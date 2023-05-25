THROUGH MAY 24
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Bichette, TOR
|51
|218
|31
|71
|.326
|Díaz, TB
|42
|152
|35
|49
|.322
|Arozarena, TB
|50
|180
|34
|56
|.311
|Hays, BAL
|45
|163
|25
|50
|.307
|Rizzo, NYY
|50
|193
|30
|58
|.301
|Yoshida, BOS
|42
|164
|27
|49
|.299
|Urshela, LAA
|47
|167
|18
|50
|.299
|Semien, TEX
|49
|201
|45
|60
|.299
|Guerrero Jr., TOR
|48
|188
|26
|56
|.298
|Alvarez, HOU
|43
|155
|29
|46
|.297
|Dubón, HOU
|40
|158
|29
|47
|.297
HOME RUNS
|Judge, NYY
|14
|García, TEX
|14
|Robert Jr., CHW
|13
|Devers, BOS
|13
|Alvarez, HOU
|12
|Trout, LAA
|12
|Ohtani, LAA
|12
|9 tied
|11
RUNS BATTED IN
|García, TEX
|49
|Alvarez, HOU
|46
|Devers, BOS
|44
|Semien, TEX
|40
|Arozarena, TB
|39
|Mullins, BAL
|39
|Mountcastle, BAL
|36
|Lowe, TB
|35
|Jung, TEX
|34
|Guerrero Jr., TOR
|34
STOLEN BASES
|Ruiz, OAK
|26
|Franco, TB
|17
|Mateo, BAL
|14
|Merrifield, TOR
|14
|Witt Jr., KC
|14
|Mullins, BAL
|13
|Volpe, NYY
|13
|Walls, TB
|11
|Straw, CLE
|10
|Kwan, CLE
|9
|Lowe, TB
|9
SLUGGING PERCENTAGE
|Judge, NYY
|.630
|Alvarez, HOU
|.600
|Díaz, TB
|.599
|Robert Jr., CHW
|.545
|Arozarena, TB
|.544
|Kelenic, SEA
|.534
|Ohtani, LAA
|.534
|Perez, KC
|.531
|García, TEX
|.530
|Rooker, OAK
|.529
ON-BASE PERCENTAGE
|Díaz, TB
|.425
|Arozarena, TB
|.415
|Alvarez, HOU
|.403
|Judge, NYY
|.402
|Rutschman, BAL
|.391
|Rizzo, NYY
|.376
|Rooker, OAK
|.374
|Semien, TEX
|.373
|Yoshida, BOS
|.373
|Chapman, TOR
|.372
RUNS SCORED
|Semien, TEX
|45
|García, TEX
|41
|Lowe, TEX
|37
|Verdugo, BOS
|37
|Díaz, TB
|35
|Arozarena, TB
|34
|Robert Jr., CHW
|34
|Judge, NYY
|33
|Jung, TEX
|33
|Trout, LAA
|33
HITS
|Bichette, TOR
|71
|Semien, TEX
|60
|Rizzo, NYY
|58
|Franco, TB
|57
|Arozarena, TB
|56
|Chapman, TOR
|56
|Guerrero Jr., TOR
|56
|Lowe, TEX
|56
|Ruiz, OAK
|56
|Greene, DET
|55
BASES ON BALLS
|Rutschman, BAL
|40
|Judge, NYY
|30
|Bell, CLE
|29
|Bregman, HOU
|28
|Crawford, SEA
|28
|Henderson, BAL
|28
|Arozarena, TB
|27
|Kwan, CLE
|27
|Suárez, SEA
|26
|Buxton, MIN
|25
DOUBLES
|Chapman, TOR
|19
|Lowe, TEX
|16
|Franco, TB
|15
|Verdugo, BOS
|15
|Benintendi, CHW
|14
|Pasquantino, KC
|14
|Duran, BOS
|13
|France, SEA
|13
|Robert Jr., CHW
|13
|Ruiz, OAK
|13
|Vaughn, CHW
|13
TRIPLES
|Rosario, CLE
|4
|Witt Jr., KC
|4
|Mullins, BAL
|3
|16 tied
|2
TOTAL BASES
|Bichette, TOR
|109
|Robert Jr., CHW
|102
|Ohtani, LAA
|101
|Semien, TEX
|100
|Devers, BOS
|99
|Rizzo, NYY
|99
|Arozarena, TB
|98
|Franco, TB
|97
|Chapman, TOR
|96
|García, TEX
|96
EARNED RUN AVERAGE
|Gray, MIN
|1.82
|McClanahan, TB
|1.97
|Rodriguez, DET
|2.19
|Ryan, MIN
|2.21
|Valdez, HOU
|2.46
|Cole, NYY
|2.53
|Eovaldi, TEX
|2.60
|Kirby, SEA
|2.62
|Castillo, SEA
|2.97
|Gray, TEX
|3.02
WON-LOST
|McClanahan, TB
|8-0
|Eflin, TB
|7-1
|Ryan, MIN
|7-1
|Pérez, TEX
|6-1
|Eovaldi, TEX
|6-2
|Gibson, BAL
|6-3
|Cole, NYY
|5-0
|Javier, HOU
|5-1
|Kremer, BAL
|5-1
|Ohtani, LAA
|5-1
GAMES PITCHED
|Brash, SEA
|25
|Clase, CLE
|25
|Baker, BAL
|24
|Bautista, BAL
|24
|García, TOR
|24
|Gott, SEA
|24
|Karinchak, CLE
|24
|Peralta, NYY
|24
|9 tied
|23
SAVES
|Clase, CLE
|16
|Bautista, BAL
|12
|Estévez, LAA
|12
|Jansen, BOS
|10
|Romano, TOR
|10
|Sewald, SEA
|10
|Lange, DET
|9
|Smith, TEX
|9
|Pressly, HOU
|8
|Duran, MIN
|7
INNINGS PITCHED
|Eovaldi, TEX
|69.1
|Cole, NYY
|67.2
|Gibson, BAL
|66.0
|Valdez, HOU
|66.0
|Bieber, CLE
|64.1
|McClanahan, TB
|64.0
|Giolito, CHW
|63.1
|Gausman, TOR
|63.0
|Bassitt, TOR
|62.1
|Rodriguez, DET
|61.2
STRIKEOUTS
|Gausman, TOR
|81
|Ohtani, LAA
|80
|López, MIN
|75
|McClanahan, TB
|75
|Valdez, HOU
|72
|Cole, NYY
|70
|Ryan, MIN
|70
|Lynn, CHW
|67
|Castillo, SEA
|66
|Eovaldi, TEX
|66
|Gray, MIN
|66
COMPLETE GAMES
|Eovaldi, TEX
|2
|Bassitt, TOR
|1
|Bieber, CLE
|1
|Cole, NYY
|1
|Kirby, SEA
|1
|Lyles, KC
|1
|Valdez, HOU
|1
SHUTOUTS
|Bassitt, TOR
|1
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
|Valdez, HOU
|1
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.