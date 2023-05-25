THROUGH MAY 24

BATTING

GABRHBA
Bichette, TOR512183171.326
Díaz, TB421523549.322
Arozarena, TB501803456.311
Hays, BAL451632550.307
Rizzo, NYY501933058.301
Yoshida, BOS421642749.299
Urshela, LAA471671850.299
Semien, TEX492014560.299
Guerrero Jr., TOR481882656.298
Alvarez, HOU431552946.297
Dubón, HOU401582947.297

HOME RUNS

Judge, NYY14
García, TEX14
Robert Jr., CHW13
Devers, BOS13
Alvarez, HOU12
Trout, LAA12
Ohtani, LAA12
9 tied11

RUNS BATTED IN

García, TEX49
Alvarez, HOU46
Devers, BOS44
Semien, TEX40
Arozarena, TB39
Mullins, BAL39
Mountcastle, BAL36
Lowe, TB35
Jung, TEX34
Guerrero Jr., TOR34

STOLEN BASES

Ruiz, OAK26
Franco, TB17
Mateo, BAL14
Merrifield, TOR14
Witt Jr., KC14
Mullins, BAL13
Volpe, NYY13
Walls, TB11
Straw, CLE10
Kwan, CLE9
Lowe, TB9

SLUGGING PERCENTAGE

Judge, NYY.630
Alvarez, HOU.600
Díaz, TB.599
Robert Jr., CHW.545
Arozarena, TB.544
Kelenic, SEA.534
Ohtani, LAA.534
Perez, KC.531
García, TEX.530
Rooker, OAK.529

ON-BASE PERCENTAGE

Díaz, TB.425
Arozarena, TB.415
Alvarez, HOU.403
Judge, NYY.402
Rutschman, BAL.391
Rizzo, NYY.376
Rooker, OAK.374
Semien, TEX.373
Yoshida, BOS.373
Chapman, TOR.372

RUNS SCORED

Semien, TEX45
García, TEX41
Lowe, TEX37
Verdugo, BOS37
Díaz, TB35
Arozarena, TB34
Robert Jr., CHW34
Judge, NYY33
Jung, TEX33
Trout, LAA33

HITS

Bichette, TOR71
Semien, TEX60
Rizzo, NYY58
Franco, TB57
Arozarena, TB56
Chapman, TOR56
Guerrero Jr., TOR56
Lowe, TEX56
Ruiz, OAK56
Greene, DET55

BASES ON BALLS

Rutschman, BAL40
Judge, NYY30
Bell, CLE29
Bregman, HOU28
Crawford, SEA28
Henderson, BAL28
Arozarena, TB27
Kwan, CLE27
Suárez, SEA26
Buxton, MIN25

DOUBLES

Chapman, TOR19
Lowe, TEX16
Franco, TB15
Verdugo, BOS15
Benintendi, CHW14
Pasquantino, KC14
Duran, BOS13
France, SEA13
Robert Jr., CHW13
Ruiz, OAK13
Vaughn, CHW13

TRIPLES

Rosario, CLE4
Witt Jr., KC4
Mullins, BAL3
16 tied2

TOTAL BASES

Bichette, TOR109
Robert Jr., CHW102
Ohtani, LAA101
Semien, TEX100
Devers, BOS99
Rizzo, NYY99
Arozarena, TB98
Franco, TB97
Chapman, TOR96
García, TEX96

EARNED RUN AVERAGE

Gray, MIN1.82
McClanahan, TB1.97
Rodriguez, DET2.19
Ryan, MIN2.21
Valdez, HOU2.46
Cole, NYY2.53
Eovaldi, TEX2.60
Kirby, SEA2.62
Castillo, SEA2.97
Gray, TEX3.02

WON-LOST

McClanahan, TB8-0
Eflin, TB7-1
Ryan, MIN7-1
Pérez, TEX6-1
Eovaldi, TEX6-2
Gibson, BAL6-3
Cole, NYY5-0
Javier, HOU5-1
Kremer, BAL5-1
Ohtani, LAA5-1

GAMES PITCHED

Brash, SEA25
Clase, CLE25
Baker, BAL24
Bautista, BAL24
García, TOR24
Gott, SEA24
Karinchak, CLE24
Peralta, NYY24
9 tied23

SAVES

Clase, CLE16
Bautista, BAL12
Estévez, LAA12
Jansen, BOS10
Romano, TOR10
Sewald, SEA10
Lange, DET9
Smith, TEX9
Pressly, HOU8
Duran, MIN7

INNINGS PITCHED

Eovaldi, TEX69.1
Cole, NYY67.2
Gibson, BAL66.0
Valdez, HOU66.0
Bieber, CLE64.1
McClanahan, TB64.0
Giolito, CHW63.1
Gausman, TOR63.0
Bassitt, TOR62.1
Rodriguez, DET61.2

STRIKEOUTS

Gausman, TOR81
Ohtani, LAA80
López, MIN75
McClanahan, TB75
Valdez, HOU72
Cole, NYY70
Ryan, MIN70
Lynn, CHW67
Castillo, SEA66
Eovaldi, TEX66
Gray, MIN66

COMPLETE GAMES

Eovaldi, TEX2
Bassitt, TOR1
Bieber, CLE1
Cole, NYY1
Kirby, SEA1
Lyles, KC1
Valdez, HOU1

SHUTOUTS

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Valdez, HOU1

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