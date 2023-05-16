THROUGH MAY 15
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Bichette, TOR
|41
|173
|26
|56
|.324
|Díaz, TB
|39
|140
|33
|45
|.321
|Arozarena, TB
|40
|150
|27
|48
|.320
|Heim, TEX
|35
|127
|25
|40
|.315
|Chapman, TOR
|40
|149
|22
|47
|.315
|Guerrero Jr., TOR
|39
|153
|25
|48
|.314
|Rizzo, NYY
|42
|159
|27
|49
|.308
|Dubón, HOU
|35
|145
|25
|44
|.303
|Ohtani, LAA
|40
|155
|25
|47
|.303
|Franco, TB
|40
|163
|25
|49
|.301
HOME RUNS
|Rooker, OAK
|11
|Robert Jr., CHW
|11
|Devers, BOS
|11
|Judge, NYY
|10
|Díaz, TB
|10
|Arozarena, TB
|10
|García, TEX
|10
|Renfroe, LAA
|10
|6 tied
|9
RUNS BATTED IN
|García, TEX
|42
|Devers, BOS
|38
|Alvarez, HOU
|37
|Arozarena, TB
|35
|Semien, TEX
|34
|Mullins, BAL
|32
|Heim, TEX
|30
|Rooker, OAK
|29
|Ohtani, LAA
|29
|Vaughn, CHW
|29
STOLEN BASES
|Ruiz, OAK
|19
|Mateo, BAL
|13
|Volpe, NYY
|13
|Franco, TB
|12
|Merrifield, TOR
|12
|Mullins, BAL
|12
|Witt Jr., KC
|12
|Kwan, CLE
|9
|Straw, CLE
|9
|Rodríguez, SEA
|7
|Rosario, CLE
|7
|Semien, TEX
|7
|Walls, TB
|7
SLUGGING PERCENTAGE
|Rooker, OAK
|.628
|Díaz, TB
|.593
|Judge, NYY
|.581
|Alvarez, HOU
|.567
|Arozarena, TB
|.567
|Robert Jr., CHW
|.562
|Ohtani, LAA
|.555
|Kelenic, SEA
|.553
|Chapman, TOR
|.537
|Perez, KC
|.537
ON-BASE PERCENTAGE
|Díaz, TB
|.429
|Rutschman, BAL
|.409
|Rooker, OAK
|.408
|Arozarena, TB
|.400
|Chapman, TOR
|.400
|Alvarez, HOU
|.397
|Rizzo, NYY
|.390
|Guerrero Jr., TOR
|.389
|Semien, TEX
|.382
|Yoshida, BOS
|.380
RUNS SCORED
|Semien, TEX
|35
|Díaz, TB
|33
|Verdugo, BOS
|32
|García, TEX
|30
|Lowe, TEX
|29
|Robert Jr., CHW
|29
|Trout, LAA
|29
|Arozarena, TB
|27
|Rizzo, NYY
|27
|7 tied
|26
HITS
|Bichette, TOR
|56
|Franco, TB
|49
|Rizzo, NYY
|49
|Semien, TEX
|49
|Arozarena, TB
|48
|Guerrero Jr., TOR
|48
|Verdugo, BOS
|48
|Chapman, TOR
|47
|Ohtani, LAA
|47
|Díaz, TB
|45
|Ruiz, OAK
|45
BASES ON BALLS
|Rutschman, BAL
|32
|Bell, CLE
|25
|Bregman, HOU
|25
|Crawford, SEA
|25
|Henderson, BAL
|25
|Díaz, TB
|23
|Semien, TEX
|23
|Torres, NYY
|23
|Casas, BOS
|22
|Kwan, CLE
|22
DOUBLES
|Chapman, TOR
|18
|Franco, TB
|15
|Duran, BOS
|13
|Pasquantino, KC
|13
|Verdugo, BOS
|13
|France, SEA
|12
|Lowe, TEX
|12
|Ramírez, CLE
|12
|Santander, BAL
|12
|Vaughn, CHW
|12
TRIPLES
|Rosario, CLE
|4
|Witt Jr., KC
|4
|Mullins, BAL
|3
|Bader, NYY
|2
|Drury, LAA
|2
|Greene, DET
|2
|Kiermaier, TOR
|2
|Laureano, OAK
|2
|Ohtani, LAA
|2
|Olivares, KC
|2
|Volpe, NYY
|2
|Walls, TB
|2
TOTAL BASES
|Bichette, TOR
|89
|Devers, BOS
|86
|Ohtani, LAA
|86
|Robert Jr., CHW
|86
|Arozarena, TB
|85
|Franco, TB
|85
|Díaz, TB
|83
|Rizzo, NYY
|83
|Chapman, TOR
|80
|Guerrero Jr., TOR
|80
EARNED RUN AVERAGE
|Gray, MIN
|1.39
|Rodriguez, DET
|1.57
|Ryan, MIN
|2.16
|Cole, NYY
|2.22
|McClanahan, TB
|2.34
|Kirby, SEA
|2.46
|Bieber, CLE
|2.61
|Rasmussen, TB
|2.62
|Wells, BAL
|2.68
|Eovaldi, TEX
|2.70
|Castillo, SEA
|2.70
WON-LOST
|McClanahan, TB
|7-0
|Ryan, MIN
|6-1
|Cole, NYY
|5-0
|Kikuchi, TOR
|5-0
|Eflin, TB
|5-1
|Ohtani, LAA
|5-1
|Bassitt, TOR
|5-2
|Eovaldi, TEX
|5-2
|Kirby, SEA
|5-2
|Gray, MIN
|4-0
GAMES PITCHED
|Brash, SEA
|22
|Clase, CLE
|22
|Gott, SEA
|21
|Karinchak, CLE
|21
|Abreu, HOU
|20
|Baker, BAL
|20
|López, CHW
|20
|Santos, CHW
|20
|Speier, SEA
|20
|Swanson, TOR
|20
SAVES
|Clase, CLE
|14
|Bautista, BAL
|10
|Romano, TOR
|10
|Estévez, LAA
|9
|Jansen, BOS
|9
|Sewald, SEA
|9
|Duran, MIN
|7
|Lange, DET
|7
|Pressly, HOU
|7
|Smith, TEX
|7
INNINGS PITCHED
|Valdez, HOU
|57.0
|Cole, NYY
|56.2
|Giolito, CHW
|53.2
|Eovaldi, TEX
|53.1
|Ohtani, LAA
|53.0
|Gibson, BAL
|52.0
|Bieber, CLE
|51.2
|Lyles, KC
|51.2
|Rodriguez, DET
|51.2
|Kirby, SEA
|51.1
STRIKEOUTS
|Ohtani, LAA
|71
|Gausman, TOR
|67
|Valdez, HOU
|65
|Cole, NYY
|62
|López, MIN
|62
|McClanahan, TB
|61
|Ryan, MIN
|57
|Eovaldi, TEX
|56
|Giolito, CHW
|56
|Gray, MIN
|56
COMPLETE GAMES
|Bassitt, TOR
|1
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
|Kirby, SEA
|1
|Lyles, KC
|1
SHUTOUTS
|Bassitt, TOR
|1
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
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