THROUGH MAY 19
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Ward, LAA
|29
|104
|26
|39
|.375
|Anderson, CHW
|33
|136
|20
|47
|.346
|Martinez, BOS
|31
|122
|18
|42
|.344
|Devers, BOS
|38
|158
|25
|53
|.335
|Bogaerts, BOS
|37
|142
|21
|47
|.331
|France, SEA
|39
|155
|16
|50
|.323
|Trout, LAA
|35
|122
|32
|39
|.320
|Judge, NYY
|36
|137
|32
|42
|.307
|Benintendi, KC
|37
|134
|12
|41
|.306
|Robert, CHW
|30
|123
|21
|37
|.301
HOME RUNS
|Judge, NYY
|14
|Alvarez, HOU
|12
|Buxton, MIN
|11
|Trout, LAA
|11
|Stanton, NYY
|11
|Rizzo, NYY
|10
|Ward, LAA
|9
|Altuve, HOU
|8
|Ramírez, CLE
|8
|Walsh, LAA
|8
|Seager, TEX
|8
|Ohtani, LAA
|8
RUNS BATTED IN
|Stanton, NYY
|35
|Ramírez, CLE
|34
|Judge, NYY
|30
|France, SEA
|28
|Ohtani, LAA
|27
|Tucker, HOU
|26
|Walsh, LAA
|26
|Rizzo, NYY
|24
|García, TEX
|24
|Ward, LAA
|23
|Trout, LAA
|23
|Story, BOS
|23
STOLEN BASES
|Mateo, BAL
|11
|Rodríguez, SEA
|11
|Tucker, HOU
|9
|Straw, CLE
|8
|White, TEX
|8
|Anderson, CHW
|7
|Mullins, BAL
|7
|Arozarena, TB
|6
|Merrifield, KC
|6
|Robert, CHW
|6
|Velazquez, LAA
|6
SLUGGING PERCENTAGE
|Ward, LAA
|.721
|Trout, LAA
|.689
|Judge, NYY
|.664
|Martinez, BOS
|.582
|Devers, BOS
|.576
|Alvarez, HOU
|.570
|Stanton, NYY
|.563
|Ramírez, CLE
|.553
|Miller, CLE
|.529
|Rizzo, NYY
|.518
ON-BASE PERCENTAGE
|Ward, LAA
|.488
|Trout, LAA
|.432
|Díaz, TB
|.412
|France, SEA
|.394
|Bogaerts, BOS
|.389
|Anderson, CHW
|.386
|Martinez, BOS
|.383
|Judge, NYY
|.381
|Crawford, SEA
|.380
|Ramírez, CLE
|.377
RUNS SCORED
|Judge, NYY
|32
|Trout, LAA
|32
|Ohtani, LAA
|27
|Ward, LAA
|26
|Devers, BOS
|25
|Alvarez, HOU
|24
|Rizzo, NYY
|24
|Straw, CLE
|24
|Franco, TB
|23
|García, TEX
|23
|Miller, CLE
|23
HITS
|Devers, BOS
|53
|France, SEA
|50
|Anderson, CHW
|47
|Bogaerts, BOS
|47
|Judge, NYY
|42
|Martinez, BOS
|42
|Benintendi, KC
|41
|Franco, TB
|40
|Frazier, SEA
|40
|Mancini, BAL
|40
|Ohtani, LAA
|40
|Stanton, NYY
|40
BASES ON BALLS
|Bregman, HOU
|24
|Ward, LAA
|23
|Straw, CLE
|22
|Trout, LAA
|22
|Alvarez, HOU
|21
|Díaz, TB
|21
|Polanco, MIN
|21
|Tucker, HOU
|21
|Winker, SEA
|21
|Ramírez, CLE
|20
DOUBLES
|Devers, BOS
|15
|Martinez, BOS
