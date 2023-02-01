Alabama
Cole Adams, wr, 5-10, 180, Owasso, Owasso, Okla.
Olaus Alinen, ol, 6-6, 315, The Loomis Chaffee School, Windsor, Conn.
Caleb Downs, s, 5-11, 197, Mill Creek, Hoschton, Ga.
Wilkin Formby, ol, 6-7, 295, Northridge, Tuscaloosa, Ala.
Jalen Hale, wr, 6-1, 185, Longview, Longview, Texas
Jaren Hamilton, wr, 6-1, 188, F. W. Buchholz, Gainesville, Fla.
Justice Haynes, rb, 5-11, 200, Buford, Buford, Ga.
Edric Hill, dl, 6-3, 290, North Kansas City, Kansas City, Mo.
Eli Holstein, qb, 6-4, 222, Zachary, Zachary, La.
Brayson Hubbard, ath, 6-2, 190, Ocean Springs, Ocean Springs, Miss.
Jahlil Hurley, cb, 6-2, 170, Florence, Florence, Ala.
Keon Keeley, edge, 6-5, 242, Berkeley Prep, Tampa, Fla.
Ty Lockwood, te, 6-5, 225, Independence, Thompson's Station, Tenn.
Dylan Lonergan, qb, 6-2, 215, Brookwood, Snellville, Ga.
RyQueze McElderry, ol, 6-3, 340, Anniston, Anniston, Ala.
Miles McVay, ol, 6-6, 358, East St. Louis, East Saint Louis, Ill.
Tony Mitchell, s, 6-1, 205, Thompson, Alabaster, Ala.
Hunter Osborne, dl, 6-4, 260, Hewitt-Trussville, Trussville, Ala.
Yhonzae Pierre, edge, 6-3, 223, Eufaula, Eufaula, Ala.
Kadyn Proctor, ol, 6-7, 330, Southeast Polk, Des Moines, Iowa
Jordan Renaud, edge, 6-3, 245, Tyler Legacy, Tyler, Texas
Desmond Ricks, cb, 6-1, 170, IMG Academy, Bradenton, Fla.
Qua Russaw, edge, 6-2, 230, Carver, Montgomery, Ala.
James Smith, dl, 6-3, 310, Carver, Montgomery, Ala.
Conor Talty, k, 6-1, 195, St. Rita, Chicago, Ill.
Richard Young, rb, 5-11, 200, Lehigh Senior, Lehigh Acres, Fla.
Arizona
Taye Brown, lb, 6-2, 220, Hamilton, Chandler, Ariz.
Tristan Davis, edge, 6-7, 235, Lakeridge, Lake Oswego, Ore.
Brayden Dorman, qb, 6-4, 206, Vista Ridge, Colorado Springs, Colo.
Nicholas Fernandez, ath, 6-4, 265, San Pedro, San Pedro, Calif.
Jackson Holman, wr, 6-3, 200, Mission Viejo, Mission Viejo, Calif.
Gavin Hunter, ath, 6-2, 190, Mililani, Mililani, Hawaii
Devin Hyatt, wr, 6-2, 194, IMG Academy, Bradenton, Fla.
Brandon Johnson, rb, 5-9, 185, Highland, Palmdale, Calif.
Kamuela Kaaihue, lb, 6-2, 210, President Theodore Roosevelt, Honolulu, Hawaii
Emmanuel Karnley, cb, 6-3, 185, Las Lomas, Walnut Creek, Calif.
Dominic Lolesio, dl, 6-4, 230, Long Beach Poly, Long Beach, Calif.
Canyon Moses, cb, 5-9, 180, Midland Legacy, Midland, Texas
Arian Parish, s, 5-11, 170, Katy, Katy, Texas
Elijha Payne, ol, 6-7, 285, Sierra Canyon, Chatsworth, Calif.
Raymond Pulido, ol, 6-6, 345, Apple Valley, Apple Valley, Calif.
Malachi Riley, wr, 6-2, 178, Centennial, Corona, Calif.
Julian Savaiinaea, edge, 6-3, 241, St. Louis, Honolulu, Hawaii
Genesis Smith, s, 6-2, 188, Hamilton, Chandler, Ariz.
Leviticus Sua, lb, 6-1, 225, Mater Dei, Santa Ana, Calif.
Rhino Tapaatoutai, ol, 6-5, 280, Bishop Alemany, Mission Hills, Calif.
Dorian Thomas, te, 6-4, 220, Kentridge, Kent, Wash.
Carlos Wilson, ath, 5-11, 160, Inderkum, Sacramento, Calif.
Arizona St.
