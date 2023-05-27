THROUGH MAY 26

BATTING

GABRHBA
Bichette, TOR532273376.335
Díaz, TB441603752.325
Hays, BAL471702753.312
Urshela, LAA481711853.310
Rizzo, NYY522013061.303
Arozarena, TB521863556.301
Semien, TEX512114663.299
Franco, TB522063361.296
Merrifield, TOR461682549.292
Verdugo, BOS491923856.292

HOME RUNS

Judge, NYY14
García, TEX14
Robert Jr., CHW13
Devers, BOS13
Alvarez, HOU12
Díaz, TB12
Perez, KC12
Trout, LAA12
Ohtani, LAA12
8 tied11

RUNS BATTED IN

García, TEX49
Alvarez, HOU46
Devers, BOS44
Semien, TEX42
Arozarena, TB39
Mullins, BAL39
Mountcastle, BAL37
Bichette, TOR37
Lowe, TB36
Jung, TEX35

STOLEN BASES

Ruiz, OAK27
Franco, TB18
Mateo, BAL15
Witt Jr., KC15
Merrifield, TOR14
Walls, TB14
Mullins, BAL13
Volpe, NYY13
Lowe, TB10
Straw, CLE10

SLUGGING PERCENTAGE

Díaz, TB.619
Judge, NYY.617
Alvarez, HOU.581
Perez, KC.549
Bichette, TOR.537
Robert Jr., CHW.537
Trout, LAA.532
Arozarena, TB.527
Ohtani, LAA.523
Kelenic, SEA.522

ON-BASE PERCENTAGE

Díaz, TB.429
Arozarena, TB.409
Alvarez, HOU.402
Judge, NYY.396
Rutschman, BAL.395
Rizzo, NYY.376
Bichette, TOR.373
Rooker, OAK.372
Semien, TEX.370
Trout, LAA.366

RUNS SCORED

Semien, TEX46
García, TEX42
Lowe, TEX38
Verdugo, BOS38
Díaz, TB37
Jung, TEX36
Arozarena, TB35
Robert Jr., CHW35
Judge, NYY34
Rodríguez, SEA34
Witt Jr., KC34

HITS

Bichette, TOR76
Semien, TEX63
Franco, TB61
Rizzo, NYY61
Greene, DET57
Guerrero Jr., TOR57
Ruiz, OAK57
Arozarena, TB56
Chapman, TOR56
Lowe, TEX56
Verdugo, BOS56

BASES ON BALLS

Rutschman, BAL41
Judge, NYY30
Bell, CLE29
Arozarena, TB28
Bregman, HOU28
Crawford, SEA28
Henderson, BAL28
Alvarez, HOU27
Kwan, CLE27
Díaz, TB26
Lowe, TEX26

DOUBLES

Chapman, TOR19
Lowe, TEX16
Verdugo, BOS16
France, SEA15
Franco, TB15
Benintendi, CHW14
Pasquantino, KC14
Vaughn, CHW14
Duran, BOS13
Hays, BAL13
Kelenic, SEA13
Robert Jr., CHW13
Ruiz, OAK13

TRIPLES

Rosario, CLE4
Witt Jr., KC4
Kiermaier, TOR3
Mullins, BAL3
15 tied2

TOTAL BASES

Bichette, TOR122
Semien, TEX103
Rizzo, NYY102
Robert Jr., CHW102
Franco, TB101
Ohtani, LAA101
Perez, KC101
Devers, BOS99
Díaz, TB99
Trout, LAA99

EARNED RUN AVERAGE

Gray, MIN1.82
McClanahan, TB1.97
Rodriguez, DET2.19
Ryan, MIN2.21
Valdez, HOU2.38
Cole, NYY2.53
Eovaldi, TEX2.60
Castillo, SEA2.69
Gray, TEX2.81
Gausman, TOR3.03

WON-LOST

McClanahan, TB8-0
Eflin, TB7-1
Ryan, MIN7-1
Pérez, TEX6-1
Eovaldi, TEX6-2
Gibson, BAL6-3
Cole, NYY5-0
Brown, HOU5-1
Gray, TEX5-1
Javier, HOU5-1
Ohtani, LAA5-1

GAMES PITCHED

Brash, SEA26
Clase, CLE26
Baker, BAL25
García, TOR25
Gott, SEA25
Peralta, NYY25
8 tied24

SAVES

Clase, CLE17
Bautista, BAL12
Estévez, LAA12
Romano, TOR11
Sewald, SEA11
Jansen, BOS10
Pressly, HOU10
Lange, DET9
Smith, TEX9
Duran, MIN7

INNINGS PITCHED

Valdez, HOU72.0
Bieber, CLE71.0
Eovaldi, TEX69.1
Gausman, TOR68.1
Cole, NYY67.2
Bassitt, TOR66.1
Gibson, BAL66.0
López, MIN65.2
McClanahan, TB64.0
Castillo, SEA63.2

STRIKEOUTS

Gausman, TOR89
López, MIN81
Ohtani, LAA80
Valdez, HOU77
Castillo, SEA76
McClanahan, TB75
Lynn, CHW72
Cole, NYY70
Ryan, MIN70
Gilbert, SEA69

COMPLETE GAMES

Eovaldi, TEX2
Bassitt, TOR1
Bieber, CLE1
Cole, NYY1
Kirby, SEA1
Lyles, KC1
Valdez, HOU1

SHUTOUTS

Bassitt, TOR1
Cole, NYY1
Eovaldi, TEX1
Valdez, HOU1

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