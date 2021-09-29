THROUGH SEPTEMBER 28
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Gurriel, HOU
|140
|521
|80
|165
|.317
|Guerrero Jr., TOR
|157
|588
|120
|184
|.313
|Brantley, HOU
|117
|458
|68
|143
|.312
|Lopez, KC
|146
|481
|75
|145
|.301
|Anderson, CHW
|120
|515
|92
|155
|.301
|Hernández, TOR
|139
|534
|90
|159
|.298
|Mullins, BAL
|155
|586
|89
|174
|.297
|Bogaerts, BOS
|140
|517
|88
|153
|.296
|Bichette, TOR
|155
|624
|117
|184
|.295
|France, SEA
|148
|557
|81
|163
|.293
HOME RUNS
|Perez, KC
|47
|Guerrero Jr., TOR
|46
|Ohtani, LAA
|45
|Semien, TOR
|44
|Gallo, NYY
|38
|Olson, OAK
|38
|Haniger, SEA
|38
|Judge, NYY
|37
|Ramírez, CLE
|36
|Stanton, NYY
|35
|Lowe, TB
|35
|Devers, BOS
|35
|Seager, SEA
|35
RUNS BATTED IN
|Perez, KC
|118
|Abreu, CHW
|113
|Hernández, TOR
|112
|Olson, OAK
|109
|Devers, BOS
|108
|Guerrero Jr., TOR
|106
|Meadows, TB
|103
|Alvarez, HOU
|101
|Bichette, TOR
|101
|Semien, TOR
|101
STOLEN BASES
|Merrifield, KC
|40
|Mullins, BAL
|30
|Straw, CLE
|28
|Ramírez, CLE
|26
|Bichette, TOR
|24
|Ohtani, LAA
|24
|Marte, OAK
|23
|Lopez, KC
|21
|Moore, SEA
|21
|Kiner-Falefa, TEX
|20
SLUGGING PERCENTAGE
|Guerrero Jr., TOR
|.597
|Ohtani, LAA
|.592
|Perez, KC
|.548
|Tucker, HOU
|.547
|Olson, OAK
|.546
|Ramírez, CLE
|.545
|Semien, TOR
|.543
|Judge, NYY
|.537
|Mullins, BAL
|.531
|Alvarez, HOU
|.528
ON-BASE PERCENTAGE
|Guerrero Jr., TOR
|.403
|Marte, OAK
|.384
|Gurriel, HOU
|.383
|Moncada, CHW
|.376
|Olson, OAK
|.376
|Judge, NYY
|.371
|Ohtani, LAA
|.370
|France, SEA
|.369
|Mullins, BAL
|.366
|Bogaerts, BOS
|.365
RUNS SCORED
|Guerrero Jr., TOR
|120
|Bichette, TOR
|117
|Altuve, HOU
|114
|Semien, TOR
|112
|Haniger, SEA
|108
|Ramírez, CLE
|108
|Correa, HOU
|101
|Olson, OAK
|100
|Ohtani, LAA
|99
|Devers, BOS
|97
HITS
|Bichette, TOR
|184
|Guerrero Jr., TOR
|184
|Merrifield, KC
|178
|Mullins, BAL
|174
|Kiner-Falefa, TEX
|169
|Schoop, DET
|169
|Semien, TOR
|169
|Perez, KC
|167
|Crawford, SEA
|165
|Gurriel, HOU
|165
BASES ON BALLS
|Gallo, NYY
|110
|Grossman, DET
|96
|Ohtani, LAA
|91
|Olson, OAK
|87
|Guerrero Jr., TOR
|85
|Moncada, CHW
|84
|Santana, KC
|84
|Chapman, OAK
|77
|Lowe, TEX
|77
|Canha, OAK
|75
DOUBLES
|Candelario, DET
|42
|Martinez, BOS
|41
|Merrifield, KC
|39
|Semien, TOR
|39
|Crawford, SEA
|37
|Devers, BOS
|37
|Mullins, BAL
|37
|Tucker, HOU
|36
|Hernández, BOS
|35
|Olson, OAK
|35
|Polanco, MIN
|35
TRIPLES
|Baddoo, DET
|7
|Ohtani, LAA
|7
|Arraez, MIN
|6
|Kiermaier, TB
|6
|Lopez, KC
|6
|Rosario, CLE
|6
|Castro, DET
|5
|Dalbec, BOS
|5
|Dozier, KC
|5
|Franco, TB
|5
|Mullins, BAL
|5
TOTAL BASES
|Guerrero Jr., TOR
|351
|Semien, TOR
|344
|Perez, KC
|331
|Mullins, BAL
|311
|Ohtani, LAA
|307
|Devers, BOS
|302
|Olson, OAK
|299
|Bichette, TOR
|297
|Haniger, SEA
|293
|Martinez, BOS
|291
EARNED RUN AVERAGE
|Ray, TOR
|2.68
|Cole, NYY
|3.23
|Montas, OAK
|3.48
|Berríos, TOR
|3.52
|Giolito, CHW
|3.58
|Flexen, SEA
|3.67
|Eovaldi, BOS
|3.75
|Manaea, OAK
|3.94
|Cease, CHW
|3.95
|Greinke, HOU
|4.11
WON-LOST
|Cole, NYY
|16-8
|Flexen, SEA
|14-6
|Rodón, CHW
|13-5
|Ray, TOR
|13-6
|Cease, CHW
|13-7
|Matz, TOR
|13-7
|Montas, OAK
|13-9
|Ryu, TOR
|13-10
|Bassitt, OAK
|12-4
|McCullers Jr., HOU
|12-5
GAMES PITCHED
|Shaw, CLE
|78
|Petit, OAK
|77
|Brentz, KC
|72
|Cishek, LAA
|71
|Chafin, OAK
|70
|Cimber, TOR
|70
|Robles, BOS
|70
|Stanek, HOU
|70
|Barlow, KC
|69
|Clase, CLE
|69
|Mayers, LAA
|69
SAVES
|Hendriks, CHW
|37
|Iglesias, LAA
|33
|Chapman, NYY
|30
|Pressly, HOU
|25
|Barnes, BOS
|24
|Clase, CLE
|24
|Romano, TOR
|22
|Trivino, OAK
|21
|Soto, DET
|18
|Colomé, MIN
|17
INNINGS PITCHED
|Berríos, TOR
|192.0
|Ray, TOR
|188.0
|Eovaldi, BOS
|182.1
|Cole, NYY
|181.1
|Montas, OAK
|181.0
|Flexen, SEA
|174.1
|Giolito, CHW
|173.2
|Manaea, OAK
|173.2
|Lyles, TEX
|173.0
|Irvin, OAK
|172.1
STRIKEOUTS
|Ray, TOR
|244
|Cole, NYY
|243
|Cease, CHW
|221
|Berríos, TOR
|204
|Montas, OAK
|200
|Giolito, CHW
|198
|Eovaldi, BOS
|195
|Manaea, OAK
|188
|Rodón, CHW
|185
|McCullers Jr., HOU
|181
COMPLETE GAMES
|Cole, NYY
|2
|Manaea, OAK
|2
|16 tied
|1
SHUTOUTS
|Manaea, OAK
|2
|Bassitt, OAK
|1
|Cease, CHW
|1
|Cole, NYY
|1
|Kluber, NYY
|1
|Lynn, CHW
|1
|Means, BAL
|1
|Rodón, CHW
|1
|Ryu, TOR
|1
|Turnbull, DET
|1