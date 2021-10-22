BROOKLYN (114)
Durant 9-20 10-10 29, Griffin 1-6 2-3 4, Claxton 1-4 1-2 3, Harden 7-17 3-4 20, J.Harris 5-14 1-2 14, Aldridge 10-12 3-3 23, Johnson 0-2 0-0 0, Millsap 3-6 0-0 7, Carter 1-2 0-0 3, Mills 4-5 0-0 11. Totals 41-88 20-24 114.
PHILADELPHIA (109)
Green 2-6 0-0 6, T.Harris 10-20 0-0 23, Embiid 6-15 5-6 19, Curry 9-12 1-2 23, Maxey 7-17 0-0 15, Niang 2-7 0-0 5, Korkmaz 3-7 3-3 10, Thybulle 2-3 0-0 4, Drummond 2-3 0-0 4, Joe 0-1 0-0 0. Totals 43-91 9-11 109.
|Brooklyn
|28
|27
|30
|29
|—
|114
|Philadelphia
|34
|28
|29
|18
|—
|109
3-Point Goals_Brooklyn 12-38 (Mills 3-3, Harden 3-7, J.Harris 3-10, Carter 1-2, Millsap 1-4, Durant 1-6, Griffin 0-5), Philadelphia 14-36 (Curry 4-4, T.Harris 3-4, Embiid 2-5, Green 2-6, Korkmaz 1-4, Maxey 1-5, Niang 1-5). Fouled Out_None. Rebounds_Brooklyn 47 (Durant 15), Philadelphia 35 (Drummond 10). Assists_Brooklyn 26 (Durant 12), Philadelphia 17 (Embiid, T.Harris 4). Total Fouls_Brooklyn 16, Philadelphia 21. A_20,367 (20,478)