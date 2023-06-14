THROUGH JUNE 13
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Bichette, TOR
|69
|295
|37
|94
|.319
|Merrifield, TOR
|62
|224
|29
|69
|.308
|Hays, BAL
|61
|224
|34
|68
|.304
|Díaz, TB
|57
|215
|43
|65
|.302
|Urshela, LAA
|61
|213
|22
|64
|.300
|Ohtani, LAA
|68
|264
|45
|79
|.299
|Yoshida, BOS
|60
|232
|34
|69
|.297
|Greene, DET
|52
|203
|29
|60
|.296
|Dubón, HOU
|53
|216
|36
|64
|.296
|Franco, TB
|65
|257
|41
|75
|.292
HOME RUNS
|Ohtani, LAA
|21
|Judge, NYY
|19
|Alvarez, HOU
|17
|Devers, BOS
|17
|Robert Jr., CHW
|15
|García, TEX
|15
|Perez, KC
|14
|Trout, LAA
|14
|Bichette, TOR
|14
|Burger, CHW
|13
|Rooker, OAK
|13
|Jung, TEX
|13
RUNS BATTED IN
|Devers, BOS
|56
|Alvarez, HOU
|55
|García, TEX
|54
|Semien, TEX
|53
|Ohtani, LAA
|52
|Naylor, CLE
|48
|Heim, TEX
|46
|Paredes, TB
|45
|Arozarena, TB
|44
|Bichette, TOR
|44
STOLEN BASES
|Ruiz, OAK
|31
|Franco, TB
|22
|Witt Jr., KC
|21
|Mateo, BAL
|18
|Merrifield, TOR
|18
|Lowe, TB
|15
|Walls, TB
|15
|Volpe, NYY
|14
|Castro, MIN
|13
|Mullins, BAL
|13
SLUGGING PERCENTAGE
|Ohtani, LAA
|.610
|Alvarez, HOU
|.589
|Díaz, TB
|.530
|Robert Jr., CHW
|.518
|Rooker, OAK
|.515
|Devers, BOS
|.510
|Bichette, TOR
|.508
|Perez, KC
|.506
|Jung, TEX
|.500
|Hays, BAL
|.496
ON-BASE PERCENTAGE
|Noda, OAK
|.409
|Arozarena, TB
|.404
|Díaz, TB
|.396
|Alvarez, HOU
|.388
|Rutschman, BAL
|.388
|Ohtani, LAA
|.377
|Yoshida, BOS
|.374
|Verdugo, BOS
|.367
|Rooker, OAK
|.366
|Merrifield, TOR
|.364
RUNS SCORED
|Semien, TEX
|58
|García, TEX
|48
|Jung, TEX
|48
|Lowe, TEX
|45
|Ohtani, LAA
|45
|Díaz, TB
|43
|Kwan, CLE
|43
|Verdugo, BOS
|43
|Judge, NYY
|42
|Robert Jr., CHW
|42
|Trout, LAA
|42
HITS
|Bichette, TOR
|94
|Semien, TEX
|81
|Ohtani, LAA
|79
|Franco, TB
|75
|Verdugo, BOS
|75
|Guerrero Jr., TOR
|72
|Jung, TEX
|72
|Lowe, TEX
|72
|France, SEA
|71
|Merrifield, TOR
|69
|Ramírez, CLE
|69
|Yoshida, BOS
|69
BASES ON BALLS
|Rutschman, BAL
|46
|Noda, OAK
|45
|Arozarena, TB
|39
|Bregman, HOU
|36
|Trout, LAA
|36
|Casas, BOS
|35
|Crawford, SEA
|34
|Kwan, CLE
|34
|Ohtani, LAA
|33
|Alvarez, HOU
|32
DOUBLES
|Chapman, TOR
|23
|France, SEA
|21
|Verdugo, BOS
|21
|Semien, TEX
|20
|Franco, TB
|19
|Santander, BAL
|19
|Vaughn, CHW
|19
|Hays, BAL
|18
|Ramírez, CLE
|18
|Robert Jr., CHW
|18
TRIPLES
|Kiermaier, TOR
|4
|Olivares, KC
|4
|Rosario, CLE
|4
|Witt Jr., KC
|4
|Greene, DET
|3
|Laureano, OAK
|3
|Lopez, KC
|3
|Mullins, BAL
|3
|Ohtani, LAA
|3
|15 tied
|2
TOTAL BASES
|Ohtani, LAA
|161
|Bichette, TOR
|150
|Semien, TEX
|135
|Devers, BOS
|130
|Jung, TEX
|127
|Robert Jr., CHW
|127
|Franco, TB
|122
|Perez, KC
|122
|García, TEX
|121
|Ramírez, CLE
|121
EARNED RUN AVERAGE
|Rodriguez, DET
|2.13
|McClanahan, TB
|2.18
|Gray, MIN
|2.25
|Valdez, HOU
|2.28
|Gray, TEX
|2.32
|Eovaldi, TEX
|2.49
|Castillo, SEA
|2.70
|Cole, NYY
|2.75
|Ryan, MIN
|2.90
|Gausman, TOR
|3.12
WON-LOST
|McClanahan, TB
|10-1
|Eovaldi, TEX
|9-2
|Eflin, TB
|8-2
|Gibson, BAL
|8-3
|Cole, NYY
|7-1
|Javier, HOU
|7-1
|Kremer, BAL
|7-3
|Ryan, MIN
|7-3
|Berríos, TOR
|7-4
|Bassitt, TOR
|7-5
GAMES PITCHED
|Clase, CLE
|33
|Abreu, HOU
|32
|Brash, SEA
|32
|Karinchak, CLE
|32
|Peralta, NYY
|32
|Baker, BAL
|31
|Baumann, BAL
|31
|Holmes, NYY
|31
|Jax, MIN
|31
|Mayza, TOR
|31
SAVES
|Clase, CLE
|20
|Romano, TOR
|19
|Estévez, LAA
|18
|Bautista, BAL
|17
|Jansen, BOS
|14
|Pressly, HOU
|12
|Sewald, SEA
|12
|Smith, TEX
|11
|Adam, TB
|10
|Lange, DET
|10
INNINGS PITCHED
|Cole, NYY
|91.2
|Valdez, HOU
|91.0
|Bieber, CLE
|87.2
|Eovaldi, TEX
|86.2
|Gausman, TOR
|86.2
|Bassitt, TOR
|85.0
|Berríos, TOR
|85.0
|López, MIN
|84.1
|Gibson, BAL
|83.0
|McClanahan, TB
|82.2
STRIKEOUTS
|Gausman, TOR
|117
|Ohtani, LAA
|102
|López, MIN
|101
|Cole, NYY
|98
|Valdez, HOU
|95
|Castillo, SEA
|92
|McClanahan, TB
|92
|Lynn, CHW
|86
|Kopech, CHW
|85
|Giolito, CHW
|84
|Ryan, MIN
|84
COMPLETE GAMES
|Eovaldi, TEX
|2
|Bassitt, TOR
|1
|Bieber, CLE
|1
|Cole, NYY
|1
|Gray, TEX
|1
|Kirby, SEA
|1
|Lyles, KC
|1
|Valdez, HOU
|1
SHUTOUTS
|Bassitt, TOR
|1
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
|Valdez, HOU
|1
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.