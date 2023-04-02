THROUGH APRIL 1

BATTING

GABRHBA
Franco, TB31137.636
García, TEX2835.625
Urshela, LAA2835.625
Duvall, BOS31468.571
Grossman, TEX2623.500
Chapman, TOR31226.500
Devers, BOS31547.467
Buxton, MIN31336.462
Hays, BAL31336.462
Judge, NYY31336.462

HOME RUNS

Garver, TEX2
Hernández, BOS2
Gallo, MIN2
Stanton, NYY2
Judge, NYY2
Mullins, BAL2
Duvall, BOS2
Moncada, CHW2
16 tied1

RUNS BATTED IN

Duvall, BOS8
Mullins, BAL7
Garver, TEX6
Grossman, TEX5
Alvarez, HOU5
Kwan, CLE5
Siri, TB5
8 tied4

STOLEN BASES

Mateo, BAL4
McCormick, HOU3
Mullins, BAL3
Volpe, NYY3
Anderson, CHW2
Torres, NYY2
18 tied1

SLUGGING PERCENTAGE

Duvall, BOS1.357
Franco, TB1.182
Gallo, MIN1.000
Grossman, TEX1.000
Hernández, BOS1.000
Moncada, CHW.944
Judge, NYY.923
Hays, BAL.846
Mullins, BAL.846
Alvarez, HOU.818

ON-BASE PERCENTAGE

Franco, TB.692
García, TEX.667
Urshela, LAA.667
Duvall, BOS.600
Kemp, OAK.571
Larnach, MIN.571
Smith, TEX.571
Alvarez, HOU.538
Chapman, TOR.538
Rizzo, NYY.538

RUNS SCORED

Duvall, BOS6
Frazier, BAL5
Alvarez, HOU4
Arozarena, TB4
Devers, BOS4
Giménez, CLE4
Mullins, BAL4
Springer, TOR4
Turner, BOS4
Yoshida, BOS4

HITS

Duvall, BOS8
Moncada, CHW8
Anderson, CHW7
Devers, BOS7
Franco, TB7
Abreu, HOU6
Bichette, TOR6
Buxton, MIN6
Chapman, TOR6
Hays, BAL6
Judge, NYY6
Rutschman, BAL6

BASES ON BALLS

Henderson, BAL6
Bell, CLE4
Tucker, HOU4
Crawford, SEA3
Guerrero Jr., TOR3
Kemp, OAK3
Larnach, MIN3
Melendez, KC3
Miranda, MIN3
Rengifo, LAA3
Rizzo, NYY3

DOUBLES

Duvall, BOS3
Franco, TB3
Frazier, BAL3
Lowe, TB3
Moncada, CHW3
11 tied2

TRIPLES

Buxton, MIN1
Duvall, BOS1
Verdugo, BOS1

TOTAL BASES

Duvall, BOS19
Moncada, CHW17
Franco, TB13
Judge, NYY12
Hays, BAL11
Mullins, BAL11
Gallo, MIN10
Verdugo, BOS10
8 tied9

EARNED RUN AVERAGE

Brito, NYY0.00
Civale, CLE0.00
Clevinger, CHW0.00
Cole, NYY0.00
Gray, MIN0.00
López, MIN0.00
McClanahan, TB0.00
Springs, TB0.00
Abreu, NYY0.00
22 tied0.00
Castillo, SEA0.00
Cimber, TOR0.00
Davidson, LAA0.00
Dunning, TEX0.00
Jax, MIN0.00
Marinaccio, NYY0.00
Martin, BOS0.00
Ohtani, LAA0.00
Thielbar, MIN0.00
Valdez, HOU0.00
Winckowski, BOS0.00
Gausman, TOR0.00
Cease, CHW1.42
Ryan, MIN1.50
Gilbert, SEA1.50
22 tied0.00

WON-LOST

Brito, NYY1-0
Civale, CLE1-0
Clevinger, CHW1-0
Cole, NYY1-0
Eflin, TB1-0
Eovaldi, TEX1-0
García, TOR1-0
Gibson, BAL1-0
Gray, MIN1-0
22 tied1-0
Jansen, BOS1-0
López, MIN1-0
Martinez, HOU1-0
May, OAK1-0
McClanahan, TB1-0
Ragans, TEX1-0
Ryan, MIN1-0
Sandlin, CLE1-0
Sandoval, LAA1-0
Sewald, SEA1-0
Springs, TB1-0
Stanek, HOU1-0
Graveman, CHW1-1
22 tied1-0

GAMES PITCHED

Akin, BAL3
Graveman, CHW3
López, MIN3
Martin, BOS3
38 tied2

SAVES

Bautista, BAL1
Clase, CLE1
Davidson, LAA1
Duran, MIN1
Jiménez, OAK1
López, CHW1
López, MIN1
Montero, HOU1
Muñoz, SEA1
Neris, HOU1

INNINGS PITCHED

Civale, CLE7.0
Cease, CHW6.1
Bieber, CLE6.0
Castillo, SEA6.0
Cole, NYY6.0
Gausman, TOR6.0
Gilbert, SEA6.0
McClanahan, TB6.0
Ohtani, LAA6.0
Ryan, MIN6.0

STRIKEOUTS

Springs, TB12
Cole, NYY11
Cease, CHW10
Ohtani, LAA10
Clevinger, CHW8
López, MIN8
Alexander, DET7
Gausman, TOR7
Gilbert, SEA7
deGrom, TEX7

COMPLETE GAMES

SHUTOUTS

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