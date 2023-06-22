THROUGH JUNE 21
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Hays, BAL
|67
|248
|40
|80
|.323
|Bichette, TOR
|75
|319
|38
|101
|.317
|Yoshida, BOS
|65
|253
|39
|78
|.308
|Díaz, TB
|63
|241
|47
|73
|.303
|Verdugo, BOS
|71
|284
|51
|86
|.303
|Taveras, TEX
|60
|214
|37
|64
|.299
|Merrifield, TOR
|68
|248
|30
|74
|.298
|Naylor, CLE
|65
|237
|26
|70
|.295
|Ramírez, CLE
|69
|276
|43
|81
|.293
|Dubón, HOU
|58
|233
|38
|68
|.292
|Arozarena, TB
|73
|257
|46
|75
|.292
HOME RUNS
|Ohtani, LAA
|24
|Judge, NYY
|19
|Robert Jr., CHW
|18
|Alvarez, HOU
|17
|Devers, BOS
|17
|Burger, CHW
|16
|García, TEX
|16
|Trout, LAA
|15
|Jung, TEX
|15
|Arozarena, TB
|14
|Perez, KC
|14
|Bichette, TOR
|14
RUNS BATTED IN
|Devers, BOS
|58
|García, TEX
|58
|Ohtani, LAA
|58
|Alvarez, HOU
|55
|Naylor, CLE
|55
|Heim, TEX
|54
|Semien, TEX
|54
|Arozarena, TB
|50
|Paredes, TB
|49
|Bichette, TOR
|46
STOLEN BASES
|Ruiz, OAK
|39
|Franco, TB
|24
|Witt Jr., KC
|22
|Mateo, BAL
|20
|Lowe, TB
|18
|Merrifield, TOR
|18
|Rodríguez, SEA
|16
|Walls, TB
|16
|Volpe, NYY
|15
|Tucker, HOU
|14
SLUGGING PERCENTAGE
|Ohtani, LAA
|.616
|Alvarez, HOU
|.589
|Robert Jr., CHW
|.533
|Hays, BAL
|.520
|Díaz, TB
|.515
|Ramírez, CLE
|.514
|Bichette, TOR
|.505
|Arozarena, TB
|.498
|Paredes, TB
|.495
|Jung, TEX
|.493
ON-BASE PERCENTAGE
|Arozarena, TB
|.409
|Díaz, TB
|.394
|Noda, OAK
|.390
|Alvarez, HOU
|.388
|Rutschman, BAL
|.382
|Yoshida, BOS
|.380
|Ohtani, LAA
|.377
|Verdugo, BOS
|.374
|Paredes, TB
|.366
|Turner, BOS
|.364
RUNS SCORED
|Semien, TEX
|61
|García, TEX
|54
|Jung, TEX
|51
|Verdugo, BOS
|51
|Kwan, CLE
|49
|Lowe, TEX
|49
|Ohtani, LAA
|49
|Robert Jr., CHW
|48
|Díaz, TB
|47
|Arozarena, TB
|46
|Trout, LAA
|46
HITS
|Bichette, TOR
|101
|Semien, TEX
|86
|Verdugo, BOS
|86
|Ohtani, LAA
|83
|Franco, TB
|82
|Ramírez, CLE
|81
|Hays, BAL
|80
|Lowe, TEX
|79
|Ruiz, OAK
|79
|Guerrero Jr., TOR
|78
|Yoshida, BOS
|78
BASES ON BALLS
|Noda, OAK
|49
|Rutschman, BAL
|49
|Arozarena, TB
|42
|Lowe, TEX
|41
|Trout, LAA
|40
|Bregman, HOU
|39
|Crawford, SEA
|39
|Ohtani, LAA
|39
|Casas, BOS
|37
|Bell, CLE
|34
DOUBLES
|Chapman, TOR
|25
|Verdugo, BOS
|24
|Semien, TEX
|22
|Duran, BOS
|21
|France, SEA
|21
|Hays, BAL
|21
|Franco, TB
|20
|Ramírez, CLE
|20
|Robert Jr., CHW
|20
|Santander, BAL
|20
TRIPLES
|Kiermaier, TOR
|4
|Olivares, KC
|4
|Ramírez, CLE
|4
|Rosario, CLE
|4
|Verdugo, BOS
|4
|Witt Jr., KC
|4
|Báez, DET
|3
|Giménez, CLE
|3
|Greene, DET
|3
|Laureano, OAK
|3
|Lopez, KC
|3
|Mullins, BAL
|3
|Ohtani, LAA
|3
TOTAL BASES
|Ohtani, LAA
|175
|Bichette, TOR
|161
|Robert Jr., CHW
|146
|Ramírez, CLE
|142
|Semien, TEX
|142
|Jung, TEX
|138
|García, TEX
|136
|Devers, BOS
|134
|Verdugo, BOS
|133
|Franco, TB
|130
EARNED RUN AVERAGE
|McClanahan, TB
|2.12
|Valdez, HOU
|2.27
|Gray, MIN
|2.56
|Cole, NYY
|2.64
|Eovaldi, TEX
|2.80
|Castillo, SEA
|2.89
|Gray, TEX
|2.96
|Gausman, TOR
|3.10
|Ohtani, LAA
|3.14
|Wells, BAL
|3.22
WON-LOST
|McClanahan, TB
|11-1
|Eovaldi, TEX
|9-3
|Cole, NYY
|8-1
|Eflin, TB
|8-3
|Kremer, BAL
|8-3
|Gibson, BAL
|8-4
|Javier, HOU
|7-1
|Gausman, TOR
|7-3
|Pérez, TEX
|7-3
|Ryan, MIN
|7-4
GAMES PITCHED
|Brash, SEA
|36
|Clase, CLE
|36
|Abreu, HOU
|35
|Mayza, TOR
|35
|Swanson, TOR
|35
|Baumann, BAL
|34
|Jax, MIN
|34
|Peralta, NYY
|34
|7 tied
|33
SAVES
|Clase, CLE
|22
|Romano, TOR
|22
|Bautista, BAL
|20
|Estévez, LAA
|19
|Jansen, BOS
|15
|Pressly, HOU
|14
|Sewald, SEA
|13
|Smith, TEX
|13
|Adam, TB
|11
|Lange, DET
|11
INNINGS PITCHED
|Eovaldi, TEX
|99.2
|Cole, NYY
|99.0
|Valdez, HOU
|99.0
|Gausman, TOR
|98.2
|Bieber, CLE
|95.0
|López, MIN
|90.0
|McClanahan, TB
|89.1
|Berríos, TOR
|89.0
|Gibson, BAL
|89.0
|Ohtani, LAA
|89.0
STRIKEOUTS
|Gausman, TOR
|127
|Ohtani, LAA
|117
|López, MIN
|110
|Cole, NYY
|106
|Valdez, HOU
|104
|Lynn, CHW
|102
|Castillo, SEA
|101
|Cease, CHW
|100
|McClanahan, TB
|97
|Eovaldi, TEX
|96
COMPLETE GAMES
|Eovaldi, TEX
|2
|Bassitt, TOR
|1
|Bieber, CLE
|1
|Cole, NYY
|1
|Gray, TEX
|1
|Kirby, SEA
|1
|Lyles, KC
|1
|Valdez, HOU
|1
SHUTOUTS
|Bassitt, TOR
|1
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
|Valdez, HOU
|1
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