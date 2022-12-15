W. OREGON (0-1)
Benzel 1-6 0-0 2, Morrill-Keeler 5-9 2-2 12, Clay 1-6 2-2 5, Cranston 5-11 2-2 14, Myers 2-6 2-2 6, Cobb 0-1 0-0 0, Collins 5-7 0-2 14, Z.Moore 0-0 0-0 0, Frincke 2-2 2-2 8, Hughes 0-2 0-0 0, Datcher 0-1 0-0 0, Salinas 0-1 0-0 0, Veliz 1-2 0-1 3, Gwananji 0-0 0-0 0. Totals 22-54 10-13 64.
BYU (7-5)
Ally Atiki 3-4 2-2 8, George 8-14 1-4 21, Waterman 3-8 0-0 8, Hall 5-5 2-2 14, Robinson 0-4 0-0 0, Williams 3-9 2-4 8, Saunders 6-8 2-4 17, Stewart 0-4 0-0 0, Toolson 4-7 0-0 10, Christensen 0-2 2-2 2, Dong 0-0 3-4 3, McGregor 2-3 0-0 6. Totals 34-68 14-22 97.
Halftime_BYU 44-32. 3-Point Goals_W. Oregon 10-23 (Collins 4-6, Frincke 2-2, Cranston 2-6, Veliz 1-1, Clay 1-3, Benzel 0-1, Morrill-Keeler 0-1, Salinas 0-1, Myers 0-2), BYU 15-33 (George 4-8, Saunders 3-4, Hall 2-2, McGregor 2-2, Toolson 2-4, Waterman 2-5, Stewart 0-1, Williams 0-3, Robinson 0-4). Rebounds_W. Oregon 24 (Morrill-Keeler 6), BYU 42 (Ally Atiki 11). Assists_W. Oregon 17 (Myers 9), BYU 28 (Stewart 8). Total Fouls_W. Oregon 22, BYU 16. A_11,720 (19,000).
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