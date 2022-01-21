OKLAHOMA CITY (98)
Dort 1-7 0-0 3, Wiggins 2-8 1-2 5, Robinson-Earl 5-8 0-0 12, Giddey 10-17 0-0 21, Gilgeous-Alexander 10-23 8-9 29, Bazley 2-8 2-2 7, Diakite 1-2 0-0 2, Muscala 1-4 0-0 3, Williams 2-7 1-2 7, Jerome 1-8 0-0 3, Mann 2-6 0-0 6. Totals 37-98 12-15 98.
CHARLOTTE (121)
Bridges 9-18 1-2 22, Hayward 6-11 1-1 16, Plumlee 4-4 0-0 8, Ball 4-12 0-0 10, Rozier 8-17 5-6 24, Martin 2-6 0-0 4, McDaniels 1-3 0-0 2, Thor 0-2 2-2 2, Washington 6-10 2-2 20, Jones 0-0 0-0 0, Oubre Jr. 3-14 2-5 8, Carey Jr. 0-0 1-2 1, Richards 0-0 0-0 0, Bouknight 2-2 0-0 4. Totals 45-99 14-20 121.
|Oklahoma City
|20
|32
|23
|23
|—
|98
|Charlotte
|37
|32
|24
|28
|—
|121
3-Point Goals_Oklahoma City 12-44 (Robinson-Earl 2-4, Williams 2-4, Mann 2-6, Gilgeous-Alexander 1-3, Muscala 1-3, Dort 1-4, Giddey 1-4, Bazley 1-7, Jerome 1-7, Wiggins 0-2), Charlotte 17-49 (Washington 6-10, Hayward 3-5, Bridges 3-7, Rozier 3-11, Ball 2-6, Martin 0-3, Oubre Jr. 0-6). Fouled Out_None. Rebounds_Oklahoma City 52 (Robinson-Earl 11), Charlotte 62 (Bridges 14). Assists_Oklahoma City 20 (Gilgeous-Alexander 6), Charlotte 34 (Rozier 9). Total Fouls_Oklahoma City 21, Charlotte 18. A_15,835 (19,077)