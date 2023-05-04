THROUGH MAY 3
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Chapman, TOR
|30
|110
|18
|40
|.364
|Bichette, TOR
|31
|131
|20
|43
|.328
|Díaz, TB
|29
|104
|25
|34
|.327
|Arozarena, TB
|30
|117
|23
|38
|.325
|Guerrero Jr., TOR
|31
|123
|22
|39
|.317
|Verdugo, BOS
|32
|130
|26
|41
|.315
|Kelenic, SEA
|28
|97
|14
|30
|.309
|Ohtani, LAA
|30
|117
|20
|36
|.308
|Yoshida, BOS
|26
|99
|18
|30
|.303
|Dubón, HOU
|26
|109
|20
|33
|.303
HOME RUNS
|Devers, BOS
|10
|Rooker, OAK
|9
|Díaz, TB
|8
|Buxton, MIN
|8
|Jung, TEX
|8
|García, TEX
|8
|Trout, LAA
|8
|Arozarena, TB
|8
|Mountcastle, BAL
|8
|9 tied
|7
RUNS BATTED IN
|García, TEX
|31
|Arozarena, TB
|29
|Alvarez, HOU
|27
|Devers, BOS
|27
|Mullins, BAL
|26
|Mountcastle, BAL
|26
|Jung, TEX
|24
|Semien, TEX
|24
|Heim, TEX
|23
|Rooker, OAK
|22
STOLEN BASES
|Ruiz, OAK
|13
|Mateo, BAL
|11
|Mullins, BAL
|11
|Volpe, NYY
|10
|Kwan, CLE
|8
|Straw, CLE
|8
|Witt Jr., KC
|8
|Franco, TB
|7
|Giménez, CLE
|6
|Peña, HOU
|6
|Rodríguez, SEA
|6
|Rosario, CLE
|6
SLUGGING PERCENTAGE
|Chapman, TOR
|.636
|Kelenic, SEA
|.608
|Díaz, TB
|.606
|Arozarena, TB
|.590
|Heim, TEX
|.588
|Trout, LAA
|.583
|Buxton, MIN
|.570
|Ohtani, LAA
|.547
|Franco, TB
|.545
|Jung, TEX
|.541
ON-BASE PERCENTAGE
|Chapman, TOR
|.449
|Díaz, TB
|.432
|Rutschman, BAL
|.413
|Rendon, LAA
|.396
|Guerrero Jr., TOR
|.393
|Arozarena, TB
|.391
|Yoshida, BOS
|.391
|Trout, LAA
|.388
|Alvarez, HOU
|.382
|Verdugo, BOS
|.382
RUNS SCORED
|Semien, TEX
|26
|Verdugo, BOS
|26
|Díaz, TB
|25
|García, TEX
|24
|Arozarena, TB
|23
|Mateo, BAL
|23
|Trout, LAA
|23
|Guerrero Jr., TOR
|22
|Renfroe, LAA
|22
|7 tied
|21
HITS
|Bichette, TOR
|43
|Verdugo, BOS
|41
|Chapman, TOR
|40
|Guerrero Jr., TOR
|39
|Arozarena, TB
|38
|Franco, TB
|36
|Ohtani, LAA
|36
|Rutschman, BAL
|35
|6 tied
|34
BASES ON BALLS
|Rutschman, BAL
|24
|Bregman, HOU
|21
|Henderson, BAL
|21
|Bell, CLE
|20
|Crawford, SEA
|20
|Mullins, BAL
|20
|Tucker, HOU
|19
|Díaz, TB
|18
|Kwan, CLE
|18
|Larnach, MIN
|18
DOUBLES
|Chapman, TOR
|15
|Franco, TB
|12
|Pasquantino, KC
|11
|Duran, BOS
|10
|Lowe, TEX
|10
|Vaughn, CHW
|10
|Bell, CLE
|9
|France, SEA
|9
|Mountcastle, BAL
|9
|Ramírez, CLE
|9
|Trout, LAA
|9
|Verdugo, BOS
|9
TRIPLES
|Witt Jr., KC
|3
|Greene, DET
|2
|Kiermaier, TOR
|2
|Mullins, BAL
|2
|Olivares, KC
|2
|Rosario, CLE
|2
|18 tied
|1
TOTAL BASES
|Chapman, TOR
|70
|Arozarena, TB
|69
|Bichette, TOR
|69
|Mountcastle, BAL
|67
|Trout, LAA
|67
|Verdugo, BOS
|67
|Franco, TB
|66
|Devers, BOS
|65
|Ohtani, LAA
|64
|Díaz, TB
|63
|Guerrero Jr., TOR
|63
EARNED RUN AVERAGE
|Gray, MIN
|0.77
|Cole, NYY
|1.35
|Rodriguez, DET
|1.81
|Castillo, SEA
|1.82
|McClanahan, TB
|2.03
|Gausman, TOR
|2.33
|Ryan, MIN
|2.37
|Pérez, TEX
|2.41
|Ohtani, LAA
|2.54
|Brown, HOU
|2.60
|Valdez, HOU
|2.60
WON-LOST
|McClanahan, TB
|6-0
|Cole, NYY
|5-0
|Ryan, MIN
|5-0
|Eflin, TB
|4-0
|Gray, MIN
|4-0
|Kikuchi, TOR
|4-0
|Ohtani, LAA
|4-0
|Gibson, BAL
|4-1
|Pérez, TEX
|4-1
|Poche, TB
|3-0
GAMES PITCHED
|Brash, SEA
|17
|Clase, CLE
|17
|Baker, BAL
|16
|Gott, SEA
|16
|Karinchak, CLE
|16
|Lambert, CHW
|16
|Sewald, SEA
|16
|17 tied
|15
SAVES
|Clase, CLE
|10
|Romano, TOR
|9
|Sewald, SEA
|8
|Bautista, BAL
|7
|Estévez, LAA
|7
|Duran, MIN
|6
|Jansen, BOS
|6
|Lange, DET
|5
|Barlow, KC
|4
|Holmes, NYY
|4
|Quijada, LAA
|4
|Smith, TEX
|4
INNINGS PITCHED
|Cole, NYY
|46.2
|Bieber, CLE
|45.2
|Valdez, HOU
|45.0
|Rodriguez, DET
|44.2
|López, MIN
|43.0
|Giolito, CHW
|41.2
|Gibson, BAL
|41.0
|Lyles, KC
|40.1
|McClanahan, TB
|40.0
|Ohtani, LAA
|39.0
STRIKEOUTS
|Ohtani, LAA
|59
|Gausman, TOR
|54
|López, MIN
|54
|Cole, NYY
|52
|McClanahan, TB
|51
|Valdez, HOU
|45
|deGrom, TEX
|45
|Cease, CHW
|43
|Ryan, MIN
|43
|Lynn, CHW
|42
COMPLETE GAMES
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
|Kirby, SEA
|1
SHUTOUTS
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
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