THROUGH MAY 28

BATTING

GABRHBA
Bichette, TOR542313378.338
Díaz, TB461693754.320
Urshela, LAA501791957.318
Hays, BAL491782756.315
Rizzo, NYY532043062.304
Yoshida, BOS451752853.303
Franco, TB542153564.298
Semien, TEX532184765.298
Greene, DET512022960.297
Arozarena, TB531893556.296

HOME RUNS

Judge, NYY15
Alvarez, HOU14
García, TEX14
Robert Jr., CHW13
Devers, BOS13
Díaz, TB12
Perez, KC12
Trout, LAA12
Ohtani, LAA12
8 tied11

RUNS BATTED IN

García, TEX49
Alvarez, HOU48
Devers, BOS44
Semien, TEX44
Arozarena, TB39
Mullins, BAL39
Mountcastle, BAL38
Lowe, TB37
Paredes, TB37
Bichette, TOR37

STOLEN BASES

Ruiz, OAK27
Franco, TB19
Mateo, BAL15
Witt Jr., KC15
Merrifield, TOR14
Walls, TB14
Mullins, BAL13
Volpe, NYY13
Lowe, TB12
McKinstry, DET10
Straw, CLE10

SLUGGING PERCENTAGE

Judge, NYY.633
Alvarez, HOU.612
Díaz, TB.598
Bichette, TOR.537
Perez, KC.537
Kelenic, SEA.524
Robert Jr., CHW.523
Trout, LAA.521
Arozarena, TB.519
Hays, BAL.511

ON-BASE PERCENTAGE

Díaz, TB.420
Arozarena, TB.404
Alvarez, HOU.402
Judge, NYY.398
Rutschman, BAL.397
Yoshida, BOS.379
Bichette, TOR.376
Rizzo, NYY.376
Semien, TEX.368
Trout, LAA.368

RUNS SCORED

Semien, TEX47
García, TEX42
Lowe, TEX38
Verdugo, BOS38
Díaz, TB37
Judge, NYY36
Jung, TEX36
Arozarena, TB35
Franco, TB35
Robert Jr., CHW35
Rodríguez, SEA35

HITS

Bichette, TOR78
Semien, TEX65
Franco, TB64
Rizzo, NYY62
Greene, DET60
Verdugo, BOS58
Chapman, TOR57
Guerrero Jr., TOR57
Lowe, TEX57
Ruiz, OAK57
Urshela, LAA57

BASES ON BALLS

Rutschman, BAL41
Judge, NYY30
Bell, CLE29
Crawford, SEA29
Kwan, CLE29
Arozarena, TB28
Bregman, HOU28
Henderson, BAL28
Mullins, BAL28
Alvarez, HOU27

DOUBLES

Chapman, TOR19
Lowe, TEX16
Verdugo, BOS16
France, SEA15
Franco, TB15
Benintendi, CHW14
Kelenic, SEA14
Pasquantino, KC14
Ramírez, CLE14
Vaughn, CHW14

TRIPLES

Rosario, CLE4
Witt Jr., KC4
Greene, DET3
Kiermaier, TOR3
Mullins, BAL3
15 tied2

TOTAL BASES

Bichette, TOR124
Semien, TEX106
Franco, TB104
Rizzo, NYY103
Ohtani, LAA102
Robert Jr., CHW102
Alvarez, HOU101
Díaz, TB101
Perez, KC101
Trout, LAA101

EARNED RUN AVERAGE

Gray, MIN1.82
McClanahan, TB1.97
Rodriguez, DET2.13
Ryan, MIN2.21
Valdez, HOU2.38
Eovaldi, TEX2.42
Castillo, SEA2.69
Gray, TEX2.81
Ohtani, LAA2.91
Cole, NYY2.93

WON-LOST

McClanahan, TB8-0
Eflin, TB7-1
Ryan, MIN7-1
Eovaldi, TEX7-2
Cole, NYY6-0
Javier, HOU6-1
Pérez, TEX6-1
Gibson, BAL6-3
Brown, HOU5-1
Gray, TEX5-1
Ohtani, LAA5-1

GAMES PITCHED

Brash, SEA27
Clase, CLE26
Gott, SEA26
Baker, BAL25
Bautista, BAL25
García, TOR25
Karinchak, CLE25
López, CHW25
Peralta, NYY25
Speier, SEA25

SAVES

Clase, CLE17
Bautista, BAL13
Estévez, LAA12
Romano, TOR12
Jansen, BOS11
Sewald, SEA11
Pressly, HOU10
Lange, DET9
Smith, TEX9
Adam, TB7
Duran, MIN7

INNINGS PITCHED

Eovaldi, TEX74.1
Cole, NYY73.2
Valdez, HOU72.0
Bieber, CLE71.0
Gausman, TOR68.1
Rodriguez, DET67.2
Bassitt, TOR66.1
Gibson, BAL66.0
López, MIN65.2
Berríos, TOR65.1

STRIKEOUTS

Ohtani, LAA90
Gausman, TOR89
López, MIN81
Cole, NYY79
Valdez, HOU77
Castillo, SEA76
McClanahan, TB75
Lynn, CHW72
Eovaldi, TEX70
Ryan, MIN70

COMPLETE GAMES

Eovaldi, TEX2
Bassitt, TOR1
Bieber, CLE1
Cole, NYY1
Kirby, SEA1
Lyles, KC1
Valdez, HOU1

SHUTOUTS

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Valdez, HOU1

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