|Cleveland
|Arizona
|ab
|r
|h
|bi
|ab
|r
|h
|bi
|Totals
|31
|1
|5
|1
|Totals
|29
|3
|5
|3
|M.Straw cf
|3
|0
|1
|0
|D.Vrsho cf
|3
|0
|0
|0
|Mercado cf
|1
|0
|0
|0
|McCrthy cf
|1
|0
|0
|0
|Rosario lf
|3
|0
|0
|0
|K.Marte 2b
|3
|0
|0
|0
|St.Kwan lf
|1
|0
|1
|0
|J.Hager ss
|1
|0
|0
|0
|Ramirez 3b
|3
|0
|0
|0
|Peralta lf
|3
|1
|1
|1
|Clement 3b
|1
|0
|0
|0
|Alcntra 2b
|1
|0
|0
|0
|F.Reyes dh
|3
|0
|1
|0
|C.Wlker 1b
|3
|1
|1
|1
|Gnzalez ph
|1
|0
|0
|0
|Snabria 1b
|1
|0
|0
|0
|Bradley 1b
|3
|0
|1
|0
|P.Smith rf
|3
|1
|1
|0
|O.Mller 1b
|1
|0
|0
|0
|C.Kelly c
|1
|0
|1
|0
|Gimenez ss
|1
|1
|0
|0
|Se.Beer dh
|3
|0
|0
|0
|Peralta ss
|1
|0
|0
|0
|D.Ellis 3b
|3
|0
|0
|0
|Y.Chang 2b
|3
|0
|1
|1
|Perdomo ss
|2
|0
|1
|1
|B.Zmmer rf
|3
|0
|0
|0
|C.Hmmel lf
|1
|0
|0
|0
|M.Rvera c
|3
|0
|0
|0
|Cleveland
|000
|010
|000
|-
|1
|Arizona
|021
|000
|00(x)
|-
|3
LOB_Cleveland 5, Arizona 4. 2B_Chang (4). HR_Peralta (5), Walker (3). SB_Straw (2), Gimenez (4). CS_Reyes (1).
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|Cleveland
|Pilkington L, 0-2
|3
|5
|3
|3
|0
|1
|Gose
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|Stephan
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|Hentges
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|Arizona
|Davies W, 1-1
|4
|1-3
|2
|1
|1
|1
|2
|Tice H, 1
|1-3
|1
|0
|0
|0
|1
|Aguilar H, 2
|1-3
|0
|0
|0
|0
|1
|Straily H, 2
|3
|2
|0
|0
|1
|2
|Poppen S, 1-1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
HBP_Kelly by_Stephan.
WP_Straily.
Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Jim Reynolds; Second, Dan Merzel; Third, Ryan Blakney.
T_2:34. A_7153
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