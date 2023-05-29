THROUGH MAY 28
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Bichette, TOR
|54
|231
|33
|78
|.338
|Díaz, TB
|46
|169
|37
|54
|.320
|Urshela, LAA
|50
|179
|19
|57
|.318
|Hays, BAL
|49
|178
|27
|56
|.315
|Rizzo, NYY
|53
|204
|30
|62
|.304
|Yoshida, BOS
|45
|175
|28
|53
|.303
|Franco, TB
|54
|215
|35
|64
|.298
|Semien, TEX
|53
|218
|47
|65
|.298
|Greene, DET
|51
|202
|29
|60
|.297
|Arozarena, TB
|53
|189
|35
|56
|.296
HOME RUNS
|Judge, NYY
|15
|Alvarez, HOU
|14
|García, TEX
|14
|Robert Jr., CHW
|13
|Devers, BOS
|13
|Díaz, TB
|12
|Perez, KC
|12
|Trout, LAA
|12
|Ohtani, LAA
|12
|8 tied
|11
RUNS BATTED IN
|García, TEX
|49
|Alvarez, HOU
|48
|Devers, BOS
|44
|Semien, TEX
|44
|Arozarena, TB
|39
|Mullins, BAL
|39
|Mountcastle, BAL
|38
|Lowe, TB
|37
|Paredes, TB
|37
|Bichette, TOR
|37
STOLEN BASES
|Ruiz, OAK
|27
|Franco, TB
|19
|Mateo, BAL
|15
|Witt Jr., KC
|15
|Merrifield, TOR
|14
|Walls, TB
|14
|Mullins, BAL
|13
|Volpe, NYY
|13
|Lowe, TB
|12
|McKinstry, DET
|10
|Straw, CLE
|10
SLUGGING PERCENTAGE
|Judge, NYY
|.633
|Alvarez, HOU
|.612
|Díaz, TB
|.598
|Bichette, TOR
|.537
|Perez, KC
|.537
|Kelenic, SEA
|.524
|Robert Jr., CHW
|.523
|Trout, LAA
|.521
|Arozarena, TB
|.519
|Hays, BAL
|.511
ON-BASE PERCENTAGE
|Díaz, TB
|.420
|Arozarena, TB
|.404
|Alvarez, HOU
|.402
|Judge, NYY
|.398
|Rutschman, BAL
|.397
|Yoshida, BOS
|.379
|Bichette, TOR
|.376
|Rizzo, NYY
|.376
|Semien, TEX
|.368
|Trout, LAA
|.368
RUNS SCORED
|Semien, TEX
|47
|García, TEX
|42
|Lowe, TEX
|38
|Verdugo, BOS
|38
|Díaz, TB
|37
|Judge, NYY
|36
|Jung, TEX
|36
|Arozarena, TB
|35
|Franco, TB
|35
|Robert Jr., CHW
|35
|Rodríguez, SEA
|35
HITS
|Bichette, TOR
|78
|Semien, TEX
|65
|Franco, TB
|64
|Rizzo, NYY
|62
|Greene, DET
|60
|Verdugo, BOS
|58
|Chapman, TOR
|57
|Guerrero Jr., TOR
|57
|Lowe, TEX
|57
|Ruiz, OAK
|57
|Urshela, LAA
|57
BASES ON BALLS
|Rutschman, BAL
|41
|Judge, NYY
|30
|Bell, CLE
|29
|Crawford, SEA
|29
|Kwan, CLE
|29
|Arozarena, TB
|28
|Bregman, HOU
|28
|Henderson, BAL
|28
|Mullins, BAL
|28
|Alvarez, HOU
|27
DOUBLES
|Chapman, TOR
|19
|Lowe, TEX
|16
|Verdugo, BOS
|16
|France, SEA
|15
|Franco, TB
|15
|Benintendi, CHW
|14
|Kelenic, SEA
|14
|Pasquantino, KC
|14
|Ramírez, CLE
|14
|Vaughn, CHW
|14
TRIPLES
|Rosario, CLE
|4
|Witt Jr., KC
|4
|Greene, DET
|3
|Kiermaier, TOR
|3
|Mullins, BAL
|3
|15 tied
|2
TOTAL BASES
|Bichette, TOR
|124
|Semien, TEX
|106
|Franco, TB
|104
|Rizzo, NYY
|103
|Ohtani, LAA
|102
|Robert Jr., CHW
|102
|Alvarez, HOU
|101
|Díaz, TB
|101
|Perez, KC
|101
|Trout, LAA
|101
EARNED RUN AVERAGE
|Gray, MIN
|1.82
|McClanahan, TB
|1.97
|Rodriguez, DET
|2.13
|Ryan, MIN
|2.21
|Valdez, HOU
|2.38
|Eovaldi, TEX
|2.42
|Castillo, SEA
|2.69
|Gray, TEX
|2.81
|Ohtani, LAA
|2.91
|Cole, NYY
|2.93
WON-LOST
|McClanahan, TB
|8-0
|Eflin, TB
|7-1
|Ryan, MIN
|7-1
|Eovaldi, TEX
|7-2
|Cole, NYY
|6-0
|Javier, HOU
|6-1
|Pérez, TEX
|6-1
|Gibson, BAL
|6-3
|Brown, HOU
|5-1
|Gray, TEX
|5-1
|Ohtani, LAA
|5-1
GAMES PITCHED
|Brash, SEA
|27
|Clase, CLE
|26
|Gott, SEA
|26
|Baker, BAL
|25
|Bautista, BAL
|25
|García, TOR
|25
|Karinchak, CLE
|25
|López, CHW
|25
|Peralta, NYY
|25
|Speier, SEA
|25
SAVES
|Clase, CLE
|17
|Bautista, BAL
|13
|Estévez, LAA
|12
|Romano, TOR
|12
|Jansen, BOS
|11
|Sewald, SEA
|11
|Pressly, HOU
|10
|Lange, DET
|9
|Smith, TEX
|9
|Adam, TB
|7
|Duran, MIN
|7
INNINGS PITCHED
|Eovaldi, TEX
|74.1
|Cole, NYY
|73.2
|Valdez, HOU
|72.0
|Bieber, CLE
|71.0
|Gausman, TOR
|68.1
|Rodriguez, DET
|67.2
|Bassitt, TOR
|66.1
|Gibson, BAL
|66.0
|López, MIN
|65.2
|Berríos, TOR
|65.1
STRIKEOUTS
|Ohtani, LAA
|90
|Gausman, TOR
|89
|López, MIN
|81
|Cole, NYY
|79
|Valdez, HOU
|77
|Castillo, SEA
|76
|McClanahan, TB
|75
|Lynn, CHW
|72
|Eovaldi, TEX
|70
|Ryan, MIN
|70
COMPLETE GAMES
|Eovaldi, TEX
|2
|Bassitt, TOR
|1
|Bieber, CLE
|1
|Cole, NYY
|1
|Kirby, SEA
|1
|Lyles, KC
|1
|Valdez, HOU
|1
SHUTOUTS
|Bassitt, TOR
|1
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
|Valdez, HOU
|1
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