Keith Abney, ath, 5-10, 170, Waxahachie, Waxahachie, Texas
Kaleb Black, wr, 5-9, 165, Klein Oak, Spring, Texas
Keontez Bradley, cb, 6-2, 175, Mansfield, Mansfield, Ohio
Josiah Cox, s, 6-2, 180, Lincoln, San Diego, Calif.
CJ Fite, dl, 6-1, 280, Tatum, Tatum, Texas
Korbin Hendrix, wr, 6-2, 180, McKinney North, McKinney, Texas
Sirri Kandiyeli, ol, 6-3, 270, Mountain View, Mesa, Ariz.
Lenox Lawson, wr, 5-11, 175, Red Mountain, Mesa, Ariz.
Sean Na'a, ol, 6-4, 275, St. John Bosco, Bellflower, Calif.
Jaden Rashada, qb, 6-3, 180, Pittsburg, Calif.
Shawn Russ, s, 6-2, 185, Dunbar, Fort Myers, Fla.
Landen Thomas, dl, 6-3, 260, Zachary, Zachary, La.
K'Vion Thunderbird, lb, 6-1, 215, Kenwood Academy, Chicago, Ill.
Montana Warren, s, 6-2, 180, Henderson, Henderson, Texas
Ashley Williams, edge, 6-5, 225, Zachary, Zachary, La.
Arkansas
Isaiah Augustave, rb, 6-2, 195, Naples, Naples, Fla.
Jaylon Braxton, cb, 5-11, 170, Lone Star, Frisco, Texas
Luke Brown, ol, 6-5, 315, Henry County, Paris, Tenn.
Carson Dean, edge, 6-4, 235, Hebron, Carrollton, Texas
Davion Dozier, wr, 6-3, 195, Moody, Moody, Ala.
Shamar Easter, te, 6-5, 225, Ashdown, Ashdown, Ark.
Christian Ford, s, 6-0, 185, McKinney, McKinney, Texas
Ian Geffrard, ol, 6-6, 350, Whitefield Academy, Mableton, Ga.
Dylan Hasz, s, 5-11, 180, Bixby, Bixby, Okla.
Luke Hasz, te, 6-3, 245, Bixby, Bixby, Okla.
Kaleb James, dl, 6-4, 250, Mansfield, Mansfield, Texas
RJ Johnson, ath, 6-1, 175, Eagles Landing Christian Academy, McDonough, Ga.
TJ Metcalf, s, 6-1, 185, Pinson Valley, Pinson, Ala.
Paris Patterson, ol, 6-6, 345, East St. Louis, East Saint Louis, Ill.
Quincy Rhodes Jr., dl, 6-6, 255, North Little Rock, Jacksonville, Ark.
Alex Sanford, lb, 6-3, 240, Oxford, Oxford, Miss.
Malachi Singleton, qb, 6-1, 225, North Cobb, Kennesaw, Ga.
Brad Spence, edge, 6-2, 225, Klein Forest, Houston, Texas
Joey Su'a, ol, 6-4, 320, Bentonville, Bentonville, Ark.
Dallas Young, cb, 5-11, 185, Gardendale, Gardendale, Ala.
Auburn
Hank Brown, qb, 6-4, 195, Lipscomb Academy, Nashville, Tenn.
Jeremiah Cobb, rb, 5-11, 185, Montgomery Catholic Preparatory, Montgomery, Ala.
Wilky Denaud, dl, 6-4, 245, John Carroll, Fort Pierce, Fla.
Keldric Faulk, dl, 6-5, 270, Highland Home, Highland Home, Ala.
JC Hart, cb, 6-2, 175, Loachapoka, Auburn, Ala.
Colton Hood, cb, 6-1, 175, Eagles Landing Christian Academy, McDonough, Ga.
CJ Johnson, s, 6-3, 193, Paetow, Katy, Texas
Stephen Johnson, dl, 6-4, 320, Whitewater, Fayetteville, Ga.
Tyler Johnson, ol, 6-6, 300, Natchitoches Central, Natchitoches, La.
Bradyn Joiner, ol, 6-2, 330, Auburn, Auburn, Ala.
Kayin Lee, cb, 5-10, 175, Cedar Grove, Ellenwood, Ga.
Connor Lew, ol, 6-3, 280, Kennesaw Mountain, Acworth, Ga.
Terrance Love, s, 6-3, 195, Langston Hughes, Fairburn, Ga.
Darron Reed, dl, 6-4, 270, Carver, Columbus, Ga.
Gabe Russo, P, 6-0, 212, Montgomery Catholic Preparatory, Montgomery, Ala.
Tyler Scott, cb, 6-1, 195, Pebblebrook, Mableton, Ga.
Sylvester Smith, s, 5-11, 195, Munford, Munford, Ala.
Daquayvious Sorey, wr, 6-2, 190, Chipley, Campbellton, Fla.
Clay Wedin, ol, 6-6, 295, Carrollwood Day, Tampa, Fla.
