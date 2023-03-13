|Milwaukee
|Cincinnati
|ab
|r
|h
|bi
|ab
|r
|h
|bi
|Totals
|43
|8
|19
|6
|Totals
|29
|0
|3
|0
|Brsseau 2b
|4
|2
|3
|2
|J.India 2b
|2
|0
|0
|0
|P.Henry c
|1
|1
|1
|0
|M.McLin 2b
|0
|0
|0
|0
|Andrson 3b
|4
|1
|1
|0
|W.Myers dh
|3
|0
|1
|0
|Hrrison rf
|1
|0
|0
|0
|Er.Yang c
|1
|0
|0
|0
|Lu.Voit 1b
|2
|1
|2
|1
|J.Frley rf
|3
|0
|0
|0
|K.Hiura 1b
|3
|0
|1
|0
|R.Mrtin cf
|0
|0
|0
|0
|Cntrras dh
|3
|0
|1
|2
|Stphnsn 1b
|1
|0
|0
|0
|H.Mndez dh
|2
|0
|1
|0
|Martini rf
|1
|0
|0
|0
|Cratini c
|3
|0
|2
|1
|T.Fredl cf
|3
|0
|0
|0
|Mnstrio ss
|3
|0
|0
|0
|D L Crz ss
|1
|0
|0
|0
|O.Mller cf
|3
|0
|0
|0
|K.Nwman ss
|3
|0
|0
|0
|VnMeter 2b
|2
|1
|2
|0
|A.Cerda ph
|1
|0
|0
|0
|T.Nquin rf
|2
|1
|1
|0
|W.Bnson cf
|2
|0
|0
|0
|Perkins cf
|1
|0
|0
|0
|A.Lopez lf
|2
|0
|0
|0
|J.Wemer lf
|3
|1
|1
|0
|S.Steer 3b
|1
|0
|0
|0
|Alvarez 3b
|2
|0
|1
|0
|J.Vsler 1b
|2
|0
|0
|0
|B.Trang ss
|2
|0
|2
|0
|L.Maile c
|2
|0
|1
|0
|Chourio lf
|2
|0
|0
|0
|Frnndez 3b
|1
|0
|1
|0
|Milwaukee
|201
|120
|110
|-
|8
|Cincinnati
|000
|000
|000
|-
|0
E_Caratini (1), Allen II (1). DP_Milwaukee 1, Cincinnati 3. LOB_Milwaukee 15, Cincinnati 8. 2B_Voit (2), VanMeter (1), Maile (1), Fernandez (1). SB_Newman (2).
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|Milwaukee
|Burnes W, 1-2
|4
|1
|0
|0
|1
|5
|Robinson
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|Wilson S, 1-1
|3
|2-3
|1
|0
|0
|2
|2
|Cousins
|1-3
|0
|0
|0
|0
|1
|Cincinnati
|Williamson L, 0-1
|2
|1-3
|4
|3
|3
|2
|4
|Guerrero
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|Karcher
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|Sousa
|1
|5
|2
|2
|0
|0
|Duarte
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|Norris
|1
|3
|1
|0
|1
|0
HBP_by_Burnes (India), Wilson (Martin).
PB_Maile.
Balk_Williamson.
Umpires_Home, Dan Merzel; First, Malachi Moore; Second, Austin Jones; Third, Chris Marco; .
T_. A_4353
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.