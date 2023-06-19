THROUGH JUNE 18
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Hays, BAL
|65
|241
|38
|77
|.320
|Bichette, TOR
|74
|315
|38
|100
|.317
|Merrifield, TOR
|66
|239
|30
|73
|.305
|Verdugo, BOS
|69
|274
|49
|83
|.303
|Díaz, TB
|61
|232
|45
|70
|.302
|Yoshida, BOS
|63
|245
|36
|74
|.302
|Taveras, TEX
|58
|206
|35
|62
|.301
|Ohtani, LAA
|72
|277
|49
|83
|.300
|Greene, DET
|52
|203
|29
|60
|.296
|Franco, TB
|70
|279
|41
|81
|.290
HOME RUNS
|Ohtani, LAA
|24
|Judge, NYY
|19
|Robert Jr., CHW
|18
|Alvarez, HOU
|17
|Devers, BOS
|17
|Burger, CHW
|16
|Trout, LAA
|15
|García, TEX
|15
|Jung, TEX
|15
|Perez, KC
|14
|Bichette, TOR
|14
RUNS BATTED IN
|Ohtani, LAA
|58
|Devers, BOS
|57
|García, TEX
|57
|Alvarez, HOU
|55
|Semien, TEX
|54
|Naylor, CLE
|53
|Heim, TEX
|51
|Arozarena, TB
|48
|Paredes, TB
|47
|Bichette, TOR
|46
STOLEN BASES
|Ruiz, OAK
|36
|Franco, TB
|24
|Witt Jr., KC
|22
|Mateo, BAL
|20
|Lowe, TB
|18
|Merrifield, TOR
|18
|Walls, TB
|16
|Rodríguez, SEA
|15
|Volpe, NYY
|15
|Castro, MIN
|13
|Mullins, BAL
|13
|Tucker, HOU
|13
SLUGGING PERCENTAGE
|Ohtani, LAA
|.632
|Alvarez, HOU
|.589
|Robert Jr., CHW
|.535
|Díaz, TB
|.522
|Hays, BAL
|.515
|Jung, TEX
|.509
|Bichette, TOR
|.508
|Ramírez, CLE
|.502
|Drury, LAA
|.498
|Devers, BOS
|.491
ON-BASE PERCENTAGE
|Arozarena, TB
|.405
|Noda, OAK
|.397
|Díaz, TB
|.394
|Alvarez, HOU
|.388
|Rutschman, BAL
|.387
|Ohtani, LAA
|.384
|Verdugo, BOS
|.377
|Yoshida, BOS
|.375
|Merrifield, TOR
|.364
|Trout, LAA
|.364
RUNS SCORED
|Semien, TEX
|60
|García, TEX
|52
|Jung, TEX
|51
|Ohtani, LAA
|49
|Verdugo, BOS
|49
|Kwan, CLE
|48
|Lowe, TEX
|48
|Robert Jr., CHW
|46
|Trout, LAA
|46
|Arozarena, TB
|45
|Díaz, TB
|45
HITS
|Bichette, TOR
|100
|Semien, TEX
|84
|Ohtani, LAA
|83
|Verdugo, BOS
|83
|Franco, TB
|81
|Guerrero Jr., TOR
|77
|Hays, BAL
|77
|Jung, TEX
|77
|Lowe, TEX
|77
|Ramírez, CLE
|76
BASES ON BALLS
|Noda, OAK
|48
|Rutschman, BAL
|47
|Arozarena, TB
|41
|Bregman, HOU
|39
|Crawford, SEA
|39
|Trout, LAA
|39
|Lowe, TEX
|38
|Ohtani, LAA
|38
|Casas, BOS
|37
|Kwan, CLE
|34
DOUBLES
|Verdugo, BOS
|24
|Chapman, TOR
|23
|Semien, TEX
|22
|Duran, BOS
|21
|France, SEA
|21
|Franco, TB
|20
|Robert Jr., CHW
|20
|Santander, BAL
|20
|Hays, BAL
|19
|Ramírez, CLE
|19
|Vaughn, CHW
|19
TRIPLES
|Kiermaier, TOR
|4
|Olivares, KC
|4
|Rosario, CLE
|4
|Witt Jr., KC
|4
|Báez, DET
|3
|Giménez, CLE
|3
|Greene, DET
|3
|Laureano, OAK
|3
|Lopez, KC
|3
|Mullins, BAL
|3
|Ohtani, LAA
|3
|Ramírez, CLE
|3
|Verdugo, BOS
|3
TOTAL BASES
|Ohtani, LAA
|175
|Bichette, TOR
|160
|Robert Jr., CHW
|145
|Semien, TEX
|140
|Jung, TEX
|138
|Ramírez, CLE
|134
|Devers, BOS
|132
|Franco, TB
|129
|García, TEX
|129
|Verdugo, BOS
|128
EARNED RUN AVERAGE
|McClanahan, TB
|2.12
|Valdez, HOU
|2.28
|Gray, MIN
|2.37
|Eovaldi, TEX
|2.59
|Castillo, SEA
|2.73
|Cole, NYY
|2.75
|Javier, HOU
|2.90
|Gray, TEX
|2.96
|Gausman, TOR
|3.01
|Wells, BAL
|3.20
WON-LOST
|McClanahan, TB
|11-1
|Eovaldi, TEX
|9-3
|Eflin, TB
|8-3
|Kremer, BAL
|8-3
|Gibson, BAL
|8-4
|Cole, NYY
|7-1
|Javier, HOU
|7-1
|Ryan, MIN
|7-4
|Bassitt, TOR
|7-5
|Berríos, TOR
|7-5
GAMES PITCHED
|Brash, SEA
|35
|Abreu, HOU
|34
|Clase, CLE
|34
|Mayza, TOR
|34
|Baumann, BAL
|33
|Jax, MIN
|33
|López, CHW
|33
|Peralta, NYY
|33
|Swanson, TOR
|33
|8 tied
|32
SAVES
|Clase, CLE
|21
|Romano, TOR
|20
|Bautista, BAL
|19
|Estévez, LAA
|19
|Jansen, BOS
|15
|Sewald, SEA
|13
|Smith, TEX
|13
|Pressly, HOU
|12
|Adam, TB
|11
|Lange, DET
|11
INNINGS PITCHED
|Bieber, CLE
|95.0
|Eovaldi, TEX
|93.2
|Gausman, TOR
|92.2
|Cole, NYY
|91.2
|Valdez, HOU
|91.0
|López, MIN
|90.0
|McClanahan, TB
|89.1
|Berríos, TOR
|89.0
|Gibson, BAL
|89.0
|Bassitt, TOR
|88.2
STRIKEOUTS
|Gausman, TOR
|121
|López, MIN
|110
|Ohtani, LAA
|105
|Lynn, CHW
|102
|Castillo, SEA
|98
|Cole, NYY
|98
|McClanahan, TB
|97
|Valdez, HOU
|95
|Eovaldi, TEX
|92
|Cease, CHW
|91
|Ryan, MIN
|91
COMPLETE GAMES
|Eovaldi, TEX
|2
|Bassitt, TOR
|1
|Bieber, CLE
|1
|Cole, NYY
|1
|Gray, TEX
|1
|Kirby, SEA
|1
|Lyles, KC
|1
|Valdez, HOU
|1
SHUTOUTS
|Bassitt, TOR
|1
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
|Valdez, HOU
|1
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