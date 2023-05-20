THROUGH MAY 19

BATTING

GABRHBA
Díaz, TB391403345.321
Bichette, TOR451902861.321
Arozarena, TB441632951.313
Guerrero Jr., TOR421612550.311
Dubón, HOU371492746.309
Verdugo, BOS441713752.304
Hays, BAL401452344.303
Chapman, TOR441652250.303
Rizzo, NYY451702851.300
Heim, TEX381372641.299

HOME RUNS

García, TEX14
Judge, NYY13
Devers, BOS13
Robert Jr., CHW12
Rooker, OAK11
10 tied10

RUNS BATTED IN

García, TEX48
Devers, BOS44
Alvarez, HOU39
Arozarena, TB36
Semien, TEX35
Mullins, BAL34
Mountcastle, BAL34
Tucker, HOU32
Naylor, CLE31
Heim, TEX31
Ohtani, LAA31
Vaughn, CHW31

STOLEN BASES

Ruiz, OAK21
Franco, TB14
Mateo, BAL14
Volpe, NYY13
Witt Jr., KC13
Merrifield, TOR12
Mullins, BAL12
Straw, CLE10
Kwan, CLE9
Walls, TB9

SLUGGING PERCENTAGE

Judge, NYY.624
Díaz, TB.593
Rooker, OAK.586
Devers, BOS.557
García, TEX.556
Alvarez, HOU.553
Robert Jr., CHW.550
Arozarena, TB.546
Ohtani, LAA.542
Kelenic, SEA.533

ON-BASE PERCENTAGE

Díaz, TB.429
Rutschman, BAL.407
Noda, OAK.403
Arozarena, TB.401
Rooker, OAK.398
Alvarez, HOU.388
Chapman, TOR.385
Rizzo, NYY.385
Judge, NYY.381
Guerrero Jr., TOR.380

RUNS SCORED

Semien, TEX38
Verdugo, BOS37
García, TEX36
Díaz, TB33
Lowe, TEX31
Robert Jr., CHW31
Trout, LAA31
Judge, NYY30
Arozarena, TB29
Witt Jr., KC29

HITS

Bichette, TOR61
Semien, TEX52
Verdugo, BOS52
Arozarena, TB51
Rizzo, NYY51
Ruiz, OAK51
Chapman, TOR50
Franco, TB50
Guerrero Jr., TOR50
Ohtani, LAA49

BASES ON BALLS

Rutschman, BAL36
Noda, OAK31
Bell, CLE27
Bregman, HOU27
Crawford, SEA26
Henderson, BAL26
Kwan, CLE25
Judge, NYY24
Torres, NYY24
6 tied23

DOUBLES

Chapman, TOR18
Franco, TB15
Verdugo, BOS15
Duran, BOS13
France, SEA13
Lowe, TEX13
Pasquantino, KC13
Vaughn, CHW13
7 tied12

TRIPLES

Rosario, CLE4
Witt Jr., KC4
Mullins, BAL3
Bader, NYY2
Drury, LAA2
Greene, DET2
Henderson, BAL2
Kiermaier, TOR2
Laureano, OAK2
Ohtani, LAA2
Olivares, KC2
Volpe, NYY2
Walls, TB2

TOTAL BASES

Bichette, TOR98
Devers, BOS97
Robert Jr., CHW93
Ohtani, LAA91
García, TEX90
Arozarena, TB89
Mountcastle, BAL89
Rizzo, NYY88
Franco, TB86
Trout, LAA86

EARNED RUN AVERAGE

Gray, MIN1.64
Cole, NYY2.01
McClanahan, TB2.05
Rodriguez, DET2.07
Ryan, MIN2.16
Kirby, SEA2.46
Eovaldi, TEX2.83
Valdez, HOU2.84
Wells, BAL2.94
Bassitt, TOR3.05

WON-LOST

McClanahan, TB7-0
Ryan, MIN6-1
Cole, NYY5-0
Eflin, TB5-1
Kikuchi, TOR5-1
Kremer, BAL5-1
Ohtani, LAA5-1
Pérez, TEX5-1
Bassitt, TOR5-2
Eovaldi, TEX5-2
Kirby, SEA5-2

GAMES PITCHED

Clase, CLE24
Brash, SEA23
Gott, SEA23
Abreu, HOU22
Baker, BAL22
Karinchak, CLE22
Swanson, TOR22
Bautista, BAL21
García, TOR21
López, CHW21
Peralta, NYY21
Santos, CHW21

SAVES

Clase, CLE15
Bautista, BAL11
Estévez, LAA10
Romano, TOR10
Jansen, BOS9
Sewald, SEA9
Lange, DET8
Smith, TEX8
Duran, MIN7
Pressly, HOU7

INNINGS PITCHED

Cole, NYY62.2
Eovaldi, TEX60.1
Gibson, BAL59.0
McClanahan, TB57.0
Valdez, HOU57.0
Rodriguez, DET56.2
Bieber, CLE56.1
Bassitt, TOR56.0
Gausman, TOR55.0
López, MIN54.0

STRIKEOUTS

Gausman, TOR77
Ohtani, LAA71
Cole, NYY68
McClanahan, TB68
López, MIN66
Valdez, HOU65
Eovaldi, TEX61
Lynn, CHW61
Gray, MIN60
Javier, HOU59

COMPLETE GAMES

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Kirby, SEA1
Lyles, KC1

SHUTOUTS

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1

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