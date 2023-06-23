THROUGH JUNE 22
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Hays, BAL
|68
|251
|40
|81
|.323
|Bichette, TOR
|76
|323
|39
|102
|.316
|Díaz, TB
|64
|246
|49
|76
|.309
|Yoshida, BOS
|67
|261
|40
|80
|.307
|Verdugo, BOS
|71
|284
|51
|86
|.303
|Taveras, TEX
|61
|218
|37
|65
|.298
|Ohtani, LAA
|75
|289
|50
|86
|.298
|Arozarena, TB
|75
|266
|47
|79
|.297
|Merrifield, TOR
|69
|252
|30
|74
|.294
|Ramírez, CLE
|71
|283
|44
|83
|.293
HOME RUNS
|Ohtani, LAA
|25
|Judge, NYY
|19
|Robert Jr., CHW
|18
|Devers, BOS
|18
|Alvarez, HOU
|17
|García, TEX
|17
|Burger, CHW
|16
|Trout, LAA
|16
|Perez, KC
|15
|Jung, TEX
|15
RUNS BATTED IN
|García, TEX
|60
|Devers, BOS
|60
|Ohtani, LAA
|59
|Alvarez, HOU
|55
|Naylor, CLE
|55
|Heim, TEX
|54
|Arozarena, TB
|54
|Semien, TEX
|54
|Paredes, TB
|50
|Ramírez, CLE
|46
|Bichette, TOR
|46
STOLEN BASES
|Ruiz, OAK
|39
|Franco, TB
|24
|Witt Jr., KC
|22
|Mateo, BAL
|20
|Lowe, TB
|18
|Merrifield, TOR
|18
|Rodríguez, SEA
|16
|Walls, TB
|16
|Volpe, NYY
|15
|Tucker, HOU
|14
SLUGGING PERCENTAGE
|Ohtani, LAA
|.630
|Alvarez, HOU
|.589
|Robert Jr., CHW
|.529
|Ramírez, CLE
|.519
|Hays, BAL
|.518
|Díaz, TB
|.516
|Bichette, TOR
|.505
|Arozarena, TB
|.496
|García, TEX
|.495
|Jung, TEX
|.491
ON-BASE PERCENTAGE
|Arozarena, TB
|.412
|Díaz, TB
|.398
|Alvarez, HOU
|.388
|Noda, OAK
|.387
|Ohtani, LAA
|.381
|Rutschman, BAL
|.379
|Yoshida, BOS
|.377
|Verdugo, BOS
|.374
|Lowe, TEX
|.367
|Paredes, TB
|.367
RUNS SCORED
|Semien, TEX
|61
|García, TEX
|55
|Jung, TEX
|52
|Verdugo, BOS
|51
|Kwan, CLE
|50
|Lowe, TEX
|50
|Ohtani, LAA
|50
|Díaz, TB
|49
|Robert Jr., CHW
|48
|Arozarena, TB
|47
|France, SEA
|47
|Trout, LAA
|47
HITS
|Bichette, TOR
|102
|Ohtani, LAA
|86
|Semien, TEX
|86
|Verdugo, BOS
|86
|Ramírez, CLE
|83
|Franco, TB
|82
|Hays, BAL
|81
|France, SEA
|80
|Guerrero Jr., TOR
|80
|Lowe, TEX
|80
|Yoshida, BOS
|80
BASES ON BALLS
|Noda, OAK
|50
|Rutschman, BAL
|49
|Arozarena, TB
|43
|Lowe, TEX
|42
|Trout, LAA
|41
|Bregman, HOU
|39
|Crawford, SEA
|39
|Ohtani, LAA
|39
|Casas, BOS
|37
|Kwan, CLE
|35
DOUBLES
|Chapman, TOR
|25
|Verdugo, BOS
|24
|Semien, TEX
|22
|Duran, BOS
|21
|France, SEA
|21
|Hays, BAL
|21
|Franco, TB
|20
|Ramírez, CLE
|20
|Robert Jr., CHW
|20
|Santander, BAL
|20
|Seager, TEX
|20
TRIPLES
|Kiermaier, TOR
|4
|Olivares, KC
|4
|Ramírez, CLE
|4
|Rosario, CLE
|4
|Verdugo, BOS
|4
|Witt Jr., KC
|4
|8 tied
|3
TOTAL BASES
|Ohtani, LAA
|182
|Bichette, TOR
|163
|Ramírez, CLE
|147
|Robert Jr., CHW
|147
|Semien, TEX
|142
|García, TEX
|140
|Jung, TEX
|140
|Devers, BOS
|139
|Verdugo, BOS
|133
|Arozarena, TB
|132
EARNED RUN AVERAGE
|McClanahan, TB
|2.23
|Valdez, HOU
|2.27
|Gray, MIN
|2.56
|Cole, NYY
|2.64
|Eovaldi, TEX
|2.80
|Castillo, SEA
|2.89
|Gray, TEX
|2.96
|Ryan, MIN
|2.98
|Gausman, TOR
|3.10
|Ohtani, LAA
|3.14
WON-LOST
|McClanahan, TB
|11-1
|Eflin, TB
|9-3
|Eovaldi, TEX
|9-3
|Cole, NYY
|8-1
|Kremer, BAL
|8-3
|Ryan, MIN
|8-4
|Gibson, BAL
|8-5
|Javier, HOU
|7-1
|Gausman, TOR
|7-3
|Pérez, TEX
|7-3
GAMES PITCHED
|Brash, SEA
|36
|Clase, CLE
|36
|Mayza, TOR
|36
|Swanson, TOR
|36
|Abreu, HOU
|35
|Jax, MIN
|35
|Peralta, NYY
|35
|Adam, TB
|34
|Baker, BAL
|34
|Baumann, BAL
|34
|Cuas, KC
|34
SAVES
|Clase, CLE
|22
|Romano, TOR
|22
|Bautista, BAL
|20
|Estévez, LAA
|19
|Jansen, BOS
|16
|Pressly, HOU
|14
|Smith, TEX
|14
|Sewald, SEA
|13
|Adam, TB
|11
|Lange, DET
|11
INNINGS PITCHED
|Bieber, CLE
|100.0
|Eovaldi, TEX
|99.2
|Cole, NYY
|99.0
|Valdez, HOU
|99.0
|Gausman, TOR
|98.2
|Bassitt, TOR
|93.2
|Ryan, MIN
|93.2
|McClanahan, TB
|93.0
|Giolito, CHW
|92.1
|Gibson, BAL
|92.0
STRIKEOUTS
|Gausman, TOR
|127
|Ohtani, LAA
|117
|López, MIN
|110
|Cole, NYY
|106
|Valdez, HOU
|104
|Lynn, CHW
|102
|Castillo, SEA
|101
|Cease, CHW
|100
|McClanahan, TB
|100
|Ryan, MIN
|100
COMPLETE GAMES
|Eovaldi, TEX
|2
|Bassitt, TOR
|1
|Bieber, CLE
|1
|Cole, NYY
|1
|Gray, TEX
|1
|Kirby, SEA
|1
|Lyles, KC
|1
|Ryan, MIN
|1
|Valdez, HOU
|1
SHUTOUTS
|Bassitt, TOR
|1
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
|Ryan, MIN
|1
|Valdez, HOU
|1
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