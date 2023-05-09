THROUGH MAY 8

BATTING

GABRHBA
Chapman, TOR341262044.349
Bichette, TOR351492549.329
Arozarena, TB341312443.328
Díaz, TB331172938.325
Yoshida, BOS291122236.321
Rooker, OAK29941830.319
Guerrero Jr., TOR331322342.318
Heim, TEX291022232.314
Franco, TB341372242.307
Verdugo, BOS351372742.307

HOME RUNS

Devers, BOS11
Rooker, OAK10
Díaz, TB9
García, TEX9
Arozarena, TB9
Renfroe, LAA9
Raley, TB8
Buxton, MIN8
Jung, TEX8
Trout, LAA8
Mountcastle, BAL8

RUNS BATTED IN

García, TEX36
Devers, BOS34
Alvarez, HOU32
Arozarena, TB30
Mullins, BAL28
Semien, TEX28
Heim, TEX27
Rooker, OAK26
Vaughn, CHW26
Mountcastle, BAL26

STOLEN BASES

Ruiz, OAK17
Mateo, BAL12
Mullins, BAL11
Volpe, NYY11
Witt Jr., KC10
Franco, TB8
Kwan, CLE8
Straw, CLE8
Merrifield, TOR7
7 tied6

SLUGGING PERCENTAGE

Rooker, OAK.681
Chapman, TOR.603
Díaz, TB.598
Arozarena, TB.588
Heim, TEX.559
Mateo, BAL.552
Kelenic, SEA.551
Devers, BOS.550
Alvarez, HOU.547
Trout, LAA.542

ON-BASE PERCENTAGE

Díaz, TB.441
Rooker, OAK.441
Chapman, TOR.434
Rendon, LAA.430
Yoshida, BOS.403
Arozarena, TB.400
Rutschman, BAL.396
Alvarez, HOU.389
Guerrero Jr., TOR.389
Rizzo, NYY.384

RUNS SCORED

Díaz, TB29
Semien, TEX29
García, TEX28
Verdugo, BOS27
Bichette, TOR25
Lowe, TEX25
Trout, LAA25
Arozarena, TB24
Mateo, BAL24
Renfroe, LAA24
Ward, LAA24

HITS

Bichette, TOR49
Chapman, TOR44
Arozarena, TB43
Franco, TB42
Guerrero Jr., TOR42
Verdugo, BOS42
Ohtani, LAA40
Semien, TEX40
7 tied38

BASES ON BALLS

Rutschman, BAL28
Bregman, HOU23
Crawford, SEA23
Díaz, TB22
Henderson, BAL22
Bell, CLE21
Mullins, BAL21
Kwan, CLE20
Semien, TEX20
Tucker, HOU20

DOUBLES

Chapman, TOR17
Franco, TB14
Pasquantino, KC12
Vaughn, CHW12
Duran, BOS11
Santander, BAL11
France, SEA10
Kelenic, SEA10
Lowe, TEX10
Mountcastle, BAL10
Verdugo, BOS10

TRIPLES

Witt Jr., KC3
Bader, NYY2
Drury, LAA2
Greene, DET2
Kiermaier, TOR2
Mullins, BAL2
Olivares, KC2
Rosario, CLE2
16 tied1

TOTAL BASES

Bichette, TOR78
Arozarena, TB77
Devers, BOS77
Chapman, TOR76
Franco, TB74
Mountcastle, BAL72
Trout, LAA71
Díaz, TB70
Guerrero Jr., TOR70
Ohtani, LAA70

EARNED RUN AVERAGE

Gray, MIN1.35
McClanahan, TB1.76
Rodriguez, DET1.81
Cole, NYY2.09
Castillo, SEA2.38
Ryan, MIN2.46
Ohtani, LAA2.54
Valdez, HOU2.60
Bieber, CLE2.96
Kirby, SEA3.11
Rasmussen, TB3.11

WON-LOST

McClanahan, TB7-0
Cole, NYY5-0
Kikuchi, TOR5-0
Ryan, MIN5-1
Eflin, TB4-0
Gray, MIN4-0
Ohtani, LAA4-0
Pérez, TEX4-1
Bassitt, TOR4-2
Eovaldi, TEX4-2
Gibson, BAL4-2

GAMES PITCHED

Brash, SEA19
Clase, CLE19
Gott, SEA19
Baker, BAL18
Karinchak, CLE18
Lambert, CHW18
Sewald, SEA18
10 tied17

SAVES

Clase, CLE12
Romano, TOR9
Sewald, SEA9
Estévez, LAA8
Jansen, BOS8
Bautista, BAL7
Duran, MIN7
Lange, DET6
Smith, TEX5
6 tied4

INNINGS PITCHED

Cole, NYY51.2
Gibson, BAL47.0
McClanahan, TB46.0
Bieber, CLE45.2
Valdez, HOU45.0
Eovaldi, TEX44.2
Rodriguez, DET44.2
Ryan, MIN44.0
López, MIN43.0
Gausman, TOR42.0

STRIKEOUTS

Ohtani, LAA59
Cole, NYY58
Gausman, TOR58
McClanahan, TB58
López, MIN54
Gilbert, SEA50
Lynn, CHW50
Cease, CHW49
Gray, MIN47
Ryan, MIN47

COMPLETE GAMES

Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Kirby, SEA1

SHUTOUTS

Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1

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