|14
|Gurriel, HOU
|13
|Espinal, TOR
|12
|Miller, CLE
|12
|Hays, BAL
|11
|Sánchez, MIN
|11
|Arozarena, TB
|10
|Hernández, BOS
|10
|Murphy, OAK
|10
|Trout, LAA
|10
TRIPLES
|Benintendi, KC
|2
|Brown, OAK
|2
|Dozier, KC
|2
|García, TEX
|2
|Giménez, CLE
|2
|Lowe, TB
|2
|Lowe, TB
|2
|Meadows, DET
|2
|Neuse, OAK
|2
|14 tied
|2
|Rivera, KC
|2
|Rosario, CLE
|2
|Ward, LAA
|2
|Witt Jr., KC
|2
|Arozarena, TB
|1
|Franco, TB
|1
|Kwan, CLE
|1
|Margot, TB
|1
|Mercado, CLE
|1
|Moore, SEA
|1
|Rodríguez, SEA
|1
|Springer, TOR
|1
|Straw, CLE
|1
|Taylor, KC
|1
|Walls, TB
|1
|14 tied
|2
TOTAL BASES
|Devers, BOS
|91
|Judge, NYY
|91
|Trout, LAA
|84
|Stanton, NYY
|76
|Ward, LAA
|75
|France, SEA
|74
|Ramírez, CLE
|73
|Ohtani, LAA
|72
|Martinez, BOS
|71
|Rizzo, NYY
|71
EARNED RUN AVERAGE
|Cortes Jr., NYY
|1.35
|Verlander, HOU
|1.38
|Manoah, TOR
|1.71
|Pérez, TEX
|2.01
|Rasmussen, TB
|2.33
|McClanahan, TB
|2.33
|Gilbert, SEA
|2.40
|Skubal, DET
|2.50
|Gausman, TOR
|2.52
|Valdez, HOU
|2.68
WON-LOST
|Verlander, HOU
|5-1
|Blackburn, OAK
|4-0
|Cole, NYY
|4-0
|Holmes, NYY
|4-0
|Cease, CHW
|4-1
|López, CHW
|4-1
|Manoah, TOR
|4-1
|Rasmussen, TB
|4-1
|Taillon, NYY
|4-1
|Cimber, TOR
|4-2
|Gilbert, SEA
|4-2
|Lorenzen, LAA
|4-2
|Ryan, MIN
|4-2
GAMES PITCHED
|Holmes, NYY
|19
|Neris, HOU
|19
|Acevedo, OAK
|18
|Brasier, BOS
|18
|Hendriks, CHW
|18
|Jackson, OAK
|18
|Snider, KC
|18
|12 tied
|17
SAVES
|Hendriks, CHW
|12
|Romano, TOR
|12
|Chapman, NYY
|9
|Iglesias, LAA
|8
|Barlow, TEX
|7
|Clase, CLE
|7
|Jiménez, OAK
|7
|Soto, DET
|6
|Kittredge, TB
|5
|Pagán, MIN
|5
INNINGS PITCHED
|Gausman, TOR
|50.0
|Montas, OAK
|49.0
|Ray, SEA
|48.2
|Valdez, HOU
|47.0
|McClanahan, TB
|46.1
|Lyles, BAL
|46.0
|Verlander, HOU
|45.2
|Gilbert, SEA
|45.0
|Greinke, KC
|44.0
|Cease, CHW
|43.2
|Cole, NYY
|43.2
|Dunning, TEX
|43.2
STRIKEOUTS
|Cease, CHW
|67
|McClanahan, TB
|65
|Gausman, TOR
|57
|Montas, OAK
|53
|Ohtani, LAA
|53
|Cole, NYY
|51
|Gilbert, SEA
|51
|Ray, SEA
|50
|Cortes Jr., NYY
|49
|Skubal, DET
|45
COMPLETE GAMES
|Detmers, LAA
|1
|Pivetta, BOS
|1
SHUTOUTS
|Detmers, LAA
|1
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