THROUGH APRIL 2

BATTING

GABRHBA
Franco, TB31137.636
Duvall, BOS31468.571
Chapman, TOR31226.500
Ward, LAA31437.500
Devers, BOS31547.467
Buxton, MIN31336.462
Hays, BAL31336.462
Judge, NYY31336.462
Alvarez, HOU31145.455
García, TEX31135.455

HOME RUNS

Garver, TEX2
Hernández, BOS2
Gallo, MIN2
Stanton, NYY2
Judge, NYY2
Mullins, BAL2
Duvall, BOS2
Moncada, CHW2
16 tied1

RUNS BATTED IN

Duvall, BOS8
Mullins, BAL7
Garver, TEX6
O'Hoppe, LAA6
Kwan, CLE6
Grossman, TEX5
Alvarez, HOU5
Siri, TB5
9 tied4

STOLEN BASES

Mateo, BAL4
McCormick, HOU3
Mullins, BAL3
Volpe, NYY3
Anderson, CHW2
Straw, CLE2
Torres, NYY2
17 tied1

SLUGGING PERCENTAGE

Duvall, BOS1.357
Franco, TB1.182
Gallo, MIN1.000
Hernández, BOS1.000
Moncada, CHW.944
Judge, NYY.923
Grossman, TEX.889
Hays, BAL.846
Mullins, BAL.846
Alvarez, HOU.818

ON-BASE PERCENTAGE

Franco, TB.692
Duvall, BOS.600
Larnach, MIN.571
Alvarez, HOU.538
Chapman, TOR.538
Rizzo, NYY.538
Turner, BOS.533
Buxton, MIN.500
García, TEX.500
Grandal, CHW.500
Hays, BAL.500
Trout, LAA.500

RUNS SCORED

Duvall, BOS6
Frazier, BAL5
Giménez, CLE5
11 tied4

HITS

Duvall, BOS8
Moncada, CHW8
Anderson, CHW7
Devers, BOS7
Franco, TB7
Ward, LAA7
9 tied6

BASES ON BALLS

Bell, CLE6
Henderson, BAL6
Rengifo, LAA4
Tucker, HOU4
Crawford, SEA3
Guerrero Jr., TOR3
Kemp, OAK3
Larnach, MIN3
Melendez, KC3
Miranda, MIN3
Rizzo, NYY3
Seager, TEX3
Straw, CLE3

DOUBLES

Duvall, BOS3
Franco, TB3
Frazier, BAL3
Lowe, TB3
Moncada, CHW3
15 tied2

TRIPLES

Buxton, MIN1
Duvall, BOS1
Verdugo, BOS1

TOTAL BASES

Duvall, BOS19
Moncada, CHW17
Franco, TB13
Judge, NYY12
Hays, BAL11
Mullins, BAL11
Rodríguez, SEA11
France, SEA10
Gallo, MIN10
Verdugo, BOS10

EARNED RUN AVERAGE

Anderson, LAA0.00
Brito, NYY0.00
Civale, CLE0.00
Clevinger, CHW0.00
Cole, NYY0.00
Gray, MIN0.00
López, MIN0.00
McClanahan, TB0.00
Springs, TB0.00
24 tied0.00
Bieber, CLE0.00
Castillo, SEA0.00
Cimber, TOR0.00
Davidson, LAA0.00
Dunning, TEX0.00
Jax, MIN0.00
Marinaccio, NYY0.00
Martin, BOS0.00
Martínez, OAK0.00
Ohtani, LAA0.00
Thielbar, MIN0.00
Valdez, HOU0.00
Winckowski, BOS0.00
Gausman, TOR0.00
Cease, CHW1.42
24 tied0.00

WON-LOST

Anderson, LAA1-0
Brito, NYY1-0
Civale, CLE1-0
Clevinger, CHW1-0
Cole, NYY1-0
De Los Santos, CLE1-0
Eflin, TB1-0
Eovaldi, TEX1-0
García, TOR1-0
24 tied1-0
Gray, MIN1-0
Houck, BOS1-0
Jansen, BOS1-0
López, MIN1-0
May, OAK1-0
McClanahan, TB1-0
Pérez, TEX1-0
Ragans, TEX1-0
Ryan, MIN1-0
Sandlin, CLE1-0
Sandoval, LAA1-0
Sewald, SEA1-0
Springs, TB1-0
Stanek, HOU1-0
Graveman, CHW1-1
24 tied1-0

GAMES PITCHED

Akin, BAL3
De Los Santos, CLE3
Graveman, CHW3
López, MIN3
Martin, BOS3
Stephan, CLE3
47 tied2

SAVES

Bautista, BAL1
Clase, CLE1
Davidson, LAA1
Duran, MIN1
Jiménez, OAK1
López, CHW1
López, MIN1
Montero, HOU1
Muñoz, SEA1
Neris, HOU1
Romano, TOR1
Smith, TEX1

INNINGS PITCHED

Civale, CLE7.0
Cease, CHW6.1
Anderson, LAA6.0
Bieber, CLE6.0
Castillo, SEA6.0
Cole, NYY6.0
Gausman, TOR6.0
Gilbert, SEA6.0
McClanahan, TB6.0
Ohtani, LAA6.0
Ryan, MIN6.0

STRIKEOUTS

Springs, TB12
Cole, NYY11
Cease, CHW10
Ohtani, LAA10
Clevinger, CHW8
López, MIN8
Alexander, DET7
Gausman, TOR7
Gilbert, SEA7
Pérez, TEX7
deGrom, TEX7

COMPLETE GAMES

SHUTOUTS

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