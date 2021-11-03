PORTLAND (104)
Covington 2-3 0-0 6, Powell 9-16 2-3 23, Nurkic 3-7 0-1 6, Lillard 10-27 3-5 26, McCollum 7-19 3-4 21, Nance Jr. 0-1 0-0 0, Zeller 3-4 1-2 7, Little 0-1 0-0 0, Simons 6-11 2-2 15, Snell 0-1 0-0 0. Totals 40-90 11-17 104.
CLEVELAND (107)
Mobley 5-11 1-2 11, Wade 3-7 0-0 7, Allen 9-15 6-9 24, Garland 6-9 2-2 19, Sexton 8-13 3-3 21, Osman 4-7 0-0 12, Windler 4-5 2-2 13, Rubio 0-7 0-0 0. Totals 39-74 14-18 107.
|Portland
|26
|27
|24
|27
|—
|104
|Cleveland
|23
|37
|27
|20
|—
|107
3-Point Goals_Portland 13-37 (McCollum 4-9, Powell 3-6, Lillard 3-12, Covington 2-3, Simons 1-4), Cleveland 15-30 (Garland 5-6, Osman 4-7, Windler 3-3, Sexton 2-4, Wade 1-4, Rubio 0-4). Fouled Out_None. Rebounds_Portland 39 (Nurkic 9), Cleveland 43 (Allen 17). Assists_Portland 24 (Lillard 8), Cleveland 29 (Garland 10). Total Fouls_Portland 19, Cleveland 14. A_16,231 (19,432)