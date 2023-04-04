Singles

Through April 3

1. Novak Djokovic, Serbia, 7160

2. Carlos Alcaraz, Spain, 6780

3. Stefanos Tsitsipas, Greece, 5770

4. Daniil Medvedev, Russia, 5150

5. Casper Ruud, Norway, 5005

6. Andrey Rublev, Russia, 3470

7. Felix Auger-Aliassime, Canada, 3450

8. Holger Rune, Denmark, 3370

9. Jannik Sinner, Italy, 3345

10. Taylor Fritz, USA, 3065

11. Karen Khachanov, Russia, 2855

12. Hubert Hurkacz, Poland, 2750

13. Cameron Norrie, Great Britain, 2735

14. Rafael Nadal, Spain, 2715

15. Frances Tiafoe, USA, 2665

16. Alexander Zverev, Germany, 2410

17. Pablo Carreno Busta, Spain, 2185

18. Tommy Paul, USA, 2090

19. Alex de Minaur, Australia, 2050

20. Borna Coric, Croatia, 1890

21. Lorenzo Musetti, Italy, 1840

22. Matteo Berrettini, Italy, 1742

23. Marin Cilic, Croatia, 1690

24. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 1580

25. Nick Kyrgios, Australia, 1555

26. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 1485

27. Sebastian Korda, USA, 1480

28. Roberto Bautista Agut, Spain, 1395

29. Denis Shapovalov, Canada, 1380

30. Daniel Evans, Great Britain, 1345

31. Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 1250

32. Sebastian Baez, Argentina, 1170

33. Francisco Cerundolo, Argentina, 1140

34. Yoshihito Nishioka, Japan, 1093

35. Tallon Griekspoor, Netherlands, 1059

36. Diego Schwartzman, Argentina, 1025

37. Emil Ruusuvuori, Finland, 1021

38. Maxime Cressy, USA, 1016

39. Ben Shelton, USA, 999

40. Miomir Kecmanovic, Serbia, 985

41. Jiri Lehecka, Czech Republic, 978

42. Richard Gasquet, France, 975

43. Bernabe Zapata Miralles, Spain, 952

44. Brandon Nakashima, USA, 927

45. David Goffin, Belgium, 925

46. John Isner, USA, 915

47. Lorenzo Sonego, Italy, 915

48. Marc-Andrea Huesler, Switzerland, 913

49. Adrian Mannarino, France, 906

50. Benjamin Bonzi, France, 889

Doubles

1. Neal Skupski, Great Britain, 7100

1. Wesley Koolhof, Netherlands, 7100

3. Rajeev Ram, USA, 6612

4. Joe Salisbury, Great Britain, 6522

5. Mate Pavic, Croatia, 5410

6. Jean-Julien Rojer, Netherlands, 5290

6. Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 5290

8. Nikola Mektic, Croatia, 5205

9. Austin Krajicek, USA, 5040

10. Ivan Dodig, Croatia, 4530

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