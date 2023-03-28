ClevelandArizona
abrhbiabrhbi
Totals32674Totals30777
St.Kwan lf1000J.Rojas 2b3110
Durango lf1100Perdomo 3b0100
Rosario ss3011K.Marte dh3010
Tlntino ss2111D LSnts dh1211
Ramirez 3b3110Grr Jr. lf3000
Delgado 3b2000A.Thmas cf1000
Jo.Bell dh3000C.Wlker 1b3011
Lps Jr. dh1000P.Evans 1b1100
J.Nylor 1b3011Lngoria 3b3000
Brtlett 1b0000J.Lwlar ss1112
Gnzalez rf3010Carroll cf3112
J.Brgos rf0001R.Bliss 2b0000
Gimenez 2b3120N.Ahmed ss2000
J.Brito 2b1000McCrthy rf3011
M.Znino c2100Herrera c3000
Viloria c1000
M.Straw cf1100
Brennan cf2000

Cleveland000130200-6
Arizona00000043(x)-7

E_Sandlin (1), Bumgarner (1). DP_Cleveland 0, Arizona 2. LOB_Cleveland 7, Arizona 2. 2B_Gonzalez (3), De Los Santos (1), Carroll (6). 3B_Ramirez (1). HR_Lawlar (1). SB_Durango (1), Tolentino (1). CS_Bliss (2). SAC_Straw.

IPHRERBBSO
Cleveland
Civale42-300005
Stephan1-300001
De Los Santos100002
Sandlin2-344401
Morgan H, 11-310010
Clase H, 22-312210
Jones L, 0-1, BS, 0-21-311110
Arizona
Bumgarner554222
Vargas110001
Ginkel2-312220
Stumpo1-300020
Castro W, 1-0100001
McGough S, 1-1100002

HBP_by_Bumgarner (Zunino).

Umpires_Home, Jim Wolf; First, Nick Mahrley; Second, Ryan Blakney; Third, Rob Drake;.

T_2:35. A_9190

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