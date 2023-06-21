THROUGH JUNE 20

BATTING

GABRHBA
Hays, BAL672484080.323
Bichette, TOR7531938101.317
Yoshida, BOS642503977.308
Taveras, TEX592103764.305
Díaz, TB632414773.303
Verdugo, BOS702795084.301
Merrifield, TOR682483074.298
Ohtani, LAA732814983.295
Dubón, HOU582333868.292
Arozarena, TB732574675.292

HOME RUNS

Ohtani, LAA24
Judge, NYY19
Robert Jr., CHW18
Alvarez, HOU17
Devers, BOS17
Burger, CHW16
García, TEX16
Trout, LAA15
Jung, TEX15
Arozarena, TB14
Perez, KC14
Bichette, TOR14

RUNS BATTED IN

García, TEX58
Ohtani, LAA58
Devers, BOS57
Alvarez, HOU55
Semien, TEX54
Naylor, CLE53
Heim, TEX51
Arozarena, TB50
Paredes, TB49
Bichette, TOR46

STOLEN BASES

Ruiz, OAK37
Franco, TB24
Witt Jr., KC22
Mateo, BAL20
Lowe, TB18
Merrifield, TOR18
Walls, TB16
Rodríguez, SEA15
Volpe, NYY15
Tucker, HOU14

SLUGGING PERCENTAGE

Ohtani, LAA.623
Alvarez, HOU.589
Robert Jr., CHW.535
Hays, BAL.520
Díaz, TB.515
Bichette, TOR.505
Ramírez, CLE.504
Jung, TEX.500
Arozarena, TB.498
Drury, LAA.498

ON-BASE PERCENTAGE

Arozarena, TB.409
Díaz, TB.394
Noda, OAK.389
Alvarez, HOU.388
Rutschman, BAL.382
Ohtani, LAA.379
Yoshida, BOS.379
Verdugo, BOS.374
Paredes, TB.366
Hays, BAL.362

RUNS SCORED

Semien, TEX60
García, TEX53
Jung, TEX51
Verdugo, BOS50
Ohtani, LAA49
Kwan, CLE48
Lowe, TEX48
Díaz, TB47
Robert Jr., CHW47
Arozarena, TB46
Trout, LAA46

HITS

Bichette, TOR101
Semien, TEX85
Verdugo, BOS84
Ohtani, LAA83
Franco, TB82
Hays, BAL80
Guerrero Jr., TOR78
Lowe, TEX78
Ramírez, CLE78
Jung, TEX77
Yoshida, BOS77

BASES ON BALLS

Rutschman, BAL49
Noda, OAK48
Arozarena, TB42
Bregman, HOU39
Crawford, SEA39
Trout, LAA39
Lowe, TEX38
Ohtani, LAA38
Casas, BOS37
Bell, CLE34

DOUBLES

Chapman, TOR25
Verdugo, BOS24
Semien, TEX22
Duran, BOS21
France, SEA21
Hays, BAL21
Franco, TB20
Ramírez, CLE20
Robert Jr., CHW20
Santander, BAL20

TRIPLES

Kiermaier, TOR4
Olivares, KC4
Rosario, CLE4
Witt Jr., KC4
Báez, DET3
Giménez, CLE3
Greene, DET3
Laureano, OAK3
Lopez, KC3
Mullins, BAL3
Ohtani, LAA3
Ramírez, CLE3
Verdugo, BOS3

TOTAL BASES

Ohtani, LAA175
Bichette, TOR161
Robert Jr., CHW145
Semien, TEX141
Jung, TEX138
Ramírez, CLE137
García, TEX135
Devers, BOS132
Franco, TB130
Hays, BAL129

EARNED RUN AVERAGE

McClanahan, TB2.12
Valdez, HOU2.27
Gray, MIN2.37
Cole, NYY2.64
Castillo, SEA2.73
Eovaldi, TEX2.80
Gray, TEX2.96
Gausman, TOR3.10
Wells, BAL3.22
Javier, HOU3.25

WON-LOST

McClanahan, TB11-1
Eovaldi, TEX9-3
Cole, NYY8-1
Eflin, TB8-3
Kremer, BAL8-3
Gibson, BAL8-4
Javier, HOU7-1
Gausman, TOR7-3
Ryan, MIN7-4
Bassitt, TOR7-5
Berríos, TOR7-5
Valdez, HOU7-5

GAMES PITCHED

Abreu, HOU35
Brash, SEA35
Clase, CLE35
Mayza, TOR35
Swanson, TOR35
Baumann, BAL34
8 tied33

SAVES

Romano, TOR22
Clase, CLE21
Bautista, BAL20
Estévez, LAA19
Jansen, BOS15
Pressly, HOU14
Sewald, SEA13
Smith, TEX13
Adam, TB11
Lange, DET11

INNINGS PITCHED

Eovaldi, TEX99.2
Cole, NYY99.0
Valdez, HOU99.0
Gausman, TOR98.2
Bieber, CLE95.0
López, MIN90.0
McClanahan, TB89.1
Berríos, TOR89.0
Gibson, BAL89.0
Bassitt, TOR88.2

STRIKEOUTS

Gausman, TOR127
López, MIN110
Cole, NYY106
Ohtani, LAA105
Valdez, HOU104
Lynn, CHW102
Cease, CHW100
Castillo, SEA98
McClanahan, TB97
Eovaldi, TEX96

COMPLETE GAMES

Eovaldi, TEX2
Bassitt, TOR1
Bieber, CLE1
Cole, NYY1
Gray, TEX1
Kirby, SEA1
Lyles, KC1
Valdez, HOU1

SHUTOUTS

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Valdez, HOU1

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