THROUGH SEPTEMBER 25
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Guerrero Jr., TOR
|154
|577
|120
|183
|.317
|Brantley, HOU
|116
|454
|68
|143
|.315
|Gurriel, HOU
|137
|511
|80
|161
|.315
|Lopez, KC
|143
|469
|73
|142
|.303
|Anderson, CHW
|117
|502
|90
|152
|.303
|Hernández, TOR
|136
|523
|90
|158
|.302
|Mullins, BAL
|152
|577
|89
|173
|.300
|Bogaerts, BOS
|137
|505
|86
|151
|.299
|Tucker, HOU
|133
|481
|80
|141
|.293
|France, SEA
|145
|546
|78
|159
|.291
HOME RUNS
|Guerrero Jr., TOR
|46
|Perez, KC
|46
|Ohtani, LAA
|45
|Semien, TOR
|43
|Gallo, NYY
|38
|Olson, OAK
|38
|Ramírez, CLE
|36
|Judge, NYY
|36
|Devers, BOS
|35
|Seager, SEA
|35
|Haniger, SEA
|35
RUNS BATTED IN
|Perez, KC
|115
|Abreu, CHW
|113
|Hernández, TOR
|111
|Olson, OAK
|109
|Devers, BOS
|108
|Guerrero Jr., TOR
|105
|Meadows, TB
|103
|Alvarez, HOU
|101
|Seager, SEA
|100
|Ramírez, CLE
|99
|Semien, TOR
|99
STOLEN BASES
|Merrifield, KC
|40
|Mullins, BAL
|30
|Straw, CLE
|27
|Ramírez, CLE
|26
|Ohtani, LAA
|24
|Bichette, TOR
|23
|Marte, OAK
|23
|Lopez, KC
|21
|Moore, SEA
|21
|Kiner-Falefa, TEX
|20
SLUGGING PERCENTAGE
|Guerrero Jr., TOR
|.605
|Ohtani, LAA
|.596
|Tucker, HOU
|.555
|Ramírez, CLE
|.550
|Semien, TOR
|.548
|Olson, OAK
|.547
|Perez, KC
|.539
|Mullins, BAL
|.536
|Alvarez, HOU
|.534
|Hernández, TOR
|.533
ON-BASE PERCENTAGE
|Guerrero Jr., TOR
|.407
|Marte, OAK
|.387
|Gurriel, HOU
|.381
|Moncada, CHW
|.375
|Olson, OAK
|.372
|Judge, NYY
|.371
|Ohtani, LAA
|.371
|Bogaerts, BOS
|.369
|Mullins, BAL
|.369
|Brantley, HOU
|.367
RUNS SCORED
|Guerrero Jr., TOR
|120
|Altuve, HOU
|113
|Bichette, TOR
|113
|Semien, TOR
|111
|Ramírez, CLE
|107
|Haniger, SEA
|104
|Correa, HOU
|100
|Ohtani, LAA
|99
|Olson, OAK
|99
|Devers, BOS
|95
HITS
|Guerrero Jr., TOR
|183
|Bichette, TOR
|177
|Merrifield, KC
|174
|Mullins, BAL
|173
|Semien, TOR
|168
|Kiner-Falefa, TEX
|167
|Schoop, DET
|164
|Gurriel, HOU
|161
|Perez, KC
|161
|Altuve, HOU
|160
|Fletcher, LAA
|160
BASES ON BALLS
|Gallo, NYY
|110
|Grossman, DET
|94
|Ohtani, LAA
|90
|Guerrero Jr., TOR
|84
|Olson, OAK
|83
|Santana, KC
|82
|Moncada, CHW
|80
|Chapman, OAK
|77
|Lowe, TEX
|77
|Canha, OAK
|74
DOUBLES
|Candelario, DET
|42
|Martinez, BOS
|40
|Semien, TOR
|39
|Merrifield, KC
|37
|Devers, BOS
|36
|Mullins, BAL
|36
|Tucker, HOU
|36
|Hernández, BOS
|35
|Polanco, MIN
|35
|Bogaerts, BOS
|34
|Correa, HOU
|34
|Crawford, SEA
|34
|Olson, OAK
|34
TRIPLES
|Baddoo, DET
|7
|Ohtani, LAA
|7
|Arraez, MIN
|6
|Kiermaier, TB
|6
|Rosario, CLE
|6
|Castro, DET
|5
|Dalbec, BOS
|5
|Dozier, KC
|5
|Lopez, KC
|5
|Mullins, BAL
|5
TOTAL BASES
|Guerrero Jr., TOR
|349
|Semien, TOR
|340
|Perez, KC
|319
|Mullins, BAL
|309
|Ohtani, LAA
|306
|Devers, BOS
|297
|Olson, OAK
|295
|Polanco, MIN
|285
|Ramírez, CLE
|285
|Martinez, BOS
|283
EARNED RUN AVERAGE
|Ray, TOR
|2.68
|Cole, NYY
|3.08
|Bassitt, OAK
|3.16
|McCullers Jr., HOU
|3.17
|Montas, OAK
|3.48
|Berríos, TOR
|3.48
|Flexen, SEA
|3.56
|Giolito, CHW
|3.70
|Eovaldi, BOS
|3.88
|Manaea, OAK
|3.94
WON-LOST
|Cole, NYY
|16-8
|Flexen, SEA
|13-6
|Ray, TOR
|13-6
|Cease, CHW
|13-7
|Matz, TOR
|13-7
|Montas, OAK
|13-9
|Ryu, TOR
|13-9
|Bassitt, OAK
|12-4
|McCullers Jr., HOU
|12-5
|Rodón, CHW
|12-5
GAMES PITCHED
|Shaw, CLE
|76
|Petit, OAK
|75
|Brentz, KC
|71
|Cishek, LAA
|71
|Chafin, OAK
|69
|Mayers, LAA
|69
|Stanek, HOU
|69
|Barlow, KC
|68
|Clase, CLE
|68
|Cimber, TOR
|67
|Cisnero, DET
|67
|Robles, BOS
|67
SAVES
|Hendriks, CHW
|35
|Iglesias, LAA
|33
|Chapman, NYY
|29
|Pressly, HOU
|25
|Barnes, BOS
|24
|Clase, CLE
|24
|Trivino, OAK
|21
|Romano, TOR
|20
|Soto, DET
|18
|Castillo, SEA
|16
|Colomé, MIN
|16
INNINGS PITCHED
|Ray, TOR
|188.0
|Berríos, TOR
|186.0
|Montas, OAK
|181.0
|Eovaldi, BOS
|176.1
|Cole, NYY
|175.1
|Manaea, OAK
|173.2
|Lyles, TEX
|173.0
|Flexen, SEA
|169.1
|Irvin, OAK
|169.1
|Greinke, HOU
|168.2
STRIKEOUTS
|Ray, TOR
|244
|Cole, NYY
|237
|Cease, CHW
|221
|Montas, OAK
|200
|Berríos, TOR
|197
|Giolito, CHW
|192
|Eovaldi, BOS
|188
|Manaea, OAK
|188
|McCullers Jr., HOU
|181
|Rodón, CHW
|181
COMPLETE GAMES
|Cole, NYY
|2
|Manaea, OAK
|2
|16 tied
|1
SHUTOUTS
|Manaea, OAK
|2
|Bassitt, OAK
|1
|Cease, CHW
|1
|Cole, NYY
|1
|Kluber, NYY
|1
|Lynn, CHW
|1
|Means, BAL
|1
|Rodón, CHW
|1
|Ryu, TOR
|1
|Turnbull, DET
|1