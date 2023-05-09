THROUGH MAY 8
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Chapman, TOR
|34
|126
|20
|44
|.349
|Bichette, TOR
|35
|149
|25
|49
|.329
|Arozarena, TB
|34
|131
|24
|43
|.328
|Díaz, TB
|33
|117
|29
|38
|.325
|Yoshida, BOS
|29
|112
|22
|36
|.321
|Rooker, OAK
|29
|94
|18
|30
|.319
|Guerrero Jr., TOR
|33
|132
|23
|42
|.318
|Heim, TEX
|29
|102
|22
|32
|.314
|Franco, TB
|34
|137
|22
|42
|.307
|Verdugo, BOS
|35
|137
|27
|42
|.307
HOME RUNS
|Devers, BOS
|11
|Rooker, OAK
|10
|Díaz, TB
|9
|García, TEX
|9
|Arozarena, TB
|9
|Renfroe, LAA
|9
|Raley, TB
|8
|Buxton, MIN
|8
|Jung, TEX
|8
|Trout, LAA
|8
|Mountcastle, BAL
|8
RUNS BATTED IN
|García, TEX
|36
|Devers, BOS
|34
|Alvarez, HOU
|32
|Arozarena, TB
|30
|Mullins, BAL
|28
|Semien, TEX
|28
|Heim, TEX
|27
|Rooker, OAK
|26
|Vaughn, CHW
|26
|Mountcastle, BAL
|26
STOLEN BASES
|Ruiz, OAK
|17
|Mateo, BAL
|12
|Mullins, BAL
|11
|Volpe, NYY
|11
|Witt Jr., KC
|10
|Franco, TB
|8
|Kwan, CLE
|8
|Straw, CLE
|8
|Merrifield, TOR
|7
|7 tied
|6
SLUGGING PERCENTAGE
|Rooker, OAK
|.681
|Chapman, TOR
|.603
|Díaz, TB
|.598
|Arozarena, TB
|.588
|Heim, TEX
|.559
|Mateo, BAL
|.552
|Kelenic, SEA
|.551
|Devers, BOS
|.550
|Alvarez, HOU
|.547
|Trout, LAA
|.542
ON-BASE PERCENTAGE
|Díaz, TB
|.441
|Rooker, OAK
|.441
|Chapman, TOR
|.434
|Rendon, LAA
|.430
|Yoshida, BOS
|.403
|Arozarena, TB
|.400
|Rutschman, BAL
|.396
|Alvarez, HOU
|.389
|Guerrero Jr., TOR
|.389
|Rizzo, NYY
|.384
RUNS SCORED
|Díaz, TB
|29
|Semien, TEX
|29
|García, TEX
|28
|Verdugo, BOS
|27
|Bichette, TOR
|25
|Lowe, TEX
|25
|Trout, LAA
|25
|Arozarena, TB
|24
|Mateo, BAL
|24
|Renfroe, LAA
|24
|Ward, LAA
|24
HITS
|Bichette, TOR
|49
|Chapman, TOR
|44
|Arozarena, TB
|43
|Franco, TB
|42
|Guerrero Jr., TOR
|42
|Verdugo, BOS
|42
|Ohtani, LAA
|40
|Semien, TEX
|40
|7 tied
|38
BASES ON BALLS
|Rutschman, BAL
|28
|Bregman, HOU
|23
|Crawford, SEA
|23
|Díaz, TB
|22
|Henderson, BAL
|22
|Bell, CLE
|21
|Mullins, BAL
|21
|Kwan, CLE
|20
|Semien, TEX
|20
|Tucker, HOU
|20
DOUBLES
|Chapman, TOR
|17
|Franco, TB
|14
|Pasquantino, KC
|12
|Vaughn, CHW
|12
|Duran, BOS
|11
|Santander, BAL
|11
|France, SEA
|10
|Kelenic, SEA
|10
|Lowe, TEX
|10
|Mountcastle, BAL
|10
|Verdugo, BOS
|10
TRIPLES
|Witt Jr., KC
|3
|Bader, NYY
|2
|Drury, LAA
|2
|Greene, DET
|2
|Kiermaier, TOR
|2
|Mullins, BAL
|2
|Olivares, KC
|2
|Rosario, CLE
|2
|16 tied
|1
TOTAL BASES
|Bichette, TOR
|78
|Arozarena, TB
|77
|Devers, BOS
|77
|Chapman, TOR
|76
|Franco, TB
|74
|Mountcastle, BAL
|72
|Trout, LAA
|71
|Díaz, TB
|70
|Guerrero Jr., TOR
|70
|Ohtani, LAA
|70
EARNED RUN AVERAGE
|Gray, MIN
|1.35
|McClanahan, TB
|1.76
|Rodriguez, DET
|1.81
|Cole, NYY
|2.09
|Castillo, SEA
|2.38
|Ryan, MIN
|2.46
|Ohtani, LAA
|2.54
|Valdez, HOU
|2.60
|Bieber, CLE
|2.96
|Kirby, SEA
|3.11
|Rasmussen, TB
|3.11
WON-LOST
|McClanahan, TB
|7-0
|Cole, NYY
|5-0
|Kikuchi, TOR
|5-0
|Ryan, MIN
|5-1
|Eflin, TB
|4-0
|Gray, MIN
|4-0
|Ohtani, LAA
|4-0
|Pérez, TEX
|4-1
|Bassitt, TOR
|4-2
|Eovaldi, TEX
|4-2
|Gibson, BAL
|4-2
GAMES PITCHED
|Brash, SEA
|19
|Clase, CLE
|19
|Gott, SEA
|19
|Baker, BAL
|18
|Karinchak, CLE
|18
|Lambert, CHW
|18
|Sewald, SEA
|18
|10 tied
|17
SAVES
|Clase, CLE
|12
|Romano, TOR
|9
|Sewald, SEA
|9
|Estévez, LAA
|8
|Jansen, BOS
|8
|Bautista, BAL
|7
|Duran, MIN
|7
|Lange, DET
|6
|Smith, TEX
|5
|6 tied
|4
INNINGS PITCHED
|Cole, NYY
|51.2
|Gibson, BAL
|47.0
|McClanahan, TB
|46.0
|Bieber, CLE
|45.2
|Valdez, HOU
|45.0
|Eovaldi, TEX
|44.2
|Rodriguez, DET
|44.2
|Ryan, MIN
|44.0
|López, MIN
|43.0
|Gausman, TOR
|42.0
STRIKEOUTS
|Ohtani, LAA
|59
|Cole, NYY
|58
|Gausman, TOR
|58
|McClanahan, TB
|58
|López, MIN
|54
|Gilbert, SEA
|50
|Lynn, CHW
|50
|Cease, CHW
|49
|Gray, MIN
|47
|Ryan, MIN
|47
COMPLETE GAMES
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
|Kirby, SEA
|1
SHUTOUTS
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
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