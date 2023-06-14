THROUGH JUNE 13

BATTING

GABRHBA
Bichette, TOR692953794.319
Merrifield, TOR622242969.308
Hays, BAL612243468.304
Díaz, TB572154365.302
Urshela, LAA612132264.300
Ohtani, LAA682644579.299
Yoshida, BOS602323469.297
Greene, DET522032960.296
Dubón, HOU532163664.296
Franco, TB652574175.292

HOME RUNS

Ohtani, LAA21
Judge, NYY19
Alvarez, HOU17
Devers, BOS17
Robert Jr., CHW15
García, TEX15
Perez, KC14
Trout, LAA14
Bichette, TOR14
Burger, CHW13
Rooker, OAK13
Jung, TEX13

RUNS BATTED IN

Devers, BOS56
Alvarez, HOU55
García, TEX54
Semien, TEX53
Ohtani, LAA52
Naylor, CLE48
Heim, TEX46
Paredes, TB45
Arozarena, TB44
Bichette, TOR44

STOLEN BASES

Ruiz, OAK31
Franco, TB22
Witt Jr., KC21
Mateo, BAL18
Merrifield, TOR18
Lowe, TB15
Walls, TB15
Volpe, NYY14
Castro, MIN13
Mullins, BAL13

SLUGGING PERCENTAGE

Ohtani, LAA.610
Alvarez, HOU.589
Díaz, TB.530
Robert Jr., CHW.518
Rooker, OAK.515
Devers, BOS.510
Bichette, TOR.508
Perez, KC.506
Jung, TEX.500
Hays, BAL.496

ON-BASE PERCENTAGE

Noda, OAK.409
Arozarena, TB.404
Díaz, TB.396
Alvarez, HOU.388
Rutschman, BAL.388
Ohtani, LAA.377
Yoshida, BOS.374
Verdugo, BOS.367
Rooker, OAK.366
Merrifield, TOR.364

RUNS SCORED

Semien, TEX58
García, TEX48
Jung, TEX48
Lowe, TEX45
Ohtani, LAA45
Díaz, TB43
Kwan, CLE43
Verdugo, BOS43
Judge, NYY42
Robert Jr., CHW42
Trout, LAA42

HITS

Bichette, TOR94
Semien, TEX81
Ohtani, LAA79
Franco, TB75
Verdugo, BOS75
Guerrero Jr., TOR72
Jung, TEX72
Lowe, TEX72
France, SEA71
Merrifield, TOR69
Ramírez, CLE69
Yoshida, BOS69

BASES ON BALLS

Rutschman, BAL46
Noda, OAK45
Arozarena, TB39
Bregman, HOU36
Trout, LAA36
Casas, BOS35
Crawford, SEA34
Kwan, CLE34
Ohtani, LAA33
Alvarez, HOU32

DOUBLES

Chapman, TOR23
France, SEA21
Verdugo, BOS21
Semien, TEX20
Franco, TB19
Santander, BAL19
Vaughn, CHW19
Hays, BAL18
Ramírez, CLE18
Robert Jr., CHW18

TRIPLES

Kiermaier, TOR4
Olivares, KC4
Rosario, CLE4
Witt Jr., KC4
Greene, DET3
Laureano, OAK3
Lopez, KC3
Mullins, BAL3
Ohtani, LAA3
15 tied2

TOTAL BASES

Ohtani, LAA161
Bichette, TOR150
Semien, TEX135
Devers, BOS130
Jung, TEX127
Robert Jr., CHW127
Franco, TB122
Perez, KC122
García, TEX121
Ramírez, CLE121

EARNED RUN AVERAGE

Rodriguez, DET2.13
McClanahan, TB2.18
Gray, MIN2.25
Valdez, HOU2.28
Gray, TEX2.32
Eovaldi, TEX2.49
Castillo, SEA2.70
Cole, NYY2.75
Ryan, MIN2.90
Gausman, TOR3.12

WON-LOST

McClanahan, TB10-1
Eovaldi, TEX9-2
Eflin, TB8-2
Gibson, BAL8-3
Cole, NYY7-1
Javier, HOU7-1
Kremer, BAL7-3
Ryan, MIN7-3
Berríos, TOR7-4
Bassitt, TOR7-5

GAMES PITCHED

Clase, CLE33
Abreu, HOU32
Brash, SEA32
Karinchak, CLE32
Peralta, NYY32
Baker, BAL31
Baumann, BAL31
Holmes, NYY31
Jax, MIN31
Mayza, TOR31

SAVES

Clase, CLE20
Romano, TOR19
Estévez, LAA18
Bautista, BAL17
Jansen, BOS14
Pressly, HOU12
Sewald, SEA12
Smith, TEX11
Adam, TB10
Lange, DET10

INNINGS PITCHED

Cole, NYY91.2
Valdez, HOU91.0
Bieber, CLE87.2
Eovaldi, TEX86.2
Gausman, TOR86.2
Bassitt, TOR85.0
Berríos, TOR85.0
López, MIN84.1
Gibson, BAL83.0
McClanahan, TB82.2

STRIKEOUTS

Gausman, TOR117
Ohtani, LAA102
López, MIN101
Cole, NYY98
Valdez, HOU95
Castillo, SEA92
McClanahan, TB92
Lynn, CHW86
Kopech, CHW85
Giolito, CHW84
Ryan, MIN84

COMPLETE GAMES

Eovaldi, TEX2
Bassitt, TOR1
Bieber, CLE1
Cole, NYY1
Gray, TEX1
Kirby, SEA1
Lyles, KC1
Valdez, HOU1

SHUTOUTS

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Valdez, HOU1

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