaogo
|10
|0-1
|0-0
|0-3
|1
|1
|0
|Totals
|200
|22-42
|17-23
|6-34
|9
|13
|71
Percentages: FG .524, FT .739.
3-Point Goals: 10-19, .526 (Trimble 4-8, Ali 3-4, Castaneda 3-4, Dawson 0-1, Clarke 0-2).
Team Rebounds: 2. Team Turnovers: 1.
Blocked Shots: 3 (Ali, Bandaogo, Clarke).
Turnovers: 16 (Ali 4, Freeman 3, Tribble 3, Castaneda 2, Bandaogo, Clarke, Trimble, Wynn).
Steals: 5 (Dawson 2, Tribble, Trimble, Wynn).
Technical Fouls: None.
|FG
|FT
|Reb
|MIAMI (OHIO)
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Ayah
|26
|3-3
|2-2
|1-2
|1
|3
|8
|Williams
|30
|2-7
|0-0
|0-1
|1
|2
|5
|Coleman-Lands
|33
|2-7
|2-2
|0-1
|2
|3
|8
|Grant
|22
|2-9
|0-1
|0-2
|3
|2
|6
|White
|31
|0-4
|0-0
|0-2
|0
|3
|0
|Lairy
|33
|10-17
|6-6
|0-3
|2
|1
|27
|Avance
|11
|1-4
|0-0
|0-2
|0
|2
|3
|Harrison
|11
|1-1
|0-0
|0-3
|0
|3
|2
|McNamara
|3
|0-1
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|Totals
|200
|21-53
|10-11
|1-16
|9
|19
|59
Percentages: FG .396, FT .909.
3-Point Goals: 7-23, .304 (Grant 2-5, Coleman-Lands 2-6, Avance 1-1, Williams 1-3, Lairy 1-5, White 0-3).
Team Rebounds: 4. Team Turnovers: None.
Blocked Shots: 1 (Ayah).
Turnovers: 10 (Grant 3, Ayah 2, White 2, Avance, Coleman-Lands, Lairy).
Steals: 8 (Lairy 4, Coleman-Lands 3, Williams).
Technical Fouls: None.
|Akron
|28
|43
|—
|71
|Miami (Ohio)
|26
|33
|—
|59
A_1,597 (6,400).