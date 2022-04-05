ClevelandArizona
abrhbiabrhbi
Totals31151Totals29353
M.Straw cf3010D.Vrsho cf3000
Mercado cf1000McCrthy cf1000
Rosario lf3000K.Marte 2b3000
St.Kwan lf1010J.Hager ss1000
Ramirez 3b3000Peralta lf3111
Clement 3b1000Alcntra 2b1000
F.Reyes dh3010C.Wlker 1b3111
Gnzalez ph1000Snabria 1b1000
Bradley 1b3010P.Smith rf3110
O.Mller 1b1000C.Kelly c1010
Gimenez ss1100Se.Beer dh3000
Peralta ss1000D.Ellis 3b3000
Y.Chang 2b3011Perdomo ss2011
B.Zmmer rf3000C.Hmmel lf1000
M.Rvera c3000

Cleveland000010000-1
Arizona02100000(x)-3

LOB_Cleveland 5, Arizona 4. 2B_Chang (4). HR_Peralta (5), Walker (3). SB_Straw (2), Gimenez (4). CS_Reyes (1).

IPHRERBBSO
Cleveland
Pilkington L, 0-2353301
Gose100011
Stephan200002
Hentges200002
Arizona
Davies W, 1-141-321112
Tice H, 11-310001
Aguilar H, 21-300001
Straily H, 2320012
Poppen S, 1-1100001

HBP_Kelly by_Stephan.

WP_Straily.

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Jim Reynolds; Second, Dan Merzel; Third, Ryan Blakney.

T_2:34. A_7153

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