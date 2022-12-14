Singles
Through Dec. 13
1. Carlos Alcaraz, Spain, 6820
2. Rafael Nadal, Spain, 6020
3. Casper Ruud, Norway, 5820
4. Stefanos Tsitsipas, Greece, 5550
5. Novak Djokovic, Serbia, 4820
6. Felix Auger-Aliassime, Canada, 4195
7. Daniil Medvedev, Russia, 4065
8. Andrey Rublev, Russia, 3930
9. Taylor Fritz, USA, 3355
10. Hubert Hurkacz, Poland, 2905
11. Holger Rune, Denmark, 2888
12. Alexander Zverev, Germany, 2700
13. Pablo Carreno Busta, Spain, 2495
14. Cameron Norrie, Great Britain, 2445
15. Jannik Sinner, Italy, 2410
16. Matteo Berrettini, Italy, 2375
17. Marin Cilic, Croatia, 2105
18. Denis Shapovalov, Canada, 2075
19. Frances Tiafoe, USA, 2000
20. Karen Khachanov, Russia, 1990
21. Roberto Bautista Agut, Spain, 1940
22. Nick Kyrgios, Australia, 1870
23. Lorenzo Musetti, Italy, 1865
24. Alex de Minaur, Australia, 1790
25. Diego Schwartzman, Argentina, 1700
26. Borna Coric, Croatia, 1685
27. Daniel Evans, Great Britain, 1585
28. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 1460
29. Miomir Kecmanovic, Serbia, 1420
30. Francisco Cerundolo, Argentina, 1395
31. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 1280
32. Tommy Paul, USA, 1210
33. Sebastian Korda, USA, 1175
34. Maxime Cressy, USA, 1163
35. Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 1160
36. Yoshihito Nishioka, Japan, 1134
37. Alexander Bublik, Kazakhstan, 1130
38. Reilly Opelka, USA, 1095
39. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 1075
40. Emil Ruusuvuori, Finland, 1011
41. John Isner, USA, 1005
42. Jack Draper, Great Britain, 990
43. Sebastian Baez, Argentina, 987
44. Arthur Rinderknech, France, 952
45. Lorenzo Sonego, Italy, 950
46. Adrian Mannarino, France, 946
47. Brandon Nakashima, USA, 927
48. Jenson Brooksby, USA, 920
49. Andy Murray, Great Britain, 920
50. Alex Molcan, Slovakia, 895
Doubles
1. Neal Skupski, Great Britain, 7850
1. Wesley Koolhof, Netherlands, 7850
3. Rajeev Ram, USA, 7480
4. Joe Salisbury, Great Britain, 7390
5. Mate Pavic, Croatia, 5325
6. Jean-Julien Rojer, Netherlands, 5230
6. Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 5230
8. Nikola Mektic, Croatia, 5120
9. Ivan Dodig, Croatia, 4210
10. Austin Krajicek, USA, 4205
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