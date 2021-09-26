THROUGH SEPTEMBER 25

BATTING

GABRHBA
Guerrero Jr., TOR154577120183.317
Brantley, HOU11645468143.315
Gurriel, HOU13751180161.315
Lopez, KC14346973142.303
Anderson, CHW11750290152.303
Hernández, TOR13652390158.302
Mullins, BAL15257789173.300
Bogaerts, BOS13750586151.299
Tucker, HOU13348180141.293
France, SEA14554678159.291

HOME RUNS

Guerrero Jr., TOR46
Perez, KC46
Ohtani, LAA45
Semien, TOR43
Gallo, NYY38
Olson, OAK38
Ramírez, CLE36
Judge, NYY36
Devers, BOS35
Seager, SEA35
Haniger, SEA35

RUNS BATTED IN

Perez, KC115
Abreu, CHW113
Hernández, TOR111
Olson, OAK109
Devers, BOS108
Guerrero Jr., TOR105
Meadows, TB103
Alvarez, HOU101
Seager, SEA100
Ramírez, CLE99
Semien, TOR99

STOLEN BASES

Merrifield, KC40
Mullins, BAL30
Straw, CLE27
Ramírez, CLE26
Ohtani, LAA24
Bichette, TOR23
Marte, OAK23
Lopez, KC21
Moore, SEA21
Kiner-Falefa, TEX20

SLUGGING PERCENTAGE

Guerrero Jr., TOR.605
Ohtani, LAA.596
Tucker, HOU.555
Ramírez, CLE.550
Semien, TOR.548
Olson, OAK.547
Perez, KC.539
Mullins, BAL.536
Alvarez, HOU.534
Hernández, TOR.533

ON-BASE PERCENTAGE

Guerrero Jr., TOR.407
Marte, OAK.387
Gurriel, HOU.381
Moncada, CHW.375
Olson, OAK.372
Judge, NYY.371
Ohtani, LAA.371
Bogaerts, BOS.369
Mullins, BAL.369
Brantley, HOU.367

RUNS SCORED

Guerrero Jr., TOR120
Altuve, HOU113
Bichette, TOR113
Semien, TOR111
Ramírez, CLE107
Haniger, SEA104
Correa, HOU100
Ohtani, LAA99
Olson, OAK99
Devers, BOS95

HITS

Guerrero Jr., TOR183
Bichette, TOR177
Merrifield, KC174
Mullins, BAL173
Semien, TOR168
Kiner-Falefa, TEX167
Schoop, DET164
Gurriel, HOU161
Perez, KC161
Altuve, HOU160
Fletcher, LAA160

BASES ON BALLS

Gallo, NYY110
Grossman, DET94
Ohtani, LAA90
Guerrero Jr., TOR84
Olson, OAK83
Santana, KC82
Moncada, CHW80
Chapman, OAK77
Lowe, TEX77
Canha, OAK74

DOUBLES

Candelario, DET42
Martinez, BOS40
Semien, TOR39
Merrifield, KC37
Devers, BOS36
Mullins, BAL36
Tucker, HOU36
Hernández, BOS35
Polanco, MIN35
Bogaerts, BOS34
Correa, HOU34
Crawford, SEA34
Olson, OAK34

TRIPLES

Baddoo, DET7
Ohtani, LAA7
Arraez, MIN6
Kiermaier, TB6
Rosario, CLE6
Castro, DET5
Dalbec, BOS5
Dozier, KC5
Lopez, KC5
Mullins, BAL5

TOTAL BASES

Guerrero Jr., TOR349
Semien, TOR340
Perez, KC319
Mullins, BAL309
Ohtani, LAA306
Devers, BOS297
Olson, OAK295
Polanco, MIN285
Ramírez, CLE285
Martinez, BOS283

EARNED RUN AVERAGE

Ray, TOR2.68
Cole, NYY3.08
Bassitt, OAK3.16
McCullers Jr., HOU3.17
Montas, OAK3.48
Berríos, TOR3.48
Flexen, SEA3.56
Giolito, CHW3.70
Eovaldi, BOS3.88
Manaea, OAK3.94

WON-LOST

Cole, NYY16-8
Flexen, SEA13-6
Ray, TOR13-6
Cease, CHW13-7
Matz, TOR13-7
Montas, OAK13-9
Ryu, TOR13-9
Bassitt, OAK12-4
McCullers Jr., HOU12-5
Rodón, CHW12-5

GAMES PITCHED

Shaw, CLE76
Petit, OAK75
Brentz, KC71
Cishek, LAA71
Chafin, OAK69
Mayers, LAA69
Stanek, HOU69
Barlow, KC68
Clase, CLE68
Cimber, TOR67
Cisnero, DET67
Robles, BOS67

SAVES

Hendriks, CHW35
Iglesias, LAA33
Chapman, NYY29
Pressly, HOU25
Barnes, BOS24
Clase, CLE24
Trivino, OAK21
Romano, TOR20
Soto, DET18
Castillo, SEA16
Colomé, MIN16

INNINGS PITCHED

Ray, TOR188.0
Berríos, TOR186.0
Montas, OAK181.0
Eovaldi, BOS176.1
Cole, NYY175.1
Manaea, OAK173.2
Lyles, TEX173.0
Flexen, SEA169.1
Irvin, OAK169.1
Greinke, HOU168.2

STRIKEOUTS

Ray, TOR244
Cole, NYY237
Cease, CHW221
Montas, OAK200
Berríos, TOR197
Giolito, CHW192
Eovaldi, BOS188
Manaea, OAK188
McCullers Jr., HOU181
Rodón, CHW181

COMPLETE GAMES

Cole, NYY2
Manaea, OAK2
16 tied1

SHUTOUTS

Manaea, OAK2
Bassitt, OAK1
Cease, CHW1
Cole, NYY1
Kluber, NYY1
Lynn, CHW1
Means, BAL1
Rodón, CHW1
Ryu, TOR1
Turnbull, DET1

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