Singles

Through Dec. 13

1. Carlos Alcaraz, Spain, 6820

2. Rafael Nadal, Spain, 6020

3. Casper Ruud, Norway, 5820

4. Stefanos Tsitsipas, Greece, 5550

5. Novak Djokovic, Serbia, 4820

6. Felix Auger-Aliassime, Canada, 4195

7. Daniil Medvedev, Russia, 4065

8. Andrey Rublev, Russia, 3930

9. Taylor Fritz, USA, 3355

10. Hubert Hurkacz, Poland, 2905

11. Holger Rune, Denmark, 2888

12. Alexander Zverev, Germany, 2700

13. Pablo Carreno Busta, Spain, 2495

14. Cameron Norrie, Great Britain, 2445

15. Jannik Sinner, Italy, 2410

16. Matteo Berrettini, Italy, 2375

17. Marin Cilic, Croatia, 2105

18. Denis Shapovalov, Canada, 2075

19. Frances Tiafoe, USA, 2000

20. Karen Khachanov, Russia, 1990

21. Roberto Bautista Agut, Spain, 1940

22. Nick Kyrgios, Australia, 1870

23. Lorenzo Musetti, Italy, 1865

24. Alex de Minaur, Australia, 1790

25. Diego Schwartzman, Argentina, 1700

26. Borna Coric, Croatia, 1685

27. Daniel Evans, Great Britain, 1585

28. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 1460

29. Miomir Kecmanovic, Serbia, 1420

30. Francisco Cerundolo, Argentina, 1395

31. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 1280

32. Tommy Paul, USA, 1210

33. Sebastian Korda, USA, 1175

34. Maxime Cressy, USA, 1163

35. Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 1160

36. Yoshihito Nishioka, Japan, 1134

37. Alexander Bublik, Kazakhstan, 1130

38. Reilly Opelka, USA, 1095

39. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 1075

40. Emil Ruusuvuori, Finland, 1011

41. John Isner, USA, 1005

42. Jack Draper, Great Britain, 990

43. Sebastian Baez, Argentina, 987

44. Arthur Rinderknech, France, 952

45. Lorenzo Sonego, Italy, 950

46. Adrian Mannarino, France, 946

47. Brandon Nakashima, USA, 927

48. Jenson Brooksby, USA, 920

49. Andy Murray, Great Britain, 920

50. Alex Molcan, Slovakia, 895

Doubles

1. Neal Skupski, Great Britain, 7850

1. Wesley Koolhof, Netherlands, 7850

3. Rajeev Ram, USA, 7480

4. Joe Salisbury, Great Britain, 7390

5. Mate Pavic, Croatia, 5325

6. Jean-Julien Rojer, Netherlands, 5230

6. Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 5230

8. Nikola Mektic, Croatia, 5120

9. Ivan Dodig, Croatia, 4210

10. Austin Krajicek, USA, 4205

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