THROUGH MAY 19
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Díaz, TB
|39
|140
|33
|45
|.321
|Bichette, TOR
|45
|190
|28
|61
|.321
|Arozarena, TB
|44
|163
|29
|51
|.313
|Guerrero Jr., TOR
|42
|161
|25
|50
|.311
|Dubón, HOU
|37
|149
|27
|46
|.309
|Verdugo, BOS
|44
|171
|37
|52
|.304
|Hays, BAL
|40
|145
|23
|44
|.303
|Chapman, TOR
|44
|165
|22
|50
|.303
|Rizzo, NYY
|45
|170
|28
|51
|.300
|Heim, TEX
|38
|137
|26
|41
|.299
HOME RUNS
|García, TEX
|14
|Judge, NYY
|13
|Devers, BOS
|13
|Robert Jr., CHW
|12
|Rooker, OAK
|11
|10 tied
|10
RUNS BATTED IN
|García, TEX
|48
|Devers, BOS
|44
|Alvarez, HOU
|39
|Arozarena, TB
|36
|Semien, TEX
|35
|Mullins, BAL
|34
|Mountcastle, BAL
|34
|Tucker, HOU
|32
|Naylor, CLE
|31
|Heim, TEX
|31
|Ohtani, LAA
|31
|Vaughn, CHW
|31
STOLEN BASES
|Ruiz, OAK
|21
|Franco, TB
|14
|Mateo, BAL
|14
|Volpe, NYY
|13
|Witt Jr., KC
|13
|Merrifield, TOR
|12
|Mullins, BAL
|12
|Straw, CLE
|10
|Kwan, CLE
|9
|Walls, TB
|9
SLUGGING PERCENTAGE
|Judge, NYY
|.624
|Díaz, TB
|.593
|Rooker, OAK
|.586
|Devers, BOS
|.557
|García, TEX
|.556
|Alvarez, HOU
|.553
|Robert Jr., CHW
|.550
|Arozarena, TB
|.546
|Ohtani, LAA
|.542
|Kelenic, SEA
|.533
ON-BASE PERCENTAGE
|Díaz, TB
|.429
|Rutschman, BAL
|.407
|Noda, OAK
|.403
|Arozarena, TB
|.401
|Rooker, OAK
|.398
|Alvarez, HOU
|.388
|Chapman, TOR
|.385
|Rizzo, NYY
|.385
|Judge, NYY
|.381
|Guerrero Jr., TOR
|.380
RUNS SCORED
|Semien, TEX
|38
|Verdugo, BOS
|37
|García, TEX
|36
|Díaz, TB
|33
|Lowe, TEX
|31
|Robert Jr., CHW
|31
|Trout, LAA
|31
|Judge, NYY
|30
|Arozarena, TB
|29
|Witt Jr., KC
|29
HITS
|Bichette, TOR
|61
|Semien, TEX
|52
|Verdugo, BOS
|52
|Arozarena, TB
|51
|Rizzo, NYY
|51
|Ruiz, OAK
|51
|Chapman, TOR
|50
|Franco, TB
|50
|Guerrero Jr., TOR
|50
|Ohtani, LAA
|49
BASES ON BALLS
|Rutschman, BAL
|36
|Noda, OAK
|31
|Bell, CLE
|27
|Bregman, HOU
|27
|Crawford, SEA
|26
|Henderson, BAL
|26
|Kwan, CLE
|25
|Judge, NYY
|24
|Torres, NYY
|24
|6 tied
|23
DOUBLES
|Chapman, TOR
|18
|Franco, TB
|15
|Verdugo, BOS
|15
|Duran, BOS
|13
|France, SEA
|13
|Lowe, TEX
|13
|Pasquantino, KC
|13
|Vaughn, CHW
|13
|7 tied
|12
TRIPLES
|Rosario, CLE
|4
|Witt Jr., KC
|4
|Mullins, BAL
|3
|Bader, NYY
|2
|Drury, LAA
|2
|Greene, DET
|2
|Henderson, BAL
|2
|Kiermaier, TOR
|2
|Laureano, OAK
|2
|Ohtani, LAA
|2
|Olivares, KC
|2
|Volpe, NYY
|2
|Walls, TB
|2
TOTAL BASES
|Bichette, TOR
|98
|Devers, BOS
|97
|Robert Jr., CHW
|93
|Ohtani, LAA
|91
|García, TEX
|90
|Arozarena, TB
|89
|Mountcastle, BAL
|89
|Rizzo, NYY
|88
|Franco, TB
|86
|Trout, LAA
|86
EARNED RUN AVERAGE
|Gray, MIN
|1.64
|Cole, NYY
|2.01
|McClanahan, TB
|2.05
|Rodriguez, DET
|2.07
|Ryan, MIN
|2.16
|Kirby, SEA
|2.46
|Eovaldi, TEX
|2.83
|Valdez, HOU
|2.84
|Wells, BAL
|2.94
|Bassitt, TOR
|3.05
WON-LOST
|McClanahan, TB
|7-0
|Ryan, MIN
|6-1
|Cole, NYY
|5-0
|Eflin, TB
|5-1
|Kikuchi, TOR
|5-1
|Kremer, BAL
|5-1
|Ohtani, LAA
|5-1
|Pérez, TEX
|5-1
|Bassitt, TOR
|5-2
|Eovaldi, TEX
|5-2
|Kirby, SEA
|5-2
GAMES PITCHED
|Clase, CLE
|24
|Brash, SEA
|23
|Gott, SEA
|23
|Abreu, HOU
|22
|Baker, BAL
|22
|Karinchak, CLE
|22
|Swanson, TOR
|22
|Bautista, BAL
|21
|García, TOR
|21
|López, CHW
|21
|Peralta, NYY
|21
|Santos, CHW
|21
SAVES
|Clase, CLE
|15
|Bautista, BAL
|11
|Estévez, LAA
|10
|Romano, TOR
|10
|Jansen, BOS
|9
|Sewald, SEA
|9
|Lange, DET
|8
|Smith, TEX
|8
|Duran, MIN
|7
|Pressly, HOU
|7
INNINGS PITCHED
|Cole, NYY
|62.2
|Eovaldi, TEX
|60.1
|Gibson, BAL
|59.0
|McClanahan, TB
|57.0
|Valdez, HOU
|57.0
|Rodriguez, DET
|56.2
|Bieber, CLE
|56.1
|Bassitt, TOR
|56.0
|Gausman, TOR
|55.0
|López, MIN
|54.0
STRIKEOUTS
|Gausman, TOR
|77
|Ohtani, LAA
|71
|Cole, NYY
|68
|McClanahan, TB
|68
|López, MIN
|66
|Valdez, HOU
|65
|Eovaldi, TEX
|61
|Lynn, CHW
|61
|Gray, MIN
|60
|Javier, HOU
|59
COMPLETE GAMES
|Bassitt, TOR
|1
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
|Kirby, SEA
|1
|Lyles, KC
|1
SHUTOUTS
|Bassitt, TOR
|1
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
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