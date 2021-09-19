THROUGH SEPTEMBER 18

BATTING

GABRHBA
Guerrero Jr., TOR147550118175.318
Brantley, HOU11645468143.315
Gurriel, HOU13149177154.314
Hernández, TOR12949784151.304
Bogaerts, BOS13248984148.303
Mullins, BAL14555786168.302
Lopez, KC13744670134.300
Anderson, CHW11147685143.300
Tucker, HOU12645977136.296
Bichette, TOR145585112172.294

HOME RUNS

Guerrero Jr., TOR46
Perez, KC45
Ohtani, LAA44
Semien, TOR40
Gallo, NYY37
Judge, NYY35
Olson, OAK35
Lowe, TB34
Ramírez, CLE34
Devers, BOS34
Seager, SEA34

RUNS BATTED IN

Perez, KC113
Abreu, CHW111
Hernández, TOR106
Devers, BOS104
Guerrero Jr., TOR104
Olson, OAK102
Meadows, TB100
Alvarez, HOU98
Seager, SEA96
Bichette, TOR95
Semien, TOR95

STOLEN BASES

Merrifield, KC40
Mullins, BAL30
Straw, CLE27
Ramírez, CLE24
Marte, OAK23
Ohtani, LAA23
Bichette, TOR22
Lopez, KC20
Moore, SEA20
Anderson, CHW17
Grossman, DET17
Kiner-Falefa, TEX17

SLUGGING PERCENTAGE

Guerrero Jr., TOR.615
Ohtani, LAA.596
Tucker, HOU.553
Olson, OAK.547
Perez, KC.546
Ramírez, CLE.543
Semien, TOR.539
Alvarez, HOU.536
Judge, NYY.536
Mullins, BAL.535

ON-BASE PERCENTAGE

Guerrero Jr., TOR.409
Marte, OAK.391
Gurriel, HOU.380
Moncada, CHW.380
Olson, OAK.372
Bogaerts, BOS.371
Judge, NYY.371
Lopez, KC.368
Mullins, BAL.368
Brantley, HOU.367

RUNS SCORED

Guerrero Jr., TOR118
Bichette, TOR112
Altuve, HOU106
Semien, TOR106
Haniger, SEA100
Ramírez, CLE99
Correa, HOU94
Olson, OAK94
Devers, BOS93
Ohtani, LAA92

HITS

Guerrero Jr., TOR175
Bichette, TOR172
Merrifield, KC170
Mullins, BAL168
Fletcher, LAA159
Semien, TOR159
Schoop, DET158
Kiner-Falefa, TEX157
Perez, KC157
Gurriel, HOU154

BASES ON BALLS

Gallo, NYY106
Grossman, DET89
Guerrero Jr., TOR81
Santana, KC79
Moncada, CHW77
Ohtani, LAA75
Olson, OAK75
Lowe, TEX74
Chapman, OAK72
Canha, OAK71

DOUBLES

Candelario, DET40
Martinez, BOS38
Semien, TOR37
Devers, BOS36
Merrifield, KC36
Mullins, BAL35
Bogaerts, BOS34
Polanco, MIN34
Tucker, HOU34
Hernández, BOS33
Olson, OAK33

TRIPLES

Baddoo, DET7
Rosario, CLE6
Arraez, MIN5
Castro, DET5
Dalbec, BOS5
Kiermaier, TB5
Lopez, KC5
Ohtani, LAA5
10 tied4

TOTAL BASES

Guerrero Jr., TOR338
Semien, TOR320
Perez, KC311
Mullins, BAL298
Ohtani, LAA293
Devers, BOS288
Polanco, MIN281
Olson, OAK280
Bichette, TOR274
Martinez, BOS273

EARNED RUN AVERAGE

Ray, TOR2.64
Cole, NYY2.75
McCullers Jr., HOU3.11
Bassitt, OAK3.22
Berríos, TOR3.43
Eovaldi, BOS3.52
Flexen, SEA3.66
Montas, OAK3.72
Giolito, CHW3.77
Greinke, HOU3.94
Irvin, OAK3.94

WON-LOST

Cole, NYY15-7
Matz, TOR13-7
Ryu, TOR13-9
Bassitt, OAK12-4
McCullers Jr., HOU12-4
Ray, TOR12-5
Rodón, CHW12-5
Flexen, SEA12-6
Cease, CHW12-7
Montas, OAK12-9

GAMES PITCHED

Shaw, CLE72
Petit, OAK71
Brentz, KC68
Cishek, LAA68
Stanek, HOU68
Cisnero, DET67
Barlow, KC66
Chafin, OAK65
Cimber, TOR65
Clase, CLE65

SAVES

Hendriks, CHW34
Iglesias, LAA32
Chapman, NYY27
Barnes, BOS24
Pressly, HOU24
Clase, CLE23
Trivino, OAK21
Romano, TOR18
Soto, DET18
Castillo, SEA16

INNINGS PITCHED

Ray, TOR177.1
Berríos, TOR173.1
Eovaldi, BOS168.2
Montas, OAK167.0
Greinke, HOU164.2
Irvin, OAK164.1
Cole, NYY163.2
Lyles, TEX162.2
Flexen, SEA162.1
Giolito, CHW162.1

STRIKEOUTS

Ray, TOR233
Cole, NYY224
Cease, CHW212
Giolito, CHW188
Montas, OAK185
Berríos, TOR181
Eovaldi, BOS180
Manaea, OAK177
McCullers Jr., HOU176
Rodón, CHW175

COMPLETE GAMES

Cole, NYY2
Manaea, OAK2
15 tied1

SHUTOUTS

Manaea, OAK2
Bassitt, OAK1
Cease, CHW1
Cole, NYY1
Kluber, NYY1
Lynn, CHW1
Means, BAL1
Rodón, CHW1
Ryu, TOR1
Turnbull, DET1

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