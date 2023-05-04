THROUGH MAY 3

BATTING

GABRHBA
Chapman, TOR301101840.364
Bichette, TOR311312043.328
Díaz, TB291042534.327
Arozarena, TB301172338.325
Guerrero Jr., TOR311232239.317
Verdugo, BOS321302641.315
Kelenic, SEA28971430.309
Ohtani, LAA301172036.308
Yoshida, BOS26991830.303
Dubón, HOU261092033.303

HOME RUNS

Devers, BOS10
Rooker, OAK9
Díaz, TB8
Buxton, MIN8
Jung, TEX8
García, TEX8
Trout, LAA8
Arozarena, TB8
Mountcastle, BAL8
9 tied7

RUNS BATTED IN

García, TEX31
Arozarena, TB29
Alvarez, HOU27
Devers, BOS27
Mullins, BAL26
Mountcastle, BAL26
Jung, TEX24
Semien, TEX24
Heim, TEX23
Rooker, OAK22

STOLEN BASES

Ruiz, OAK13
Mateo, BAL11
Mullins, BAL11
Volpe, NYY10
Kwan, CLE8
Straw, CLE8
Witt Jr., KC8
Franco, TB7
Giménez, CLE6
Peña, HOU6
Rodríguez, SEA6
Rosario, CLE6

SLUGGING PERCENTAGE

Chapman, TOR.636
Kelenic, SEA.608
Díaz, TB.606
Arozarena, TB.590
Heim, TEX.588
Trout, LAA.583
Buxton, MIN.570
Ohtani, LAA.547
Franco, TB.545
Jung, TEX.541

ON-BASE PERCENTAGE

Chapman, TOR.449
Díaz, TB.432
Rutschman, BAL.413
Rendon, LAA.396
Guerrero Jr., TOR.393
Arozarena, TB.391
Yoshida, BOS.391
Trout, LAA.388
Alvarez, HOU.382
Verdugo, BOS.382

RUNS SCORED

Semien, TEX26
Verdugo, BOS26
Díaz, TB25
García, TEX24
Arozarena, TB23
Mateo, BAL23
Trout, LAA23
Guerrero Jr., TOR22
Renfroe, LAA22
7 tied21

HITS

Bichette, TOR43
Verdugo, BOS41
Chapman, TOR40
Guerrero Jr., TOR39
Arozarena, TB38
Franco, TB36
Ohtani, LAA36
Rutschman, BAL35
6 tied34

BASES ON BALLS

Rutschman, BAL24
Bregman, HOU21
Henderson, BAL21
Bell, CLE20
Crawford, SEA20
Mullins, BAL20
Tucker, HOU19
Díaz, TB18
Kwan, CLE18
Larnach, MIN18

DOUBLES

Chapman, TOR15
Franco, TB12
Pasquantino, KC11
Duran, BOS10
Lowe, TEX10
Vaughn, CHW10
Bell, CLE9
France, SEA9
Mountcastle, BAL9
Ramírez, CLE9
Trout, LAA9
Verdugo, BOS9

TRIPLES

Witt Jr., KC3
Greene, DET2
Kiermaier, TOR2
Mullins, BAL2
Olivares, KC2
Rosario, CLE2
18 tied1

TOTAL BASES

Chapman, TOR70
Arozarena, TB69
Bichette, TOR69
Mountcastle, BAL67
Trout, LAA67
Verdugo, BOS67
Franco, TB66
Devers, BOS65
Ohtani, LAA64
Díaz, TB63
Guerrero Jr., TOR63

EARNED RUN AVERAGE

Gray, MIN0.77
Cole, NYY1.35
Rodriguez, DET1.81
Castillo, SEA1.82
McClanahan, TB2.03
Gausman, TOR2.33
Ryan, MIN2.37
Pérez, TEX2.41
Ohtani, LAA2.54
Brown, HOU2.60
Valdez, HOU2.60

WON-LOST

McClanahan, TB6-0
Cole, NYY5-0
Ryan, MIN5-0
Eflin, TB4-0
Gray, MIN4-0
Kikuchi, TOR4-0
Ohtani, LAA4-0
Gibson, BAL4-1
Pérez, TEX4-1
Poche, TB3-0

GAMES PITCHED

Brash, SEA17
Clase, CLE17
Baker, BAL16
Gott, SEA16
Karinchak, CLE16
Lambert, CHW16
Sewald, SEA16
17 tied15

SAVES

Clase, CLE10
Romano, TOR9
Sewald, SEA8
Bautista, BAL7
Estévez, LAA7
Duran, MIN6
Jansen, BOS6
Lange, DET5
Barlow, KC4
Holmes, NYY4
Quijada, LAA4
Smith, TEX4

INNINGS PITCHED

Cole, NYY46.2
Bieber, CLE45.2
Valdez, HOU45.0
Rodriguez, DET44.2
López, MIN43.0
Giolito, CHW41.2
Gibson, BAL41.0
Lyles, KC40.1
McClanahan, TB40.0
Ohtani, LAA39.0

STRIKEOUTS

Ohtani, LAA59
Gausman, TOR54
López, MIN54
Cole, NYY52
McClanahan, TB51
Valdez, HOU45
deGrom, TEX45
Cease, CHW43
Ryan, MIN43
Lynn, CHW42

COMPLETE GAMES

Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Kirby, SEA1

SHUTOUTS

Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1

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