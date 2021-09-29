THROUGH SEPTEMBER 28

BATTING

GABRHBA
Gurriel, HOU14052180165.317
Guerrero Jr., TOR157588120184.313
Brantley, HOU11745868143.312
Lopez, KC14648175145.301
Anderson, CHW12051592155.301
Hernández, TOR13953490159.298
Mullins, BAL15558689174.297
Bogaerts, BOS14051788153.296
Bichette, TOR155624117184.295
France, SEA14855781163.293

HOME RUNS

Perez, KC47
Guerrero Jr., TOR46
Ohtani, LAA45
Semien, TOR44
Gallo, NYY38
Olson, OAK38
Haniger, SEA38
Judge, NYY37
Ramírez, CLE36
Stanton, NYY35
Lowe, TB35
Devers, BOS35
Seager, SEA35

RUNS BATTED IN

Perez, KC118
Abreu, CHW113
Hernández, TOR112
Olson, OAK109
Devers, BOS108
Guerrero Jr., TOR106
Meadows, TB103
Alvarez, HOU101
Bichette, TOR101
Semien, TOR101

STOLEN BASES

Merrifield, KC40
Mullins, BAL30
Straw, CLE28
Ramírez, CLE26
Bichette, TOR24
Ohtani, LAA24
Marte, OAK23
Lopez, KC21
Moore, SEA21
Kiner-Falefa, TEX20

SLUGGING PERCENTAGE

Guerrero Jr., TOR.597
Ohtani, LAA.592
Perez, KC.548
Tucker, HOU.547
Olson, OAK.546
Ramírez, CLE.545
Semien, TOR.543
Judge, NYY.537
Mullins, BAL.531
Alvarez, HOU.528

ON-BASE PERCENTAGE

Guerrero Jr., TOR.403
Marte, OAK.384
Gurriel, HOU.383
Moncada, CHW.376
Olson, OAK.376
Judge, NYY.371
Ohtani, LAA.370
France, SEA.369
Mullins, BAL.366
Bogaerts, BOS.365

RUNS SCORED

Guerrero Jr., TOR120
Bichette, TOR117
Altuve, HOU114
Semien, TOR112
Haniger, SEA108
Ramírez, CLE108
Correa, HOU101
Olson, OAK100
Ohtani, LAA99
Devers, BOS97

HITS

Bichette, TOR184
Guerrero Jr., TOR184
Merrifield, KC178
Mullins, BAL174
Kiner-Falefa, TEX169
Schoop, DET169
Semien, TOR169
Perez, KC167
Crawford, SEA165
Gurriel, HOU165

BASES ON BALLS

Gallo, NYY110
Grossman, DET96
Ohtani, LAA91
Olson, OAK87
Guerrero Jr., TOR85
Moncada, CHW84
Santana, KC84
Chapman, OAK77
Lowe, TEX77
Canha, OAK75

DOUBLES

Candelario, DET42
Martinez, BOS41
Merrifield, KC39
Semien, TOR39
Crawford, SEA37
Devers, BOS37
Mullins, BAL37
Tucker, HOU36
Hernández, BOS35
Olson, OAK35
Polanco, MIN35

TRIPLES

Baddoo, DET7
Ohtani, LAA7
Arraez, MIN6
Kiermaier, TB6
Lopez, KC6
Rosario, CLE6
Castro, DET5
Dalbec, BOS5
Dozier, KC5
Franco, TB5
Mullins, BAL5

TOTAL BASES

Guerrero Jr., TOR351
Semien, TOR344
Perez, KC331
Mullins, BAL311
Ohtani, LAA307
Devers, BOS302
Olson, OAK299
Bichette, TOR297
Haniger, SEA293
Martinez, BOS291

EARNED RUN AVERAGE

Ray, TOR2.68
Cole, NYY3.23
Montas, OAK3.48
Berríos, TOR3.52
Giolito, CHW3.58
Flexen, SEA3.67
Eovaldi, BOS3.75
Manaea, OAK3.94
Cease, CHW3.95
Greinke, HOU4.11

WON-LOST

Cole, NYY16-8
Flexen, SEA14-6
Rodón, CHW13-5
Ray, TOR13-6
Cease, CHW13-7
Matz, TOR13-7
Montas, OAK13-9
Ryu, TOR13-10
Bassitt, OAK12-4
McCullers Jr., HOU12-5

GAMES PITCHED

Shaw, CLE78
Petit, OAK77
Brentz, KC72
Cishek, LAA71
Chafin, OAK70
Cimber, TOR70
Robles, BOS70
Stanek, HOU70
Barlow, KC69
Clase, CLE69
Mayers, LAA69

SAVES

Hendriks, CHW37
Iglesias, LAA33
Chapman, NYY30
Pressly, HOU25
Barnes, BOS24
Clase, CLE24
Romano, TOR22
Trivino, OAK21
Soto, DET18
Colomé, MIN17

INNINGS PITCHED

Berríos, TOR192.0
Ray, TOR188.0
Eovaldi, BOS182.1
Cole, NYY181.1
Montas, OAK181.0
Flexen, SEA174.1
Giolito, CHW173.2
Manaea, OAK173.2
Lyles, TEX173.0
Irvin, OAK172.1

STRIKEOUTS

Ray, TOR244
Cole, NYY243
Cease, CHW221
Berríos, TOR204
Montas, OAK200
Giolito, CHW198
Eovaldi, BOS195
Manaea, OAK188
Rodón, CHW185
McCullers Jr., HOU181

COMPLETE GAMES

Cole, NYY2
Manaea, OAK2
16 tied1

SHUTOUTS

Manaea, OAK2
Bassitt, OAK1
Cease, CHW1
Cole, NYY1
Kluber, NYY1
Lynn, CHW1
Means, BAL1
Rodón, CHW1
Ryu, TOR1
Turnbull, DET1

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