THROUGH JUNE 21

BATTING

GABRHBA
Hays, BAL672484080.323
Bichette, TOR7531938101.317
Yoshida, BOS652533978.308
Díaz, TB632414773.303
Verdugo, BOS712845186.303
Taveras, TEX602143764.299
Merrifield, TOR682483074.298
Naylor, CLE652372670.295
Ramírez, CLE692764381.293
Dubón, HOU582333868.292
Arozarena, TB732574675.292

HOME RUNS

Ohtani, LAA24
Judge, NYY19
Robert Jr., CHW18
Alvarez, HOU17
Devers, BOS17
Burger, CHW16
García, TEX16
Trout, LAA15
Jung, TEX15
Arozarena, TB14
Perez, KC14
Bichette, TOR14

RUNS BATTED IN

Devers, BOS58
García, TEX58
Ohtani, LAA58
Alvarez, HOU55
Naylor, CLE55
Heim, TEX54
Semien, TEX54
Arozarena, TB50
Paredes, TB49
Bichette, TOR46

STOLEN BASES

Ruiz, OAK39
Franco, TB24
Witt Jr., KC22
Mateo, BAL20
Lowe, TB18
Merrifield, TOR18
Rodríguez, SEA16
Walls, TB16
Volpe, NYY15
Tucker, HOU14

SLUGGING PERCENTAGE

Ohtani, LAA.616
Alvarez, HOU.589
Robert Jr., CHW.533
Hays, BAL.520
Díaz, TB.515
Ramírez, CLE.514
Bichette, TOR.505
Arozarena, TB.498
Paredes, TB.495
Jung, TEX.493

ON-BASE PERCENTAGE

Arozarena, TB.409
Díaz, TB.394
Noda, OAK.390
Alvarez, HOU.388
Rutschman, BAL.382
Yoshida, BOS.380
Ohtani, LAA.377
Verdugo, BOS.374
Paredes, TB.366
Turner, BOS.364

RUNS SCORED

Semien, TEX61
García, TEX54
Jung, TEX51
Verdugo, BOS51
Kwan, CLE49
Lowe, TEX49
Ohtani, LAA49
Robert Jr., CHW48
Díaz, TB47
Arozarena, TB46
Trout, LAA46

HITS

Bichette, TOR101
Semien, TEX86
Verdugo, BOS86
Ohtani, LAA83
Franco, TB82
Ramírez, CLE81
Hays, BAL80
Lowe, TEX79
Ruiz, OAK79
Guerrero Jr., TOR78
Yoshida, BOS78

BASES ON BALLS

Noda, OAK49
Rutschman, BAL49
Arozarena, TB42
Lowe, TEX41
Trout, LAA40
Bregman, HOU39
Crawford, SEA39
Ohtani, LAA39
Casas, BOS37
Bell, CLE34

DOUBLES

Chapman, TOR25
Verdugo, BOS24
Semien, TEX22
Duran, BOS21
France, SEA21
Hays, BAL21
Franco, TB20
Ramírez, CLE20
Robert Jr., CHW20
Santander, BAL20

TRIPLES

Kiermaier, TOR4
Olivares, KC4
Ramírez, CLE4
Rosario, CLE4
Verdugo, BOS4
Witt Jr., KC4
Báez, DET3
Giménez, CLE3
Greene, DET3
Laureano, OAK3
Lopez, KC3
Mullins, BAL3
Ohtani, LAA3

TOTAL BASES

Ohtani, LAA175
Bichette, TOR161
Robert Jr., CHW146
Ramírez, CLE142
Semien, TEX142
Jung, TEX138
García, TEX136
Devers, BOS134
Verdugo, BOS133
Franco, TB130

EARNED RUN AVERAGE

McClanahan, TB2.12
Valdez, HOU2.27
Gray, MIN2.56
Cole, NYY2.64
Eovaldi, TEX2.80
Castillo, SEA2.89
Gray, TEX2.96
Gausman, TOR3.10
Ohtani, LAA3.14
Wells, BAL3.22

WON-LOST

McClanahan, TB11-1
Eovaldi, TEX9-3
Cole, NYY8-1
Eflin, TB8-3
Kremer, BAL8-3
Gibson, BAL8-4
Javier, HOU7-1
Gausman, TOR7-3
Pérez, TEX7-3
Ryan, MIN7-4

GAMES PITCHED

Brash, SEA36
Clase, CLE36
Abreu, HOU35
Mayza, TOR35
Swanson, TOR35
Baumann, BAL34
Jax, MIN34
Peralta, NYY34
7 tied33

SAVES

Clase, CLE22
Romano, TOR22
Bautista, BAL20
Estévez, LAA19
Jansen, BOS15
Pressly, HOU14
Sewald, SEA13
Smith, TEX13
Adam, TB11
Lange, DET11

INNINGS PITCHED

Eovaldi, TEX99.2
Cole, NYY99.0
Valdez, HOU99.0
Gausman, TOR98.2
Bieber, CLE95.0
López, MIN90.0
McClanahan, TB89.1
Berríos, TOR89.0
Gibson, BAL89.0
Ohtani, LAA89.0

STRIKEOUTS

Gausman, TOR127
Ohtani, LAA117
López, MIN110
Cole, NYY106
Valdez, HOU104
Lynn, CHW102
Castillo, SEA101
Cease, CHW100
McClanahan, TB97
Eovaldi, TEX96

COMPLETE GAMES

Eovaldi, TEX2
Bassitt, TOR1
Bieber, CLE1
Cole, NYY1
Gray, TEX1
Kirby, SEA1
Lyles, KC1
Valdez, HOU1

SHUTOUTS

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Valdez, HOU1

Copyright 2023 Associated Press. All rights reserved.

Trending Video

Recommended for you