FGFTReb
AKRONMinM-AM-AO-TAPFPTS
Ali277-104-51-11221
Freeman251-32-21-10324
Castaneda324-84-40-40015
Tribble263-55-81-51211
Trimble314-81-20-30213
Clarke181-30-00-4112
Dawson180-11-21-1221
Wynn132-30-02-3014
Bandaogo100-10-00-3110
Totals20022-4217-236-3491371

Percentages: FG .524, FT .739.

3-Point Goals: 10-19, .526 (Trimble 4-8, Ali 3-4, Castaneda 3-4, Dawson 0-1, Clarke 0-2).

Team Rebounds: 2. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 3 (Ali, Bandaogo, Clarke).

Turnovers: 16 (Ali 4, Freeman 3, Tribble 3, Castaneda 2, Bandaogo, Clarke, Trimble, Wynn).

Steals: 5 (Dawson 2, Tribble, Trimble, Wynn).

Technical Fouls: None.

FGFTReb
MIAMI (OHIO)MinM-AM-AO-TAPFPTS
Ayah263-32-21-2138
Williams302-70-00-1125
Coleman-Lands332-72-20-1238
Grant222-90-10-2326
White310-40-00-2030
Lairy3310-176-60-32127
Avance111-40-00-2023
Harrison111-10-00-3032
McNamara30-10-00-0000
Totals20021-5310-111-1691959

Percentages: FG .396, FT .909.

3-Point Goals: 7-23, .304 (Grant 2-5, Coleman-Lands 2-6, Avance 1-1, Williams 1-3, Lairy 1-5, White 0-3).

Team Rebounds: 4. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 1 (Ayah).

Turnovers: 10 (Grant 3, Ayah 2, White 2, Avance, Coleman-Lands, Lairy).

Steals: 8 (Lairy 4, Coleman-Lands 3, Williams).

Technical Fouls: None.

Akron284371
Miami (Ohio)263359

A_1,597 (6,400).

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