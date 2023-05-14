THROUGH MAY 13

BATTING

GABRHBA
Arozarena, TB391462748.329
Chapman, TOR381412046.326
Bichette, TOR391662654.325
Heim, TEX331192438.319
Díaz, TB381393244.317
Rooker, OAK341141936.316
Guerrero Jr., TOR371442445.313
Rizzo, NYY401512647.311
Yoshida, BOS331272339.307
Franco, TB391582448.304

HOME RUNS

Rooker, OAK11
Devers, BOS11
Díaz, TB10
Arozarena, TB10
Robert Jr., CHW10
Renfroe, LAA10
Lowe, TB9
Alvarez, HOU9
García, TEX9
13 tied8

RUNS BATTED IN

García, TEX37
Devers, BOS36
Alvarez, HOU35
Arozarena, TB34
Semien, TEX33
Mullins, BAL31
Rooker, OAK29
Heim, TEX29
Vaughn, CHW29
Lowe, TB28

STOLEN BASES

Ruiz, OAK18
Volpe, NYY13
Franco, TB12
Mateo, BAL12
Mullins, BAL12
Witt Jr., KC12
Merrifield, TOR11
Kwan, CLE9
Straw, CLE9
Rodríguez, SEA7
Rosario, CLE7
Semien, TEX7

SLUGGING PERCENTAGE

Rooker, OAK.667
Díaz, TB.583
Arozarena, TB.582
Kelenic, SEA.563
Alvarez, HOU.562
Chapman, TOR.553
Heim, TEX.546
Robert Jr., CHW.537
Judge, NYY.536
Franco, TB.532

ON-BASE PERCENTAGE

Díaz, TB.425
Rooker, OAK.424
Rendon, LAA.415
Rutschman, BAL.415
Arozarena, TB.412
Chapman, TOR.410
Noda, OAK.406
Rizzo, NYY.393
Guerrero Jr., TOR.392
Yoshida, BOS.390

RUNS SCORED

Díaz, TB32
Semien, TEX32
Verdugo, BOS31
García, TEX28
Lowe, TEX28
Trout, LAA28
Arozarena, TB27
Robert Jr., CHW27
Bichette, TOR26
Jung, TEX26
Rizzo, NYY26

HITS

Bichette, TOR54
Arozarena, TB48
Franco, TB48
Rizzo, NYY47
Chapman, TOR46
Verdugo, BOS46
Guerrero Jr., TOR45
Semien, TEX45
Díaz, TB44
Ruiz, OAK44

BASES ON BALLS

Rutschman, BAL32
Noda, OAK27
Bell, CLE25
Bregman, HOU25
Crawford, SEA25
Henderson, BAL25
Díaz, TB23
Semien, TEX23
Kwan, CLE22
Torres, NYY22

DOUBLES

Chapman, TOR17
Franco, TB15
Pasquantino, KC13
Duran, BOS12
Lowe, TEX12
Santander, BAL12
Vaughn, CHW12
Verdugo, BOS12
Kelenic, SEA11
Ramírez, CLE11

TRIPLES

Rosario, CLE4
Witt Jr., KC4
Mullins, BAL3
Bader, NYY2
Drury, LAA2
Greene, DET2
Kiermaier, TOR2
Laureano, OAK2
Olivares, KC2
Volpe, NYY2

TOTAL BASES

Bichette, TOR87
Arozarena, TB85
Franco, TB84
Devers, BOS81
Díaz, TB81
Robert Jr., CHW80
Chapman, TOR78
Mountcastle, BAL78
Rizzo, NYY77
5 tied76

EARNED RUN AVERAGE

Gray, MIN1.39
Rodriguez, DET1.57
Ryan, MIN2.16
Cole, NYY2.22
McClanahan, TB2.34
Valdez, HOU2.38
Bieber, CLE2.61
Kirby, SEA2.62
Rasmussen, TB2.62
Wells, BAL2.68

WON-LOST

McClanahan, TB7-0
Ryan, MIN6-1
Cole, NYY5-0
Kikuchi, TOR5-0
Bassitt, TOR5-2
Eovaldi, TEX5-2
Gray, MIN4-0
Eflin, TB4-1
Kremer, BAL4-1
Ohtani, LAA4-1
Pérez, TEX4-1

GAMES PITCHED

Brash, SEA21
Clase, CLE21
Gott, SEA20
Karinchak, CLE20
Swanson, TOR20
Abreu, HOU19
Baker, BAL19
Bautista, BAL19
Brasier, BOS19
Lambert, CHW19
López, CHW19
Santos, CHW19

SAVES

Clase, CLE13
Bautista, BAL10
Romano, TOR10
Estévez, LAA9
Jansen, BOS9
Sewald, SEA9
Duran, MIN7
Smith, TEX7
Lange, DET6
Pressly, HOU6

INNINGS PITCHED

Cole, NYY56.2
Eovaldi, TEX53.1
Valdez, HOU53.0
Bieber, CLE51.2
Rodriguez, DET51.2
McClanahan, TB50.0
Ryan, MIN50.0
Lyles, KC49.1
López, MIN49.1
Bassitt, TOR49.0

STRIKEOUTS

Gausman, TOR67
Ohtani, LAA66
Cole, NYY62
López, MIN62
McClanahan, TB61
Ryan, MIN57
Valdez, HOU57
Eovaldi, TEX56
Gray, MIN56
Cease, CHW54
Javier, HOU54
Lynn, CHW54
Sale, BOS54

COMPLETE GAMES

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Kirby, SEA1
Lyles, KC1

SHUTOUTS

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1

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