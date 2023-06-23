THROUGH JUNE 22

BATTING

GABRHBA
Hays, BAL682514081.323
Bichette, TOR7632339102.316
Díaz, TB642464976.309
Yoshida, BOS672614080.307
Verdugo, BOS712845186.303
Taveras, TEX612183765.298
Ohtani, LAA752895086.298
Arozarena, TB752664779.297
Merrifield, TOR692523074.294
Ramírez, CLE712834483.293

HOME RUNS

Ohtani, LAA25
Judge, NYY19
Robert Jr., CHW18
Devers, BOS18
Alvarez, HOU17
García, TEX17
Burger, CHW16
Trout, LAA16
Perez, KC15
Jung, TEX15

RUNS BATTED IN

García, TEX60
Devers, BOS60
Ohtani, LAA59
Alvarez, HOU55
Naylor, CLE55
Heim, TEX54
Arozarena, TB54
Semien, TEX54
Paredes, TB50
Ramírez, CLE46
Bichette, TOR46

STOLEN BASES

Ruiz, OAK39
Franco, TB24
Witt Jr., KC22
Mateo, BAL20
Lowe, TB18
Merrifield, TOR18
Rodríguez, SEA16
Walls, TB16
Volpe, NYY15
Tucker, HOU14

SLUGGING PERCENTAGE

Ohtani, LAA.630
Alvarez, HOU.589
Robert Jr., CHW.529
Ramírez, CLE.519
Hays, BAL.518
Díaz, TB.516
Bichette, TOR.505
Arozarena, TB.496
García, TEX.495
Jung, TEX.491

ON-BASE PERCENTAGE

Arozarena, TB.412
Díaz, TB.398
Alvarez, HOU.388
Noda, OAK.387
Ohtani, LAA.381
Rutschman, BAL.379
Yoshida, BOS.377
Verdugo, BOS.374
Lowe, TEX.367
Paredes, TB.367

RUNS SCORED

Semien, TEX61
García, TEX55
Jung, TEX52
Verdugo, BOS51
Kwan, CLE50
Lowe, TEX50
Ohtani, LAA50
Díaz, TB49
Robert Jr., CHW48
Arozarena, TB47
France, SEA47
Trout, LAA47

HITS

Bichette, TOR102
Ohtani, LAA86
Semien, TEX86
Verdugo, BOS86
Ramírez, CLE83
Franco, TB82
Hays, BAL81
France, SEA80
Guerrero Jr., TOR80
Lowe, TEX80
Yoshida, BOS80

BASES ON BALLS

Noda, OAK50
Rutschman, BAL49
Arozarena, TB43
Lowe, TEX42
Trout, LAA41
Bregman, HOU39
Crawford, SEA39
Ohtani, LAA39
Casas, BOS37
Kwan, CLE35

DOUBLES

Chapman, TOR25
Verdugo, BOS24
Semien, TEX22
Duran, BOS21
France, SEA21
Hays, BAL21
Franco, TB20
Ramírez, CLE20
Robert Jr., CHW20
Santander, BAL20
Seager, TEX20

TRIPLES

Kiermaier, TOR4
Olivares, KC4
Ramírez, CLE4
Rosario, CLE4
Verdugo, BOS4
Witt Jr., KC4
8 tied3

TOTAL BASES

Ohtani, LAA182
Bichette, TOR163
Ramírez, CLE147
Robert Jr., CHW147
Semien, TEX142
García, TEX140
Jung, TEX140
Devers, BOS139
Verdugo, BOS133
Arozarena, TB132

EARNED RUN AVERAGE

McClanahan, TB2.23
Valdez, HOU2.27
Gray, MIN2.56
Cole, NYY2.64
Eovaldi, TEX2.80
Castillo, SEA2.89
Gray, TEX2.96
Ryan, MIN2.98
Gausman, TOR3.10
Ohtani, LAA3.14

WON-LOST

McClanahan, TB11-1
Eflin, TB9-3
Eovaldi, TEX9-3
Cole, NYY8-1
Kremer, BAL8-3
Ryan, MIN8-4
Gibson, BAL8-5
Javier, HOU7-1
Gausman, TOR7-3
Pérez, TEX7-3

GAMES PITCHED

Brash, SEA36
Clase, CLE36
Mayza, TOR36
Swanson, TOR36
Abreu, HOU35
Jax, MIN35
Peralta, NYY35
Adam, TB34
Baker, BAL34
Baumann, BAL34
Cuas, KC34

SAVES

Clase, CLE22
Romano, TOR22
Bautista, BAL20
Estévez, LAA19
Jansen, BOS16
Pressly, HOU14
Smith, TEX14
Sewald, SEA13
Adam, TB11
Lange, DET11

INNINGS PITCHED

Bieber, CLE100.0
Eovaldi, TEX99.2
Cole, NYY99.0
Valdez, HOU99.0
Gausman, TOR98.2
Bassitt, TOR93.2
Ryan, MIN93.2
McClanahan, TB93.0
Giolito, CHW92.1
Gibson, BAL92.0

STRIKEOUTS

Gausman, TOR127
Ohtani, LAA117
López, MIN110
Cole, NYY106
Valdez, HOU104
Lynn, CHW102
Castillo, SEA101
Cease, CHW100
McClanahan, TB100
Ryan, MIN100

COMPLETE GAMES

Eovaldi, TEX2
Bassitt, TOR1
Bieber, CLE1
Cole, NYY1
Gray, TEX1
Kirby, SEA1
Lyles, KC1
Ryan, MIN1
Valdez, HOU1

SHUTOUTS

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Ryan, MIN1
Valdez, HOU1

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