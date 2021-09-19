THROUGH SEPTEMBER 18
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Guerrero Jr., TOR
|147
|550
|118
|175
|.318
|Brantley, HOU
|116
|454
|68
|143
|.315
|Gurriel, HOU
|131
|491
|77
|154
|.314
|Hernández, TOR
|129
|497
|84
|151
|.304
|Bogaerts, BOS
|132
|489
|84
|148
|.303
|Mullins, BAL
|145
|557
|86
|168
|.302
|Lopez, KC
|137
|446
|70
|134
|.300
|Anderson, CHW
|111
|476
|85
|143
|.300
|Tucker, HOU
|126
|459
|77
|136
|.296
|Bichette, TOR
|145
|585
|112
|172
|.294
HOME RUNS
|Guerrero Jr., TOR
|46
|Perez, KC
|45
|Ohtani, LAA
|44
|Semien, TOR
|40
|Gallo, NYY
|37
|Judge, NYY
|35
|Olson, OAK
|35
|Lowe, TB
|34
|Ramírez, CLE
|34
|Devers, BOS
|34
|Seager, SEA
|34
RUNS BATTED IN
|Perez, KC
|113
|Abreu, CHW
|111
|Hernández, TOR
|106
|Devers, BOS
|104
|Guerrero Jr., TOR
|104
|Olson, OAK
|102
|Meadows, TB
|100
|Alvarez, HOU
|98
|Seager, SEA
|96
|Bichette, TOR
|95
|Semien, TOR
|95
STOLEN BASES
|Merrifield, KC
|40
|Mullins, BAL
|30
|Straw, CLE
|27
|Ramírez, CLE
|24
|Marte, OAK
|23
|Ohtani, LAA
|23
|Bichette, TOR
|22
|Lopez, KC
|20
|Moore, SEA
|20
|Anderson, CHW
|17
|Grossman, DET
|17
|Kiner-Falefa, TEX
|17
SLUGGING PERCENTAGE
|Guerrero Jr., TOR
|.615
|Ohtani, LAA
|.596
|Tucker, HOU
|.553
|Olson, OAK
|.547
|Perez, KC
|.546
|Ramírez, CLE
|.543
|Semien, TOR
|.539
|Alvarez, HOU
|.536
|Judge, NYY
|.536
|Mullins, BAL
|.535
ON-BASE PERCENTAGE
|Guerrero Jr., TOR
|.409
|Marte, OAK
|.391
|Gurriel, HOU
|.380
|Moncada, CHW
|.380
|Olson, OAK
|.372
|Bogaerts, BOS
|.371
|Judge, NYY
|.371
|Lopez, KC
|.368
|Mullins, BAL
|.368
|Brantley, HOU
|.367
RUNS SCORED
|Guerrero Jr., TOR
|118
|Bichette, TOR
|112
|Altuve, HOU
|106
|Semien, TOR
|106
|Haniger, SEA
|100
|Ramírez, CLE
|99
|Correa, HOU
|94
|Olson, OAK
|94
|Devers, BOS
|93
|Ohtani, LAA
|92
HITS
|Guerrero Jr., TOR
|175
|Bichette, TOR
|172
|Merrifield, KC
|170
|Mullins, BAL
|168
|Fletcher, LAA
|159
|Semien, TOR
|159
|Schoop, DET
|158
|Kiner-Falefa, TEX
|157
|Perez, KC
|157
|Gurriel, HOU
|154
BASES ON BALLS
|Gallo, NYY
|106
|Grossman, DET
|89
|Guerrero Jr., TOR
|81
|Santana, KC
|79
|Moncada, CHW
|77
|Ohtani, LAA
|75
|Olson, OAK
|75
|Lowe, TEX
|74
|Chapman, OAK
|72
|Canha, OAK
|71
DOUBLES
|Candelario, DET
|40
|Martinez, BOS
|38
|Semien, TOR
|37
|Devers, BOS
|36
|Merrifield, KC
|36
|Mullins, BAL
|35
|Bogaerts, BOS
|34
|Polanco, MIN
|34
|Tucker, HOU
|34
|Hernández, BOS
|33
|Olson, OAK
|33
TRIPLES
|Baddoo, DET
|7
|Rosario, CLE
|6
|Arraez, MIN
|5
|Castro, DET
|5
|Dalbec, BOS
|5
|Kiermaier, TB
|5
|Lopez, KC
|5
|Ohtani, LAA
|5
|10 tied
|4
TOTAL BASES
|Guerrero Jr., TOR
|338
|Semien, TOR
|320
|Perez, KC
|311
|Mullins, BAL
|298
|Ohtani, LAA
|293
|Devers, BOS
|288
|Polanco, MIN
|281
|Olson, OAK
|280
|Bichette, TOR
|274
|Martinez, BOS
|273
EARNED RUN AVERAGE
|Ray, TOR
|2.64
|Cole, NYY
|2.75
|McCullers Jr., HOU
|3.11
|Bassitt, OAK
|3.22
|Berríos, TOR
|3.43
|Eovaldi, BOS
|3.52
|Flexen, SEA
|3.66
|Montas, OAK
|3.72
|Giolito, CHW
|3.77
|Greinke, HOU
|3.94
|Irvin, OAK
|3.94
WON-LOST
|Cole, NYY
|15-7
|Matz, TOR
|13-7
|Ryu, TOR
|13-9
|Bassitt, OAK
|12-4
|McCullers Jr., HOU
|12-4
|Ray, TOR
|12-5
|Rodón, CHW
|12-5
|Flexen, SEA
|12-6
|Cease, CHW
|12-7
|Montas, OAK
|12-9
GAMES PITCHED
|Shaw, CLE
|72
|Petit, OAK
|71
|Brentz, KC
|68
|Cishek, LAA
|68
|Stanek, HOU
|68
|Cisnero, DET
|67
|Barlow, KC
|66
|Chafin, OAK
|65
|Cimber, TOR
|65
|Clase, CLE
|65
SAVES
|Hendriks, CHW
|34
|Iglesias, LAA
|32
|Chapman, NYY
|27
|Barnes, BOS
|24
|Pressly, HOU
|24
|Clase, CLE
|23
|Trivino, OAK
|21
|Romano, TOR
|18
|Soto, DET
|18
|Castillo, SEA
|16
INNINGS PITCHED
|Ray, TOR
|177.1
|Berríos, TOR
|173.1
|Eovaldi, BOS
|168.2
|Montas, OAK
|167.0
|Greinke, HOU
|164.2
|Irvin, OAK
|164.1
|Cole, NYY
|163.2
|Lyles, TEX
|162.2
|Flexen, SEA
|162.1
|Giolito, CHW
|162.1
STRIKEOUTS
|Ray, TOR
|233
|Cole, NYY
|224
|Cease, CHW
|212
|Giolito, CHW
|188
|Montas, OAK
|185
|Berríos, TOR
|181
|Eovaldi, BOS
|180
|Manaea, OAK
|177
|McCullers Jr., HOU
|176
|Rodón, CHW
|175
COMPLETE GAMES
|Cole, NYY
|2
|Manaea, OAK
|2
|15 tied
|1
SHUTOUTS
|Manaea, OAK
|2
|Bassitt, OAK
|1
|Cease, CHW
|1
|Cole, NYY
|1
|Kluber, NYY
|1
|Lynn, CHW
|1
|Means, BAL
|1
|Rodón, CHW
|1
|Ryu, TOR
|1
|Turnbull, DET
|1