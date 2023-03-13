MilwaukeeCincinnati
abrhbiabrhbi
Totals438196Totals29030
Brsseau 2b4232J.India 2b2000
P.Henry c1110M.McLin 2b0000
Andrson 3b4110W.Myers dh3010
Hrrison rf1000Er.Yang c1000
Lu.Voit 1b2121J.Frley rf3000
K.Hiura 1b3010R.Mrtin cf0000
Cntrras dh3012Stphnsn 1b1000
H.Mndez dh2010Martini rf1000
Cratini c3021T.Fredl cf3000
Mnstrio ss3000D L Crz ss1000
O.Mller cf3000K.Nwman ss3000
VnMeter 2b2120A.Cerda ph1000
T.Nquin rf2110W.Bnson cf2000
Perkins cf1000A.Lopez lf2000
J.Wemer lf3110S.Steer 3b1000
Alvarez 3b2010J.Vsler 1b2000
B.Trang ss2020L.Maile c2010
Chourio lf2000Frnndez 3b1010

Milwaukee201120110-8
Cincinnati000000000-0

E_Caratini (1), Allen II (1). DP_Milwaukee 1, Cincinnati 3. LOB_Milwaukee 15, Cincinnati 8. 2B_Voit (2), VanMeter (1), Maile (1), Fernandez (1). SB_Newman (2).

IPHRERBBSO
Milwaukee
Burnes W, 1-2410015
Robinson110010
Wilson S, 1-132-310022
Cousins1-300001
Cincinnati
Williamson L, 0-121-343324
Guerrero111110
Karcher100021
Sousa152200
Duarte120001
Norris131010

HBP_by_Burnes (India), Wilson (Martin).

PB_Maile.

Balk_Williamson.

Umpires_Home, Dan Merzel; First, Malachi Moore; Second, Austin Jones; Third, Chris Marco; .

T_. A_4353

Copyright 2017 Associated Press. All rights reserved.

Trending Video

Recommended for you