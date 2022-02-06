AKRON (15-6)
Ali 7-10 4-5 21, Freeman 1-3 2-2 4, Castaneda 4-8 4-4 15, Tribble 3-5 5-8 11, Trimble 4-8 1-2 13, Clarke 1-3 0-0 2, Dawson 0-1 1-2 1, Wynn 2-3 0-0 4, Bandaogo 0-1 0-0 0. Totals 22-42 17-23 71.
MIAMI (OHIO) (9-13)
Ayah 3-3 2-2 8, Williams 2-7 0-0 5, Coleman-Lands 2-7 2-2 8, Grant 2-9 0-1 6, White 0-4 0-0 0, Lairy 10-17 6-6 27, Avance 1-4 0-0 3, Harrison 1-1 0-0 2, McNamara 0-1 0-0 0. Totals 21-53 10-11 59.
Halftime_Akron 28-26. 3-Point Goals_Akron 10-19 (Trimble 4-8, Ali 3-4, Castaneda 3-4, Dawson 0-1, Clarke 0-2), Miami (Ohio) 7-23 (Grant 2-5, Coleman-Lands 2-6, Avance 1-1, Williams 1-3, Lairy 1-5, White 0-3). Rebounds_Akron 34 (Freeman 10), Miami (Ohio) 16 (Lairy, Harrison 3). Assists_Akron 9 (Freeman 3), Miami (Ohio) 9 (Grant 3). Total Fouls_Akron 13, Miami (Ohio) 19. A_1,597 (6,400).