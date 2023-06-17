THROUGH JUNE 16

BATTING

GABRHBA
Bichette, TOR713033796.317
Hays, BAL632333672.309
Yoshida, BOS612363573.309
Merrifield, TOR642312971.307
Díaz, TB592244568.304
Ohtani, LAA702694781.301
Taveras, TEX551943358.299
Urshela, LAA622142264.299
Franco, TB682714181.299
Greene, DET522032960.296

HOME RUNS

Ohtani, LAA22
Judge, NYY19
Alvarez, HOU17
Robert Jr., CHW17
Devers, BOS17
Burger, CHW16
García, TEX15
Perez, KC14
Trout, LAA14
Bichette, TOR14

RUNS BATTED IN

Devers, BOS56
Alvarez, HOU55
García, TEX55
Ohtani, LAA54
Semien, TEX53
Naylor, CLE50
Arozarena, TB48
Paredes, TB47
Heim, TEX47
Bichette, TOR44

STOLEN BASES

Ruiz, OAK35
Franco, TB23
Witt Jr., KC21
Mateo, BAL20
Merrifield, TOR18
Lowe, TB17
Walls, TB16
Volpe, NYY14
Castro, MIN13
Mullins, BAL13

SLUGGING PERCENTAGE

Ohtani, LAA.621
Alvarez, HOU.589
Robert Jr., CHW.531
Díaz, TB.527
Ramírez, CLE.510
Bichette, TOR.508
Hays, BAL.506
Perez, KC.506
Devers, BOS.502
Rooker, OAK.498

ON-BASE PERCENTAGE

Noda, OAK.405
Arozarena, TB.403
Díaz, TB.396
Rutschman, BAL.390
Alvarez, HOU.388
Ohtani, LAA.385
Yoshida, BOS.383
Verdugo, BOS.367
Merrifield, TOR.365
Greene, DET.362

RUNS SCORED

Semien, TEX58
García, TEX49
Jung, TEX48
Ohtani, LAA47
Lowe, TEX46
Díaz, TB45
Robert Jr., CHW45
Verdugo, BOS45
Arozarena, TB43
Kwan, CLE43
Trout, LAA43

HITS

Bichette, TOR96
Semien, TEX82
Franco, TB81
Ohtani, LAA81
Verdugo, BOS77
Lowe, TEX75
Ramírez, CLE75
France, SEA74
Guerrero Jr., TOR74
Yoshida, BOS73

BASES ON BALLS

Noda, OAK48
Rutschman, BAL46
Arozarena, TB41
Bregman, HOU37
Ohtani, LAA37
Trout, LAA37
Casas, BOS36
Crawford, SEA36
Lowe, TEX35
Kwan, CLE34

DOUBLES

Chapman, TOR23
Verdugo, BOS22
France, SEA21
Semien, TEX21
Franco, TB20
Santander, BAL20
Ramírez, CLE19
Robert Jr., CHW19
Vaughn, CHW19
Duran, BOS18
Hays, BAL18
Lowe, TEX18

TRIPLES

Kiermaier, TOR4
Olivares, KC4
Rosario, CLE4
Witt Jr., KC4
Greene, DET3
Laureano, OAK3
Lopez, KC3
Mullins, BAL3
Ohtani, LAA3
15 tied2

TOTAL BASES

Ohtani, LAA167
Bichette, TOR154
Robert Jr., CHW137
Semien, TEX137
Ramírez, CLE131
Devers, BOS130
Franco, TB129
Jung, TEX127
García, TEX124
Perez, KC122

EARNED RUN AVERAGE

McClanahan, TB2.12
Rodriguez, DET2.13
Valdez, HOU2.28
Gray, TEX2.32
Gray, MIN2.37
Eovaldi, TEX2.59
Castillo, SEA2.73
Cole, NYY2.75
Javier, HOU2.90
Gausman, TOR3.01

WON-LOST

McClanahan, TB11-1
Eovaldi, TEX9-3
Eflin, TB8-2
Gibson, BAL8-3
Cole, NYY7-1
Javier, HOU7-1
Kremer, BAL7-3
Berríos, TOR7-4
Ryan, MIN7-4
Bassitt, TOR7-5

GAMES PITCHED

Brash, SEA34
Clase, CLE34
Abreu, HOU33
Mayza, TOR33
Swanson, TOR33
Adam, TB32
Baumann, BAL32
Karinchak, CLE32
López, CHW32
Peralta, NYY32

SAVES

Clase, CLE21
Romano, TOR20
Bautista, BAL18
Estévez, LAA18
Jansen, BOS14
Sewald, SEA13
Pressly, HOU12
Adam, TB11
Smith, TEX11
Lange, DET10

INNINGS PITCHED

Eovaldi, TEX93.2
Gausman, TOR92.2
Cole, NYY91.2
Valdez, HOU91.0
McClanahan, TB89.1
Bieber, CLE87.2
Bassitt, TOR85.0
Berríos, TOR85.0
Ryan, MIN84.2
López, MIN84.1

STRIKEOUTS

Gausman, TOR121
Ohtani, LAA105
López, MIN101
Castillo, SEA98
Cole, NYY98
McClanahan, TB97
Valdez, HOU95
Eovaldi, TEX92
Cease, CHW91
Ryan, MIN91

COMPLETE GAMES

Eovaldi, TEX2
Bassitt, TOR1
Bieber, CLE1
Cole, NYY1
Gray, TEX1
Kirby, SEA1
Lyles, KC1
Valdez, HOU1

SHUTOUTS

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Valdez, HOU1

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