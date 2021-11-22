OKLAHOMA CITY (101)
Bazley 2-11 0-0 4, Robinson-Earl 4-9 3-4 13, Favors 5-9 0-0 10, Dort 5-16 2-2 15, Giddey 6-13 3-3 15, Deck 0-0 0-0 0, Pokusevski 4-13 0-0 9, Roby 2-4 0-0 4, Muscala 4-11 0-0 9, K.Williams 2-3 0-0 4, Jerome 4-7 5-5 15, Wiggins 1-1 0-0 3. Totals 39-97 13-14 101.
ATLANTA (113)
Collins 4-8 2-2 11, Huerter 6-10 0-0 13, Capela 5-9 0-0 10, Bogdanovic 5-13 0-0 13, Young 9-20 7-7 30, Gallinari 4-5 2-2 11, Johnson 0-0 0-0 0, Luwawu-Cabarrot 0-2 0-0 0, Reddish 4-11 0-0 9, Dieng 0-0 0-0 0, Cooper 0-0 0-0 0, L.Williams 3-6 1-2 8, Mays 0-0 0-0 0, Wright 2-3 3-3 8. Totals 42-87 15-16 113.
|Oklahoma City
|27
|33
|11
|30
|—
|101
|Atlanta
|32
|34
|27
|20
|—
|113
3-Point Goals_Oklahoma City 10-38 (Dort 3-8, Jerome 2-4, Robinson-Earl 2-5, Muscala 1-5, Pokusevski 1-5, Bazley 0-4, Giddey 0-5), Atlanta 14-34 (Young 5-9, Bogdanovic 3-8, Gallinari 1-2, L.Williams 1-2, Wright 1-2, Collins 1-3, Huerter 1-3, Reddish 1-4). Fouled Out_None. Rebounds_Oklahoma City 50 (Robinson-Earl 10), Atlanta 44 (Capela 14). Assists_Oklahoma City 24 (Giddey 8), Atlanta 25 (Young 6). Total Fouls_Oklahoma City 15, Atlanta 16. A_15,806 (18,118)