Brenton Williams, edge, 6-4, 245, Opelika, Opelika, Ala.
Baylor
Brendan Bett, dl, 6-4, 295, Ellison, Killeen, Texas
DJ Coleman, s, 6-0, 191, Horn, Mesquite, Texas
Micah Gifford, wr, 6-2, 185, Weiss, Pflugerville, Texas
Caden Jenkins, cb, 6-1, 171, Lewisville, Lewisville, Texas
DK Kalu, dl, 6-2, 270, Ridge Point, Missouri City, Texas
Corey Kelly, lb, 6-2, 210, Clear Falls, League City, Texas
Matthew Klopfenstein, te, 6-5, 226, Horizon, Scottsdale, Ariz.
Dawson Pendergrass, ath, 6-3, 212, Mineola, Mineola, Texas
Hawkins Polley, te, 6-4, 245, Stratford, Houston, Texas
Isaiah Robinson, ol, 6-7, 288, Lamar, Arlington, Texas
Trent Thomas, edge, 6-3, 235, Fort Bend Marshall, Missouri City, Texas
Sean Thompkins, ol, 6-4, 331, Newton, Covington, Ga.
LeVar Thornton Jr., cb, 6-2, 165, Timber Creek, Keller, Texas
Wes Tucker, ol, 6-4, 260, Argyle, Argyle, Texas
Bryson Washington, ath, 5-11, 197, Franklin, Franklin, Texas
Palmer Williams, P, 6-3, 190, Davie County, Mocksville, N.C.
Carl Williams IV, cb, 5-11, 170, Southern Lab, Baton Rouge, La.
Tay'Shawn Wilson, cb, 5-9, 175, Mayde Creek, Houston, Texas
Trey Wilson, dl, 6-3, 245, Lakeview Centennial, Garland, Texas
Jaren Woods, dl, 6-4, 265, La Grange, La Grange, Texas
Boston College
Kahlil Ali, s, 6-1, 190, Pennsauken, Pennsauken, N.J.
Shawn Battle, cb, 5-11, 175, Neumann Goretti, Philadelphia, Pa.
Michael Crounse, ol, 6-5, 310, DeMatha Catholic, Hyattsville, Md.
Eryx Daugherty, dl, 6-4, 285, Brother Rice, Bloomfield Hills, Mich.
Carter Davis, s, 6-2, 170, Mount Saint Joseph, Baltimore, Md.
Palaie Faoa, lb, 6-1, 215, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.
Josiah Griffin, dl, 6-4, 235, Springfield Central, Springfield, Mass.
Reed Harris, ath, 6-4, 200, Great Falls, Great Falls, Mont.
Nate Johnson, ath, 5-9, 165, Clearwater Central Catholic, Clearwater, Fla.
Datrell Jones, rb, 5-9, 175, Catholic Memorial, West Roxbury, Mass.
Ryan Mickow, ol, 6-5, 300, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.
KP Price, s, 6-2, 175, St. Frances Academy, Baltimore, Md.
Jacobe Robinson, qb, 6-3, 210, Henderson, Henderson, Texas
Jaedn Skeete, wr, 6-1, 180, Catholic Memorial, West Roxbury, Mass.
Holden Symonds, ath, 6-6, 240, The Governors Academy, Melrose, Mass.
Max Tucker, cb, 6-0, 188, Catholic Memorial, Hyde Park, Mass.
Montrell Wade, wr, 6-0, 182, Tyler High, Tyler, Texas
BYU
Owen Borg, lb, 6-2, 190, Corner Canyon, Draper, Utah
Jackson Bowers, te, 6-5, 225, Mountain View, Mesa, Ariz.
Ryder Burton, qb, 6-2, 180, Springville, Springville, Utah
Saimone Davis, te, 6-5, 220, Colleyville Heritage, Colleyville, Texas
Siale Esera, edge, 6-3, 250, Timpview, Provo, Utah
Matthew Fredrick, te, 6-5, 230, East, Salt Lake City, Utah
Miles Hall, ath, 6-2, 195, Skyline, Salt Lake City, Utah
Pokaiaua Haunga, ath, 5-11, 200, Timpview, Provo, Utah
LJ Martin, rb, 6-1, 207, Canutillo, El Paso, Texas
Josiah Phillips, wr, 6-4, 190, Sierra Canyon, Chatsworth, Calif.
Talitui Pututau, dl, 6-5, 255, West, Salt Lake City, Utah
David Tangilanu, edge, 6-4, 255, Menlo-Atherton, Menlo Park, Calif.
Ethan Thomason, ol, 6-8, 315, Rocky Mountain, Fort Collins, Colo.
Pierson Watson, lb, 6-3, 210, Coconino, Flagstaff, Ariz.
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