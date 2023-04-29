THROUGH APRIL 28

BATTING

GABRHBA
Chapman, TOR26941635.372
Arozarena, TB271052135.333
Kelenic, SEA25871228.322
Guerrero Jr., TOR271061934.321
Trout, LAA261032033.320
Hays, BAL25911629.319
Díaz, TB26942330.319
Bichette, TOR271141636.316
Dubón, HOU23961829.302
Urshela, LAA24931228.301

HOME RUNS

Devers, BOS10
Rooker, OAK8
Gallo, MIN7
Burger, CHW7
Lowe, TB7
Kelenic, SEA7
Díaz, TB7
García, TEX7
Trout, LAA7
Renfroe, LAA7
Arozarena, TB7

RUNS BATTED IN

García, TEX29
Arozarena, TB28
Alvarez, HOU27
Devers, BOS27
Semien, TEX23
Mullins, BAL21
Rooker, OAK20
Renfroe, LAA20
Mountcastle, BAL20
Heim, TEX19
Paredes, TB19
Chapman, TOR19
Tucker, HOU19

STOLEN BASES

Ruiz, OAK11
Mateo, BAL10
Mullins, BAL10
Straw, CLE8
Volpe, NYY8
Kwan, CLE7
Witt Jr., KC7
Franco, TB6
Giménez, CLE6
Peña, HOU6
Rodríguez, SEA6

SLUGGING PERCENTAGE

Chapman, TOR.670
Kelenic, SEA.644
Trout, LAA.612
Arozarena, TB.590
Díaz, TB.585
Devers, BOS.578
Alvarez, HOU.551
Hays, BAL.549
Franco, TB.545
Lowe, TB.531

ON-BASE PERCENTAGE

Chapman, TOR.459
Díaz, TB.420
Rutschman, BAL.410
Trout, LAA.408
Arozarena, TB.400
Guerrero Jr., TOR.397
Tucker, HOU.386
Alvarez, HOU.383
Rizzo, NYY.383
Ramírez, CLE.380

RUNS SCORED

Semien, TEX24
Díaz, TB23
Arozarena, TB21
García, TEX21
Giménez, CLE21
Verdugo, BOS21
Lowe, TB20
Mateo, BAL20
Peña, HOU20
Renfroe, LAA20
Trout, LAA20

HITS

Bichette, TOR36
Arozarena, TB35
Chapman, TOR35
Guerrero Jr., TOR34
Verdugo, BOS34
Franco, TB33
Trout, LAA33
Ohtani, LAA31
Díaz, TB30
Kwan, CLE30
Ramírez, CLE30
Semien, TEX30

BASES ON BALLS

Rutschman, BAL21
Bregman, HOU19
Tucker, HOU18
Crawford, SEA17
Henderson, BAL17
Kwan, CLE17
Torres, NYY17
Casas, BOS16
Larnach, MIN16
Mullins, BAL16
Ramírez, CLE16

DOUBLES

Chapman, TOR13
Franco, TB12
Lowe, TEX10
Vaughn, CHW10
Bell, CLE9
France, SEA9
Ramírez, CLE9
Trout, LAA9
Duran, BOS8
Grandal, CHW8
Santander, BAL8

TRIPLES

Greene, DET2
Kiermaier, TOR2
Mullins, BAL2
Olivares, KC2
Rosario, CLE2
Witt Jr., KC2
18 tied1

TOTAL BASES

Chapman, TOR63
Devers, BOS63
Trout, LAA63
Arozarena, TB62
Franco, TB60
Bichette, TOR56
Kelenic, SEA56
Díaz, TB55
Ohtani, LAA55
Renfroe, LAA55

EARNED RUN AVERAGE

Gray, MIN0.62
Cole, NYY1.11
Castillo, SEA1.82
Ohtani, LAA1.85
McClanahan, TB2.12
Rodriguez, DET2.21
Gausman, TOR2.33
Brown, HOU2.37
Valdez, HOU2.54
Pérez, TEX2.60

WON-LOST

Cole, NYY5-0
McClanahan, TB5-0
Ryan, MIN5-0
Gibson, BAL4-0
Kikuchi, TOR4-0
Ohtani, LAA4-0
Brown, HOU3-0
Eflin, TB3-0
Gray, MIN3-0
Cortes, NYY3-1
Houck, BOS3-1
Pérez, TEX3-1

GAMES PITCHED

Brash, SEA15
Clase, CLE15
Karinchak, CLE15
Baker, BAL14
Bautista, BAL14
Brasier, BOS14
Gott, SEA14
Lambert, CHW14
Sewald, SEA14
Swanson, TOR14

SAVES

Clase, CLE9
Romano, TOR9
Bautista, BAL7
Sewald, SEA7
Jansen, BOS6
Duran, MIN5
Estévez, LAA5
Barlow, KC4
Holmes, NYY4
Quijada, LAA4

INNINGS PITCHED

Cole, NYY40.2
Valdez, HOU39.0
Gausman, TOR38.2
Bieber, CLE37.2
Eovaldi, TEX36.2
Rodriguez, DET36.2
López, MIN36.0
Lyles, KC35.1
Castillo, SEA34.2
Giolito, CHW34.2

STRIKEOUTS

Gausman, TOR54
López, MIN46
Ohtani, LAA46
deGrom, TEX45
Cole, NYY44
Lynn, CHW42
McClanahan, TB42
Eovaldi, TEX39
Castillo, SEA38
Cease, CHW37
Valdez, HOU37

COMPLETE GAMES

Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Kirby, SEA1

SHUTOUTS

Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1

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