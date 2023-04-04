Singles
Through April 3
1. Novak Djokovic, Serbia, 7160
2. Carlos Alcaraz, Spain, 6780
3. Stefanos Tsitsipas, Greece, 5770
4. Daniil Medvedev, Russia, 5150
5. Casper Ruud, Norway, 5005
6. Andrey Rublev, Russia, 3470
7. Felix Auger-Aliassime, Canada, 3450
8. Holger Rune, Denmark, 3370
9. Jannik Sinner, Italy, 3345
10. Taylor Fritz, USA, 3065
11. Karen Khachanov, Russia, 2855
12. Hubert Hurkacz, Poland, 2750
13. Cameron Norrie, Great Britain, 2735
14. Rafael Nadal, Spain, 2715
15. Frances Tiafoe, USA, 2665
16. Alexander Zverev, Germany, 2410
17. Pablo Carreno Busta, Spain, 2185
18. Tommy Paul, USA, 2090
19. Alex de Minaur, Australia, 2050
20. Borna Coric, Croatia, 1890
21. Lorenzo Musetti, Italy, 1840
22. Matteo Berrettini, Italy, 1742
23. Marin Cilic, Croatia, 1690
24. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 1580
25. Nick Kyrgios, Australia, 1555
26. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 1485
27. Sebastian Korda, USA, 1480
28. Roberto Bautista Agut, Spain, 1395
29. Denis Shapovalov, Canada, 1380
30. Daniel Evans, Great Britain, 1345
31. Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 1250
32. Sebastian Baez, Argentina, 1170
33. Francisco Cerundolo, Argentina, 1140
34. Yoshihito Nishioka, Japan, 1093
35. Tallon Griekspoor, Netherlands, 1059
36. Diego Schwartzman, Argentina, 1025
37. Emil Ruusuvuori, Finland, 1021
38. Maxime Cressy, USA, 1016
39. Ben Shelton, USA, 999
40. Miomir Kecmanovic, Serbia, 985
41. Jiri Lehecka, Czech Republic, 978
42. Richard Gasquet, France, 975
43. Bernabe Zapata Miralles, Spain, 952
44. Brandon Nakashima, USA, 927
45. David Goffin, Belgium, 925
46. John Isner, USA, 915
47. Lorenzo Sonego, Italy, 915
48. Marc-Andrea Huesler, Switzerland, 913
49. Adrian Mannarino, France, 906
50. Benjamin Bonzi, France, 889
Doubles
1. Neal Skupski, Great Britain, 7100
1. Wesley Koolhof, Netherlands, 7100
3. Rajeev Ram, USA, 6612
4. Joe Salisbury, Great Britain, 6522
5. Mate Pavic, Croatia, 5410
6. Jean-Julien Rojer, Netherlands, 5290
6. Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 5290
8. Nikola Mektic, Croatia, 5205
9. Austin Krajicek, USA, 5040
10. Ivan Dodig, Croatia, 4530
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.