THROUGH JUNE 16
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Bichette, TOR
|71
|303
|37
|96
|.317
|Hays, BAL
|63
|233
|36
|72
|.309
|Yoshida, BOS
|61
|236
|35
|73
|.309
|Merrifield, TOR
|64
|231
|29
|71
|.307
|Díaz, TB
|59
|224
|45
|68
|.304
|Ohtani, LAA
|70
|269
|47
|81
|.301
|Taveras, TEX
|55
|194
|33
|58
|.299
|Urshela, LAA
|62
|214
|22
|64
|.299
|Franco, TB
|68
|271
|41
|81
|.299
|Greene, DET
|52
|203
|29
|60
|.296
HOME RUNS
|Ohtani, LAA
|22
|Judge, NYY
|19
|Alvarez, HOU
|17
|Robert Jr., CHW
|17
|Devers, BOS
|17
|Burger, CHW
|16
|García, TEX
|15
|Perez, KC
|14
|Trout, LAA
|14
|Bichette, TOR
|14
RUNS BATTED IN
|Devers, BOS
|56
|Alvarez, HOU
|55
|García, TEX
|55
|Ohtani, LAA
|54
|Semien, TEX
|53
|Naylor, CLE
|50
|Arozarena, TB
|48
|Paredes, TB
|47
|Heim, TEX
|47
|Bichette, TOR
|44
STOLEN BASES
|Ruiz, OAK
|35
|Franco, TB
|23
|Witt Jr., KC
|21
|Mateo, BAL
|20
|Merrifield, TOR
|18
|Lowe, TB
|17
|Walls, TB
|16
|Volpe, NYY
|14
|Castro, MIN
|13
|Mullins, BAL
|13
SLUGGING PERCENTAGE
|Ohtani, LAA
|.621
|Alvarez, HOU
|.589
|Robert Jr., CHW
|.531
|Díaz, TB
|.527
|Ramírez, CLE
|.510
|Bichette, TOR
|.508
|Hays, BAL
|.506
|Perez, KC
|.506
|Devers, BOS
|.502
|Rooker, OAK
|.498
ON-BASE PERCENTAGE
|Noda, OAK
|.405
|Arozarena, TB
|.403
|Díaz, TB
|.396
|Rutschman, BAL
|.390
|Alvarez, HOU
|.388
|Ohtani, LAA
|.385
|Yoshida, BOS
|.383
|Verdugo, BOS
|.367
|Merrifield, TOR
|.365
|Greene, DET
|.362
RUNS SCORED
|Semien, TEX
|58
|García, TEX
|49
|Jung, TEX
|48
|Ohtani, LAA
|47
|Lowe, TEX
|46
|Díaz, TB
|45
|Robert Jr., CHW
|45
|Verdugo, BOS
|45
|Arozarena, TB
|43
|Kwan, CLE
|43
|Trout, LAA
|43
HITS
|Bichette, TOR
|96
|Semien, TEX
|82
|Franco, TB
|81
|Ohtani, LAA
|81
|Verdugo, BOS
|77
|Lowe, TEX
|75
|Ramírez, CLE
|75
|France, SEA
|74
|Guerrero Jr., TOR
|74
|Yoshida, BOS
|73
BASES ON BALLS
|Noda, OAK
|48
|Rutschman, BAL
|46
|Arozarena, TB
|41
|Bregman, HOU
|37
|Ohtani, LAA
|37
|Trout, LAA
|37
|Casas, BOS
|36
|Crawford, SEA
|36
|Lowe, TEX
|35
|Kwan, CLE
|34
DOUBLES
|Chapman, TOR
|23
|Verdugo, BOS
|22
|France, SEA
|21
|Semien, TEX
|21
|Franco, TB
|20
|Santander, BAL
|20
|Ramírez, CLE
|19
|Robert Jr., CHW
|19
|Vaughn, CHW
|19
|Duran, BOS
|18
|Hays, BAL
|18
|Lowe, TEX
|18
TRIPLES
|Kiermaier, TOR
|4
|Olivares, KC
|4
|Rosario, CLE
|4
|Witt Jr., KC
|4
|Greene, DET
|3
|Laureano, OAK
|3
|Lopez, KC
|3
|Mullins, BAL
|3
|Ohtani, LAA
|3
|15 tied
|2
TOTAL BASES
|Ohtani, LAA
|167
|Bichette, TOR
|154
|Robert Jr., CHW
|137
|Semien, TEX
|137
|Ramírez, CLE
|131
|Devers, BOS
|130
|Franco, TB
|129
|Jung, TEX
|127
|García, TEX
|124
|Perez, KC
|122
EARNED RUN AVERAGE
|McClanahan, TB
|2.12
|Rodriguez, DET
|2.13
|Valdez, HOU
|2.28
|Gray, TEX
|2.32
|Gray, MIN
|2.37
|Eovaldi, TEX
|2.59
|Castillo, SEA
|2.73
|Cole, NYY
|2.75
|Javier, HOU
|2.90
|Gausman, TOR
|3.01
WON-LOST
|McClanahan, TB
|11-1
|Eovaldi, TEX
|9-3
|Eflin, TB
|8-2
|Gibson, BAL
|8-3
|Cole, NYY
|7-1
|Javier, HOU
|7-1
|Kremer, BAL
|7-3
|Berríos, TOR
|7-4
|Ryan, MIN
|7-4
|Bassitt, TOR
|7-5
GAMES PITCHED
|Brash, SEA
|34
|Clase, CLE
|34
|Abreu, HOU
|33
|Mayza, TOR
|33
|Swanson, TOR
|33
|Adam, TB
|32
|Baumann, BAL
|32
|Karinchak, CLE
|32
|López, CHW
|32
|Peralta, NYY
|32
SAVES
|Clase, CLE
|21
|Romano, TOR
|20
|Bautista, BAL
|18
|Estévez, LAA
|18
|Jansen, BOS
|14
|Sewald, SEA
|13
|Pressly, HOU
|12
|Adam, TB
|11
|Smith, TEX
|11
|Lange, DET
|10
INNINGS PITCHED
|Eovaldi, TEX
|93.2
|Gausman, TOR
|92.2
|Cole, NYY
|91.2
|Valdez, HOU
|91.0
|McClanahan, TB
|89.1
|Bieber, CLE
|87.2
|Bassitt, TOR
|85.0
|Berríos, TOR
|85.0
|Ryan, MIN
|84.2
|López, MIN
|84.1
STRIKEOUTS
|Gausman, TOR
|121
|Ohtani, LAA
|105
|López, MIN
|101
|Castillo, SEA
|98
|Cole, NYY
|98
|McClanahan, TB
|97
|Valdez, HOU
|95
|Eovaldi, TEX
|92
|Cease, CHW
|91
|Ryan, MIN
|91
COMPLETE GAMES
|Eovaldi, TEX
|2
|Bassitt, TOR
|1
|Bieber, CLE
|1
|Cole, NYY
|1
|Gray, TEX
|1
|Kirby, SEA
|1
|Lyles, KC
|1
|Valdez, HOU
|1
SHUTOUTS
|Bassitt, TOR
|1
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
|Valdez, HOU
|1
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