THROUGH MAY 26
BATTING
|G
|AB
|R
|H
|BA
|Bichette, TOR
|53
|227
|33
|76
|.335
|Díaz, TB
|44
|160
|37
|52
|.325
|Hays, BAL
|47
|170
|27
|53
|.312
|Urshela, LAA
|48
|171
|18
|53
|.310
|Rizzo, NYY
|52
|201
|30
|61
|.303
|Arozarena, TB
|52
|186
|35
|56
|.301
|Semien, TEX
|51
|211
|46
|63
|.299
|Franco, TB
|52
|206
|33
|61
|.296
|Merrifield, TOR
|46
|168
|25
|49
|.292
|Verdugo, BOS
|49
|192
|38
|56
|.292
HOME RUNS
|Judge, NYY
|14
|García, TEX
|14
|Robert Jr., CHW
|13
|Devers, BOS
|13
|Alvarez, HOU
|12
|Díaz, TB
|12
|Perez, KC
|12
|Trout, LAA
|12
|Ohtani, LAA
|12
|8 tied
|11
RUNS BATTED IN
|García, TEX
|49
|Alvarez, HOU
|46
|Devers, BOS
|44
|Semien, TEX
|42
|Arozarena, TB
|39
|Mullins, BAL
|39
|Mountcastle, BAL
|37
|Bichette, TOR
|37
|Lowe, TB
|36
|Jung, TEX
|35
STOLEN BASES
|Ruiz, OAK
|27
|Franco, TB
|18
|Mateo, BAL
|15
|Witt Jr., KC
|15
|Merrifield, TOR
|14
|Walls, TB
|14
|Mullins, BAL
|13
|Volpe, NYY
|13
|Lowe, TB
|10
|Straw, CLE
|10
SLUGGING PERCENTAGE
|Díaz, TB
|.619
|Judge, NYY
|.617
|Alvarez, HOU
|.581
|Perez, KC
|.549
|Bichette, TOR
|.537
|Robert Jr., CHW
|.537
|Trout, LAA
|.532
|Arozarena, TB
|.527
|Ohtani, LAA
|.523
|Kelenic, SEA
|.522
ON-BASE PERCENTAGE
|Díaz, TB
|.429
|Arozarena, TB
|.409
|Alvarez, HOU
|.402
|Judge, NYY
|.396
|Rutschman, BAL
|.395
|Rizzo, NYY
|.376
|Bichette, TOR
|.373
|Rooker, OAK
|.372
|Semien, TEX
|.370
|Trout, LAA
|.366
RUNS SCORED
|Semien, TEX
|46
|García, TEX
|42
|Lowe, TEX
|38
|Verdugo, BOS
|38
|Díaz, TB
|37
|Jung, TEX
|36
|Arozarena, TB
|35
|Robert Jr., CHW
|35
|Judge, NYY
|34
|Rodríguez, SEA
|34
|Witt Jr., KC
|34
HITS
|Bichette, TOR
|76
|Semien, TEX
|63
|Franco, TB
|61
|Rizzo, NYY
|61
|Greene, DET
|57
|Guerrero Jr., TOR
|57
|Ruiz, OAK
|57
|Arozarena, TB
|56
|Chapman, TOR
|56
|Lowe, TEX
|56
|Verdugo, BOS
|56
BASES ON BALLS
|Rutschman, BAL
|41
|Judge, NYY
|30
|Bell, CLE
|29
|Arozarena, TB
|28
|Bregman, HOU
|28
|Crawford, SEA
|28
|Henderson, BAL
|28
|Alvarez, HOU
|27
|Kwan, CLE
|27
|Díaz, TB
|26
|Lowe, TEX
|26
DOUBLES
|Chapman, TOR
|19
|Lowe, TEX
|16
|Verdugo, BOS
|16
|France, SEA
|15
|Franco, TB
|15
|Benintendi, CHW
|14
|Pasquantino, KC
|14
|Vaughn, CHW
|14
|Duran, BOS
|13
|Hays, BAL
|13
|Kelenic, SEA
|13
|Robert Jr., CHW
|13
|Ruiz, OAK
|13
TRIPLES
|Rosario, CLE
|4
|Witt Jr., KC
|4
|Kiermaier, TOR
|3
|Mullins, BAL
|3
|15 tied
|2
TOTAL BASES
|Bichette, TOR
|122
|Semien, TEX
|103
|Rizzo, NYY
|102
|Robert Jr., CHW
|102
|Franco, TB
|101
|Ohtani, LAA
|101
|Perez, KC
|101
|Devers, BOS
|99
|Díaz, TB
|99
|Trout, LAA
|99
EARNED RUN AVERAGE
|Gray, MIN
|1.82
|McClanahan, TB
|1.97
|Rodriguez, DET
|2.19
|Ryan, MIN
|2.21
|Valdez, HOU
|2.38
|Cole, NYY
|2.53
|Eovaldi, TEX
|2.60
|Castillo, SEA
|2.69
|Gray, TEX
|2.81
|Gausman, TOR
|3.03
WON-LOST
|McClanahan, TB
|8-0
|Eflin, TB
|7-1
|Ryan, MIN
|7-1
|Pérez, TEX
|6-1
|Eovaldi, TEX
|6-2
|Gibson, BAL
|6-3
|Cole, NYY
|5-0
|Brown, HOU
|5-1
|Gray, TEX
|5-1
|Javier, HOU
|5-1
|Ohtani, LAA
|5-1
GAMES PITCHED
|Brash, SEA
|26
|Clase, CLE
|26
|Baker, BAL
|25
|García, TOR
|25
|Gott, SEA
|25
|Peralta, NYY
|25
|8 tied
|24
SAVES
|Clase, CLE
|17
|Bautista, BAL
|12
|Estévez, LAA
|12
|Romano, TOR
|11
|Sewald, SEA
|11
|Jansen, BOS
|10
|Pressly, HOU
|10
|Lange, DET
|9
|Smith, TEX
|9
|Duran, MIN
|7
INNINGS PITCHED
|Valdez, HOU
|72.0
|Bieber, CLE
|71.0
|Eovaldi, TEX
|69.1
|Gausman, TOR
|68.1
|Cole, NYY
|67.2
|Bassitt, TOR
|66.1
|Gibson, BAL
|66.0
|López, MIN
|65.2
|McClanahan, TB
|64.0
|Castillo, SEA
|63.2
STRIKEOUTS
|Gausman, TOR
|89
|López, MIN
|81
|Ohtani, LAA
|80
|Valdez, HOU
|77
|Castillo, SEA
|76
|McClanahan, TB
|75
|Lynn, CHW
|72
|Cole, NYY
|70
|Ryan, MIN
|70
|Gilbert, SEA
|69
COMPLETE GAMES
|Eovaldi, TEX
|2
|Bassitt, TOR
|1
|Bieber, CLE
|1
|Cole, NYY
|1
|Kirby, SEA
|1
|Lyles, KC
|1
|Valdez, HOU
|1
SHUTOUTS
|Bassitt, TOR
|1
|Cole, NYY
|1
|Eovaldi, TEX
|1
|Valdez, HOU
|1
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