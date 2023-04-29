THROUGH APRIL 28
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Chapman, TOR
|26
|94
|16
|35
|.372
|Arozarena, TB
|27
|105
|21
|35
|.333
|Kelenic, SEA
|25
|87
|12
|28
|.322
|Guerrero Jr., TOR
|27
|106
|19
|34
|.321
|Trout, LAA
|26
|103
|20
|33
|.320
|Hays, BAL
|25
|91
|16
|29
|.319
|Díaz, TB
|26
|94
|23
|30
|.319
|Bichette, TOR
|27
|114
|16
|36
|.316
|Dubón, HOU
|23
|96
|18
|29
|.302
|Urshela, LAA
|24
|93
|12
|28
|.301
HOME RUNS
|Devers, BOS
|10
|Rooker, OAK
|8
|Gallo, MIN
|7
|Burger, CHW
|7
|Lowe, TB
|7
|Kelenic, SEA
|7
|Díaz, TB
|7
|García, TEX
|7
|Trout, LAA
|7
|Renfroe, LAA
|7
|Arozarena, TB
|7
RUNS BATTED IN
|García, TEX
|29
|Arozarena, TB
|28
|Alvarez, HOU
|27
|Devers, BOS
|27
|Semien, TEX
|23
|Mullins, BAL
|21
|Rooker, OAK
|20
|Renfroe, LAA
|20
|Mountcastle, BAL
|20
|Heim, TEX
|19
|Paredes, TB
|19
|Chapman, TOR
|19
|Tucker, HOU
|19
STOLEN BASES
|Ruiz, OAK
|11
|Mateo, BAL
|10
|Mullins, BAL
|10
|Straw, CLE
|8
|Volpe, NYY
|8
|Kwan, CLE
|7
|Witt Jr., KC
|7
|Franco, TB
|6
|Giménez, CLE
|6
|Peña, HOU
|6
|Rodríguez, SEA
|6
SLUGGING PERCENTAGE
|Chapman, TOR
|.670
|Kelenic, SEA
|.644
|Trout, LAA
|.612
|Arozarena, TB
|.590
|Díaz, TB
|.585
|Devers, BOS
|.578
|Alvarez, HOU
|.551
|Hays, BAL
|.549
|Franco, TB
|.545
|Lowe, TB
|.531
ON-BASE PERCENTAGE
|Chapman, TOR
|.459
|Díaz, TB
|.420
|Rutschman, BAL
|.410
|Trout, LAA
|.408
|Arozarena, TB
|.400
|Guerrero Jr., TOR
|.397
|Tucker, HOU
|.386
|Alvarez, HOU
|.383
|Rizzo, NYY
|.383
|Ramírez, CLE
|.380
RUNS SCORED
|Semien, TEX
|24
|Díaz, TB
|23
|Arozarena, TB
|21
|García, TEX
|21
|Giménez, CLE
|21
|Verdugo, BOS
|21
|Lowe, TB
|20
|Mateo, BAL
|20
|Peña, HOU
|20
|Renfroe, LAA
|20
|Trout, LAA
|20
HITS
|Bichette, TOR
|36
|Arozarena, TB
|35
|Chapman, TOR
|35
|Guerrero Jr., TOR
|34
|Verdugo, BOS
|34
|Franco, TB
|33
|Trout, LAA
|33
|Ohtani, LAA
|31
|Díaz, TB
|30
|Kwan, CLE
|30
|Ramírez, CLE
|30
|Semien, TEX
|30
BASES ON BALLS
|Rutschman, BAL
|21
|Bregman, HOU
|19
|Tucker, HOU
|18
|Crawford, SEA
|17
|Henderson, BAL
|17
|Kwan, CLE
|17
|Torres, NYY
|17
|Casas, BOS
|16
|Larnach, MIN
|16
|Mullins, BAL
|16
|Ramírez, CLE
|16
DOUBLES
|Chapman, TOR
|13
|Franco, TB
|12
|Lowe, TEX
|10
|Vaughn, CHW
|10
|Bell, CLE
|9
|France, SEA
|9
|Ramírez, CLE
|9
|Trout, LAA
|9
|Duran, BOS
|8
|Grandal, CHW
|8
|Santander, BAL
|8
TRIPLES
|Greene, DET
|2
|Kiermaier, TOR
|2
|Mullins, BAL
|2
|Olivares, KC
|2
|Rosario, CLE
|2
|Witt Jr., KC
|2
|18 tied
|1
TOTAL BASES
|Chapman, TOR
|63
|Devers, BOS
|63
|Trout, LAA
|63
|Arozarena, TB
|62
|Franco, TB
|60
|Bichette, TOR
|56
|Kelenic, SEA
|56
|Díaz, TB
|55
|Ohtani, LAA
|55
|Renfroe, LAA
|55
EARNED RUN AVERAGE
|Gray, MIN
|0.62
|Cole, NYY
|1.11
|Castillo, SEA
|1.82
|Ohtani, LAA
|1.85
|McClanahan, TB
|2.12
|Rodriguez, DET
|2.21
|Gausman, TOR
|2.33
|Brown, HOU
|2.37
|Valdez, HOU
|2.54
|Pérez, TEX
|2.60
WON-LOST
|Cole, NYY
|5-0
|McClanahan, TB
|5-0
|Ryan, MIN
|5-0
|Gibson, BAL
|4-0
|Kikuchi, TOR
|4-0
|Ohtani, LAA
|4-0
|Brown, HOU
|3-0
|Eflin, TB
|3-0
|Gray, MIN
|3-0
|Cortes, NYY
|3-1
|Houck, BOS
|3-1
|Pérez, TEX
|3-1
GAMES PITCHED
|Brash, SEA
|15
|Clase, CLE
|15
|Karinchak, CLE
|15
|Baker, BAL
|14
|Bautista, BAL
|14
|Brasier, BOS
|14
|Gott, SEA
|14
|Lambert, CHW
|14
|Sewald, SEA
|14
|Swanson, TOR
|14
SAVES
|Clase, CLE
|9
|Romano, TOR
|9
|Bautista, BAL
|7
|Sewald, SEA
|7
|Jansen, BOS
|6
|Duran, MIN
|5
|Estévez, LAA
|5
|Barlow, KC
|4
|Holmes, NYY
|4
|Quijada, LAA
|4
INNINGS PITCHED
|Cole, NYY
|40.2
|Valdez, HOU
|39.0
|Gausman, TOR
|38.2
|Bieber, CLE
|37.2
|Eovaldi, TEX
|36.2
|Rodriguez, DET
|36.2
|López, MIN
|36.0
|Lyles, KC
|35.1
|Castillo, SEA
|34.2
|Giolito, CHW
|34.2
STRIKEOUTS
|Gausman, TOR
|54
|López, MIN
|46
|Ohtani, LAA
|46
|deGrom, TEX
|45
|Cole, NYY
|44
|Lynn, CHW
|42
|McClanahan, TB
|42
|Eovaldi, TEX
|39
|Castillo, SEA
|38
|Cease, CHW
|37
|Valdez, HOU
|37
COMPLETE GAMES
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
|Kirby, SEA
|1
SHUTOUTS
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
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