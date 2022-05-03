Through May 2

1Rafael Nadal$3,120,355
2Carlos Alcaraz$2,611,593
3Stefanos Tsitsipas$2,324,992
4Taylor Fritz$2,068,406
5Daniil Medvedev$1,973,455
6Hubert Hurkacz$1,442,014
7Felix Auger-Aliassime$1,424,524
8Andrey Rublev$1,419,369
9Denis Shapovalov$1,307,939
10Casper Ruud$1,240,755
11Jannik Sinner$1,177,232
12Alexander Zverev$1,167,784
13Pablo Carreno Busta$1,122,106
14Matteo Berrettini$1,062,493
15Diego Schwartzman$1,023,872
16Cameron Norrie$971,709
17Roberto Bautista Agut$951,856
18Alex de Minaur$893,472
19Alejando Davidovich Fokina$890,905
20John Isner$795,161
21Miomir Kecmanovic$742,791
22Nick Kyrgios$738,956
23Grigor Dimitrov$690,618
24Daniel Evans$609,652
25Pedro Martinez$605,442
26Gael Monfils$598,113
27Reilly Opelka$581,664
28Thanasi Kokkinakis$578,831
29Fabio Fognini$552,769
30Nikoloz Basilashvili$506,843
31Francisco Cerundolo$500,683
32Aslan Karatsev$498,689
33Cristian Garin$491,928
34Marin Cilic$491,128
35Karen Khachanov$468,975
36Lorenzo Sonego$466,705
37Federico Delbonis$460,974
38Albert Ramos-Vinolas$456,974
39Alexander Bublik$452,943
40Jiri Vesely$433,541
41Botic van de Zandschulp$428,166
42Sebastian Korda$422,952
43Dusan Lajovic$422,796
44Lloyd Harris$402,632
45Mackenzie McDonald$395,233
46Frances Tifoe$393,636
47David Goffin$385,611
48Maxime Cressy$384,419
49Adrian Mannarino$379,718
50Tommy Paul$379,568

Copyright 2022 Associated Press. All rights reserved.

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