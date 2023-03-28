|Cleveland
|Arizona
|ab
|r
|h
|bi
|ab
|r
|h
|bi
|Totals
|32
|6
|7
|4
|Totals
|30
|7
|7
|7
|St.Kwan lf
|1
|0
|0
|0
|J.Rojas 2b
|3
|1
|1
|0
|Durango lf
|1
|1
|0
|0
|Perdomo 3b
|0
|1
|0
|0
|Rosario ss
|3
|0
|1
|1
|K.Marte dh
|3
|0
|1
|0
|Tlntino ss
|2
|1
|1
|1
|D LSnts dh
|1
|2
|1
|1
|Ramirez 3b
|3
|1
|1
|0
|Grr Jr. lf
|3
|0
|0
|0
|Delgado 3b
|2
|0
|0
|0
|A.Thmas cf
|1
|0
|0
|0
|Jo.Bell dh
|3
|0
|0
|0
|C.Wlker 1b
|3
|0
|1
|1
|Lps Jr. dh
|1
|0
|0
|0
|P.Evans 1b
|1
|1
|0
|0
|J.Nylor 1b
|3
|0
|1
|1
|Lngoria 3b
|3
|0
|0
|0
|Brtlett 1b
|0
|0
|0
|0
|J.Lwlar ss
|1
|1
|1
|2
|Gnzalez rf
|3
|0
|1
|0
|Carroll cf
|3
|1
|1
|2
|J.Brgos rf
|0
|0
|0
|1
|R.Bliss 2b
|0
|0
|0
|0
|Gimenez 2b
|3
|1
|2
|0
|N.Ahmed ss
|2
|0
|0
|0
|J.Brito 2b
|1
|0
|0
|0
|McCrthy rf
|3
|0
|1
|1
|M.Znino c
|2
|1
|0
|0
|Herrera c
|3
|0
|0
|0
|Viloria c
|1
|0
|0
|0
|M.Straw cf
|1
|1
|0
|0
|Brennan cf
|2
|0
|0
|0
|Cleveland
|000
|130
|200
|-
|6
|Arizona
|000
|000
|43(x)
|-
|7
E_Sandlin (1), Bumgarner (1). DP_Cleveland 0, Arizona 2. LOB_Cleveland 7, Arizona 2. 2B_Gonzalez (3), De Los Santos (1), Carroll (6). 3B_Ramirez (1). HR_Lawlar (1). SB_Durango (1), Tolentino (1). CS_Bliss (2). SAC_Straw.
|4
|0
|0
|0
|0
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|4
|4
|4
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|5
|4
|2
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
HBP_by_Bumgarner (Zunino).
Umpires_Home, Jim Wolf; First, Nick Mahrley; Second, Ryan Blakney; Third, Rob Drake;.
T_2:35. A_9190
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