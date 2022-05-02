Through May 1
|1
|Rafael Nadal
|$3,120,355
|2
|Carlos Alcaraz
|$2,611,593
|3
|Stefanos Tsitsipas
|$2,324,992
|4
|Taylor Fritz
|$2,068,406
|5
|Daniil Medvedev
|$1,973,455
|6
|Hubert Hurkacz
|$1,442,014
|7
|Felix Auger-Aliassime
|$1,424,524
|8
|Andrey Rublev
|$1,419,369
|9
|Denis Shapovalov
|$1,307,939
|10
|Casper Ruud
|$1,240,755
|11
|Jannik Sinner
|$1,177,232
|12
|Alexander Zverev
|$1,167,784
|13
|Pablo Carreno Busta
|$1,122,106
|14
|Matteo Berrettini
|$1,062,493
|15
|Diego Schwartzman
|$1,023,872
|16
|Cameron Norrie
|$971,709
|17
|Roberto Bautista Agut
|$951,856
|18
|Alex de Minaur
|$893,472
|19
|Alejando Davidovich Fokina
|$890,905
|20
|John Isner
|$795,161
|21
|Miomir Kecmanovic
|$742,791
|22
|Nick Kyrgios
|$738,956
|23
|Grigor Dimitrov
|$690,618
|24
|Daniel Evans
|$609,652
|25
|Pedro Martinez
|$605,442
|26
|Gael Monfils
|$598,113
|27
|Reilly Opelka
|$581,664
|28
|Thanasi Kokkinakis
|$578,831
|29
|Fabio Fognini
|$552,769
|30
|Nikoloz Basilashvili
|$506,843
|31
|Francisco Cerundolo
|$500,683
|32
|Aslan Karatsev
|$498,689
|33
|Cristian Garin
|$491,928
|34
|Marin Cilic
|$491,128
|35
|Karen Khachanov
|$468,975
|36
|Lorenzo Sonego
|$466,705
|37
|Federico Delbonis
|$460,974
|38
|Albert Ramos-Vinolas
|$456,974
|39
|Alexander Bublik
|$452,943
|40
|Jiri Vesely
|$433,541
|41
|Botic van de Zandschulp
|$428,166
|42
|Sebastian Korda
|$422,952
|43
|Dusan Lajovic
|$422,796
|44
|Lloyd Harris
|$402,632
|45
|Mackenzie McDonald
|$395,233
|46
|Frances Tifoe
|$393,636
|47
|David Goffin
|$385,611
|48
|Maxime Cressy
|$384,419
|49
|Adrian Mannarino
|$379,718
|50
|Tommy Paul
|$379,568
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