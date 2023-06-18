THROUGH JUNE 17

BATTING

GABRHBA
Hays, BAL652413877.320
Bichette, TOR733113898.315
Yoshida, BOS622403674.308
Merrifield, TOR662393073.305
Taveras, TEX572023561.302
Díaz, TB612324570.302
Ohtani, LAA722774983.300
Verdugo, BOS672664779.297
Greene, DET522032960.296
Franco, TB702794181.290

HOME RUNS

Ohtani, LAA24
Judge, NYY19
Alvarez, HOU17
Devers, BOS17
Robert Jr., CHW17
Burger, CHW16
Trout, LAA15
García, TEX15
Perez, KC14
Jung, TEX14
Bichette, TOR14

RUNS BATTED IN

Ohtani, LAA58
Devers, BOS57
García, TEX56
Alvarez, HOU55
Semien, TEX54
Naylor, CLE53
Heim, TEX49
Arozarena, TB48
Paredes, TB47
Bichette, TOR46

STOLEN BASES

Ruiz, OAK36
Franco, TB24
Witt Jr., KC21
Mateo, BAL20
Lowe, TB18
Merrifield, TOR18
Walls, TB16
Rodríguez, SEA15
Volpe, NYY14
Castro, MIN13
Mullins, BAL13
Tucker, HOU13

SLUGGING PERCENTAGE

Ohtani, LAA.632
Alvarez, HOU.589
Díaz, TB.522
Robert Jr., CHW.522
Hays, BAL.515
Bichette, TOR.508
Ramírez, CLE.502
Devers, BOS.500
Drury, LAA.498
Jung, TEX.496

ON-BASE PERCENTAGE

Arozarena, TB.405
Noda, OAK.397
Díaz, TB.394
Alvarez, HOU.388
Rutschman, BAL.387
Ohtani, LAA.384
Yoshida, BOS.381
Verdugo, BOS.371
Merrifield, TOR.364
Trout, LAA.364

RUNS SCORED

Semien, TEX59
García, TEX51
Jung, TEX49
Ohtani, LAA49
Kwan, CLE48
Lowe, TEX47
Verdugo, BOS47
Trout, LAA46
Arozarena, TB45
Díaz, TB45
Robert Jr., CHW45

HITS

Bichette, TOR98
Ohtani, LAA83
Semien, TEX83
Franco, TB81
Verdugo, BOS79
Guerrero Jr., TOR77
Hays, BAL77
Lowe, TEX76
Ramírez, CLE76
France, SEA75
Ruiz, OAK75

BASES ON BALLS

Noda, OAK48
Rutschman, BAL47
Arozarena, TB41
Bregman, HOU39
Crawford, SEA39
Trout, LAA39
Ohtani, LAA38
Casas, BOS36
Lowe, TEX36
Kwan, CLE34

DOUBLES

Verdugo, BOS24
Chapman, TOR23
Semien, TEX22
France, SEA21
Franco, TB20
Robert Jr., CHW20
Santander, BAL20
Hays, BAL19
Ramírez, CLE19
Vaughn, CHW19

TRIPLES

Kiermaier, TOR4
Olivares, KC4
Rosario, CLE4
Witt Jr., KC4
Báez, DET3
Giménez, CLE3
Greene, DET3
Laureano, OAK3
Lopez, KC3
Mullins, BAL3
Ohtani, LAA3
Ramírez, CLE3

TOTAL BASES

Ohtani, LAA175
Bichette, TOR158
Robert Jr., CHW140
Semien, TEX139
Ramírez, CLE134
Jung, TEX132
Devers, BOS131
Franco, TB129
García, TEX127
Trout, LAA125

EARNED RUN AVERAGE

McClanahan, TB2.12
Valdez, HOU2.28
Gray, MIN2.37
Eovaldi, TEX2.59
Castillo, SEA2.73
Cole, NYY2.75
Javier, HOU2.90
Gray, TEX2.96
Gausman, TOR3.01
Wells, BAL3.20

WON-LOST

McClanahan, TB11-1
Eovaldi, TEX9-3
Eflin, TB8-3
Kremer, BAL8-3
Gibson, BAL8-4
Cole, NYY7-1
Javier, HOU7-1
Berríos, TOR7-4
Ryan, MIN7-4
Bassitt, TOR7-5

GAMES PITCHED

Brash, SEA35
Abreu, HOU34
Clase, CLE34
Mayza, TOR34
Baumann, BAL33
López, CHW33
Swanson, TOR33
8 tied32

SAVES

Clase, CLE21
Romano, TOR20
Bautista, BAL19
Estévez, LAA19
Jansen, BOS14
Sewald, SEA13
Pressly, HOU12
Smith, TEX12
Adam, TB11
Lange, DET10

INNINGS PITCHED

Bieber, CLE95.0
Eovaldi, TEX93.2
Gausman, TOR92.2
Cole, NYY91.2
Valdez, HOU91.0
McClanahan, TB89.1
Gibson, BAL89.0
Bassitt, TOR88.2
Giolito, CHW86.1
Berríos, TOR85.0

STRIKEOUTS

Gausman, TOR121
Ohtani, LAA105
Lynn, CHW102
López, MIN101
Castillo, SEA98
Cole, NYY98
McClanahan, TB97
Valdez, HOU95
Eovaldi, TEX92
Cease, CHW91
Ryan, MIN91

COMPLETE GAMES

Eovaldi, TEX2
Bassitt, TOR1
Bieber, CLE1
Cole, NYY1
Gray, TEX1
Kirby, SEA1
Lyles, KC1
Valdez, HOU1

SHUTOUTS

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Valdez, HOU1

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