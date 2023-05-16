THROUGH MAY 15

BATTING

GABRHBA
Bichette, TOR411732656.324
Díaz, TB391403345.321
Arozarena, TB401502748.320
Heim, TEX351272540.315
Chapman, TOR401492247.315
Guerrero Jr., TOR391532548.314
Rizzo, NYY421592749.308
Dubón, HOU351452544.303
Ohtani, LAA401552547.303
Franco, TB401632549.301

HOME RUNS

Rooker, OAK11
Robert Jr., CHW11
Devers, BOS11
Judge, NYY10
Díaz, TB10
Arozarena, TB10
García, TEX10
Renfroe, LAA10
6 tied9

RUNS BATTED IN

García, TEX42
Devers, BOS38
Alvarez, HOU37
Arozarena, TB35
Semien, TEX34
Mullins, BAL32
Heim, TEX30
Rooker, OAK29
Ohtani, LAA29
Vaughn, CHW29

STOLEN BASES

Ruiz, OAK19
Mateo, BAL13
Volpe, NYY13
Franco, TB12
Merrifield, TOR12
Mullins, BAL12
Witt Jr., KC12
Kwan, CLE9
Straw, CLE9
Rodríguez, SEA7
Rosario, CLE7
Semien, TEX7
Walls, TB7

SLUGGING PERCENTAGE

Rooker, OAK.628
Díaz, TB.593
Judge, NYY.581
Alvarez, HOU.567
Arozarena, TB.567
Robert Jr., CHW.562
Ohtani, LAA.555
Kelenic, SEA.553
Chapman, TOR.537
Perez, KC.537

ON-BASE PERCENTAGE

Díaz, TB.429
Rutschman, BAL.409
Rooker, OAK.408
Arozarena, TB.400
Chapman, TOR.400
Alvarez, HOU.397
Rizzo, NYY.390
Guerrero Jr., TOR.389
Semien, TEX.382
Yoshida, BOS.380

RUNS SCORED

Semien, TEX35
Díaz, TB33
Verdugo, BOS32
García, TEX30
Lowe, TEX29
Robert Jr., CHW29
Trout, LAA29
Arozarena, TB27
Rizzo, NYY27
7 tied26

HITS

Bichette, TOR56
Franco, TB49
Rizzo, NYY49
Semien, TEX49
Arozarena, TB48
Guerrero Jr., TOR48
Verdugo, BOS48
Chapman, TOR47
Ohtani, LAA47
Díaz, TB45
Ruiz, OAK45

BASES ON BALLS

Rutschman, BAL32
Bell, CLE25
Bregman, HOU25
Crawford, SEA25
Henderson, BAL25
Díaz, TB23
Semien, TEX23
Torres, NYY23
Casas, BOS22
Kwan, CLE22

DOUBLES

Chapman, TOR18
Franco, TB15
Duran, BOS13
Pasquantino, KC13
Verdugo, BOS13
France, SEA12
Lowe, TEX12
Ramírez, CLE12
Santander, BAL12
Vaughn, CHW12

TRIPLES

Rosario, CLE4
Witt Jr., KC4
Mullins, BAL3
Bader, NYY2
Drury, LAA2
Greene, DET2
Kiermaier, TOR2
Laureano, OAK2
Ohtani, LAA2
Olivares, KC2
Volpe, NYY2
Walls, TB2

TOTAL BASES

Bichette, TOR89
Devers, BOS86
Ohtani, LAA86
Robert Jr., CHW86
Arozarena, TB85
Franco, TB85
Díaz, TB83
Rizzo, NYY83
Chapman, TOR80
Guerrero Jr., TOR80

EARNED RUN AVERAGE

Gray, MIN1.39
Rodriguez, DET1.57
Ryan, MIN2.16
Cole, NYY2.22
McClanahan, TB2.34
Kirby, SEA2.46
Bieber, CLE2.61
Rasmussen, TB2.62
Wells, BAL2.68
Eovaldi, TEX2.70
Castillo, SEA2.70

WON-LOST

McClanahan, TB7-0
Ryan, MIN6-1
Cole, NYY5-0
Kikuchi, TOR5-0
Eflin, TB5-1
Ohtani, LAA5-1
Bassitt, TOR5-2
Eovaldi, TEX5-2
Kirby, SEA5-2
Gray, MIN4-0

GAMES PITCHED

Brash, SEA22
Clase, CLE22
Gott, SEA21
Karinchak, CLE21
Abreu, HOU20
Baker, BAL20
López, CHW20
Santos, CHW20
Speier, SEA20
Swanson, TOR20

SAVES

Clase, CLE14
Bautista, BAL10
Romano, TOR10
Estévez, LAA9
Jansen, BOS9
Sewald, SEA9
Duran, MIN7
Lange, DET7
Pressly, HOU7
Smith, TEX7

INNINGS PITCHED

Valdez, HOU57.0
Cole, NYY56.2
Giolito, CHW53.2
Eovaldi, TEX53.1
Ohtani, LAA53.0
Gibson, BAL52.0
Bieber, CLE51.2
Lyles, KC51.2
Rodriguez, DET51.2
Kirby, SEA51.1

STRIKEOUTS

Ohtani, LAA71
Gausman, TOR67
Valdez, HOU65
Cole, NYY62
López, MIN62
McClanahan, TB61
Ryan, MIN57
Eovaldi, TEX56
Giolito, CHW56
Gray, MIN56

COMPLETE GAMES

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Kirby, SEA1
Lyles, KC1

SHUTOUTS

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1

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