Through Aug. 8

1Rafael Nadal$6,376,536
2Carlos Alcaraz$4,590,978
3Novak Djokovic$4,239,527
4Stefanos Tsitsipas$3,726,968
5Casper Ruud$3,029,045
6Taylor Fritz$2,728,080
7Alexander Zverev$2,678,178
8Daniil Medvedev$2,664,922
9Nick Kyrgios$2,628,039
10Hubert Hurkacz$2,476,783
11Andrey Rublev$2,234,373
12Felix Auger-Aliassime$2,209,654
13Jannik Sinner$2,127,258
14Cameron Norrie$2,127,142
15Denis Shapovalov$1,772,781
16Matteo Berrettini$1,634,372
17Diego Schwartzman$1,599,250
18Alex de Minaur$1,576,322
19Pablo Carreno Busta$1,483,316
20Marin Cilic$1,378,818
21Roberto Bautista Agut$1,344,930
22John Isner$1,342,908
23Alejandro Davidovich Fokina$1,274,932
24Cristian Garin$1,241,800
25Miomir Kexmanovic$1,203,615
26Grigor Dimitrov$1,106,410
27Botic van de Zandschulp$1,091,530
28David Goffin$1,062,100
29Karen Khachanov$999,823
30Daniel Evans$993,498
31Lorenzo Musetti$985,897
32Tommy Paul$965,112
33Nikolaz Basilashvili$959,251
34Filip Krajinovic$948,303
35Frances Tiafoe$921,204
36Lorenzo Sonego$913,215
37Alexander Bublik$911,562
38Francisco Cerundolo$909,981
39Fabio Fognini$883,476
40Holger Rune$881,511
41Reilly Opelka$881,496
42Thanasi Kokkinakis$841,148
43Maxime Cressy$826,713
44Pedro Martinez$824,787
45Aslan Karatsev$788,176
46Dusan Lajovic$777,352
47Albert Ramos-Vinolas$774,543
48Mackenzie McDonald$765,645
49Sebastian Korda$733,686
50Max Purcell$729,984

Copyright 2022 Associated Press. All rights reserved.

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