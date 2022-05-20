THROUGH MAY 19

BATTING

GABRHBA
Ward, LAA291042639.375
Anderson, CHW331362047.346
Martinez, BOS311221842.344
Devers, BOS381582553.335
Bogaerts, BOS371422147.331
France, SEA391551650.323
Trout, LAA351223239.320
Judge, NYY361373242.307
Benintendi, KC371341241.306
Robert, CHW301232137.301

HOME RUNS

Judge, NYY14
Alvarez, HOU12
Buxton, MIN11
Trout, LAA11
Stanton, NYY11
Rizzo, NYY10
Ward, LAA9
Altuve, HOU8
Ramírez, CLE8
Walsh, LAA8
Seager, TEX8
Ohtani, LAA8

RUNS BATTED IN

Stanton, NYY35
Ramírez, CLE34
Judge, NYY30
France, SEA28
Ohtani, LAA27
Tucker, HOU26
Walsh, LAA26
Rizzo, NYY24
García, TEX24
Ward, LAA23
Trout, LAA23
Story, BOS23

STOLEN BASES

Mateo, BAL11
Rodríguez, SEA11
Tucker, HOU9
Straw, CLE8
White, TEX8
Anderson, CHW7
Mullins, BAL7
Arozarena, TB6
Merrifield, KC6
Robert, CHW6
Velazquez, LAA6

SLUGGING PERCENTAGE

Ward, LAA.721
Trout, LAA.689
Judge, NYY.664
Martinez, BOS.582
Devers, BOS.576
Alvarez, HOU.570
Stanton, NYY.563
Ramírez, CLE.553
Miller, CLE.529
Rizzo, NYY.518

ON-BASE PERCENTAGE

Ward, LAA.488
Trout, LAA.432
Díaz, TB.412
France, SEA.394
Bogaerts, BOS.389
Anderson, CHW.386
Martinez, BOS.383
Judge, NYY.381
Crawford, SEA.380
Ramírez, CLE.377

RUNS SCORED

Judge, NYY32
Trout, LAA32
Ohtani, LAA27
Ward, LAA26
Devers, BOS25
Alvarez, HOU24
Rizzo, NYY24
Straw, CLE24
Franco, TB23
García, TEX23
Miller, CLE23

HITS

Devers, BOS53
France, SEA50
Anderson, CHW47
Bogaerts, BOS47
Judge, NYY42
Martinez, BOS42
Benintendi, KC41
Franco, TB40
Frazier, SEA40
Mancini, BAL40
Ohtani, LAA40
Stanton, NYY40

BASES ON BALLS

Bregman, HOU24
Ward, LAA23
Straw, CLE22
Trout, LAA22
Alvarez, HOU21
Díaz, TB21
Polanco, MIN21
Tucker, HOU21
Winker, SEA21
Ramírez, CLE20

DOUBLES

Devers, BOS15
Martinez, BOS14
Gurriel, HOU13
Espinal, TOR12
Miller, CLE12
Hays, BAL11
Sánchez, MIN11
Arozarena, TB10
Hernández, BOS10
Murphy, OAK10
Trout, LAA10

TRIPLES

Benintendi, KC2
Brown, OAK2
Dozier, KC2
García, TEX2
Giménez, CLE2
Lowe, TB2
Lowe, TB2
Meadows, DET2
Neuse, OAK2
14 tied2
Rivera, KC2
Rosario, CLE2
Ward, LAA2
Witt Jr., KC2
Arozarena, TB1
Franco, TB1
Kwan, CLE1
Margot, TB1
Mercado, CLE1
Moore, SEA1
Rodríguez, SEA1
Springer, TOR1
Straw, CLE1
Taylor, KC1
Walls, TB1
14 tied2

TOTAL BASES

Devers, BOS91
Judge, NYY91
Trout, LAA84
Stanton, NYY76
Ward, LAA75
France, SEA74
Ramírez, CLE73
Ohtani, LAA72
Martinez, BOS71
Rizzo, NYY71

EARNED RUN AVERAGE

Cortes Jr., NYY1.35
Verlander, HOU1.38
Manoah, TOR1.71
Pérez, TEX2.01
Rasmussen, TB2.33
McClanahan, TB2.33
Gilbert, SEA2.40
Skubal, DET2.50
Gausman, TOR2.52
Valdez, HOU2.68

WON-LOST

Verlander, HOU5-1
Blackburn, OAK4-0
Cole, NYY4-0
Holmes, NYY4-0
Cease, CHW4-1
López, CHW4-1
Manoah, TOR4-1
Rasmussen, TB4-1
Taillon, NYY4-1
Cimber, TOR4-2
Gilbert, SEA4-2
Lorenzen, LAA4-2
Ryan, MIN4-2

GAMES PITCHED

Holmes, NYY19
Neris, HOU19
Acevedo, OAK18
Brasier, BOS18
Hendriks, CHW18
Jackson, OAK18
Snider, KC18
12 tied17

SAVES

Hendriks, CHW12
Romano, TOR12
Chapman, NYY9
Iglesias, LAA8
Barlow, TEX7
Clase, CLE7
Jiménez, OAK7
Soto, DET6
Kittredge, TB5
Pagán, MIN5

INNINGS PITCHED

Gausman, TOR50.0
Montas, OAK49.0
Ray, SEA48.2
Valdez, HOU47.0
McClanahan, TB46.1
Lyles, BAL46.0
Verlander, HOU45.2
Gilbert, SEA45.0
Greinke, KC44.0
Cease, CHW43.2
Cole, NYY43.2
Dunning, TEX43.2

STRIKEOUTS

Cease, CHW67
McClanahan, TB65
Gausman, TOR57
Montas, OAK53
Ohtani, LAA53
Cole, NYY51
Gilbert, SEA51
Ray, SEA50
Cortes Jr., NYY49
Skubal, DET45

COMPLETE GAMES

Detmers, LAA1
Pivetta, BOS1

SHUTOUTS

Detmers, LAA1

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