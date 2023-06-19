THROUGH JUNE 18

BATTING

GABRHBA
Hays, BAL652413877.320
Bichette, TOR7431538100.317
Merrifield, TOR662393073.305
Verdugo, BOS692744983.303
Díaz, TB612324570.302
Yoshida, BOS632453674.302
Taveras, TEX582063562.301
Ohtani, LAA722774983.300
Greene, DET522032960.296
Franco, TB702794181.290

HOME RUNS

Ohtani, LAA24
Judge, NYY19
Robert Jr., CHW18
Alvarez, HOU17
Devers, BOS17
Burger, CHW16
Trout, LAA15
García, TEX15
Jung, TEX15
Perez, KC14
Bichette, TOR14

RUNS BATTED IN

Ohtani, LAA58
Devers, BOS57
García, TEX57
Alvarez, HOU55
Semien, TEX54
Naylor, CLE53
Heim, TEX51
Arozarena, TB48
Paredes, TB47
Bichette, TOR46

STOLEN BASES

Ruiz, OAK36
Franco, TB24
Witt Jr., KC22
Mateo, BAL20
Lowe, TB18
Merrifield, TOR18
Walls, TB16
Rodríguez, SEA15
Volpe, NYY15
Castro, MIN13
Mullins, BAL13
Tucker, HOU13

SLUGGING PERCENTAGE

Ohtani, LAA.632
Alvarez, HOU.589
Robert Jr., CHW.535
Díaz, TB.522
Hays, BAL.515
Jung, TEX.509
Bichette, TOR.508
Ramírez, CLE.502
Drury, LAA.498
Devers, BOS.491

ON-BASE PERCENTAGE

Arozarena, TB.405
Noda, OAK.397
Díaz, TB.394
Alvarez, HOU.388
Rutschman, BAL.387
Ohtani, LAA.384
Verdugo, BOS.377
Yoshida, BOS.375
Merrifield, TOR.364
Trout, LAA.364

RUNS SCORED

Semien, TEX60
García, TEX52
Jung, TEX51
Ohtani, LAA49
Verdugo, BOS49
Kwan, CLE48
Lowe, TEX48
Robert Jr., CHW46
Trout, LAA46
Arozarena, TB45
Díaz, TB45

HITS

Bichette, TOR100
Semien, TEX84
Ohtani, LAA83
Verdugo, BOS83
Franco, TB81
Guerrero Jr., TOR77
Hays, BAL77
Jung, TEX77
Lowe, TEX77
Ramírez, CLE76

BASES ON BALLS

Noda, OAK48
Rutschman, BAL47
Arozarena, TB41
Bregman, HOU39
Crawford, SEA39
Trout, LAA39
Lowe, TEX38
Ohtani, LAA38
Casas, BOS37
Kwan, CLE34

DOUBLES

Verdugo, BOS24
Chapman, TOR23
Semien, TEX22
Duran, BOS21
France, SEA21
Franco, TB20
Robert Jr., CHW20
Santander, BAL20
Hays, BAL19
Ramírez, CLE19
Vaughn, CHW19

TRIPLES

Kiermaier, TOR4
Olivares, KC4
Rosario, CLE4
Witt Jr., KC4
Báez, DET3
Giménez, CLE3
Greene, DET3
Laureano, OAK3
Lopez, KC3
Mullins, BAL3
Ohtani, LAA3
Ramírez, CLE3
Verdugo, BOS3

TOTAL BASES

Ohtani, LAA175
Bichette, TOR160
Robert Jr., CHW145
Semien, TEX140
Jung, TEX138
Ramírez, CLE134
Devers, BOS132
Franco, TB129
García, TEX129
Verdugo, BOS128

EARNED RUN AVERAGE

McClanahan, TB2.12
Valdez, HOU2.28
Gray, MIN2.37
Eovaldi, TEX2.59
Castillo, SEA2.73
Cole, NYY2.75
Javier, HOU2.90
Gray, TEX2.96
Gausman, TOR3.01
Wells, BAL3.20

WON-LOST

McClanahan, TB11-1
Eovaldi, TEX9-3
Eflin, TB8-3
Kremer, BAL8-3
Gibson, BAL8-4
Cole, NYY7-1
Javier, HOU7-1
Ryan, MIN7-4
Bassitt, TOR7-5
Berríos, TOR7-5

GAMES PITCHED

Brash, SEA35
Abreu, HOU34
Clase, CLE34
Mayza, TOR34
Baumann, BAL33
Jax, MIN33
López, CHW33
Peralta, NYY33
Swanson, TOR33
8 tied32

SAVES

Clase, CLE21
Romano, TOR20
Bautista, BAL19
Estévez, LAA19
Jansen, BOS15
Sewald, SEA13
Smith, TEX13
Pressly, HOU12
Adam, TB11
Lange, DET11

INNINGS PITCHED

Bieber, CLE95.0
Eovaldi, TEX93.2
Gausman, TOR92.2
Cole, NYY91.2
Valdez, HOU91.0
López, MIN90.0
McClanahan, TB89.1
Berríos, TOR89.0
Gibson, BAL89.0
Bassitt, TOR88.2

STRIKEOUTS

Gausman, TOR121
López, MIN110
Ohtani, LAA105
Lynn, CHW102
Castillo, SEA98
Cole, NYY98
McClanahan, TB97
Valdez, HOU95
Eovaldi, TEX92
Cease, CHW91
Ryan, MIN91

COMPLETE GAMES

Eovaldi, TEX2
Bassitt, TOR1
Bieber, CLE1
Cole, NYY1
Gray, TEX1
Kirby, SEA1
Lyles, KC1
Valdez, HOU1

SHUTOUTS

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Valdez, HOU1

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