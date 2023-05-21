Eredivisie
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Feyenoord
|33
|25
|7
|1
|81
|29
|82
|PSV Eindhoven
|33
|22
|6
|5
|87
|39
|72
|Ajax
|33
|20
|9
|4
|85
|35
|69
|AZ Alkmaar
|33
|20
|7
|6
|67
|33
|67
|FC Twente
|33
|17
|10
|6
|63
|26
|61
|Sparta
|33
|16
|8
|9
|55
|37
|56
|FC Utrecht
|33
|14
|9
|10
|52
|48
|51
|SC Heerenveen
|33
|11
|10
|12
|42
|50
|43
|RKC Waalwijk
|33
|11
|8
|14
|50
|60
|41
|Go Ahead Eagles
|33
|10
|10
|13
|46
|54
|40
|NEC Nijmegen
|33
|8
|14
|11
|41
|44
|38
|Vitesse
|33
|9
|10
|14
|44
|50
|37
|Fortuna Sittard
|33
|10
|5
|18
|38
|61
|35
|FC Volendam
|33
|9
|6
|18
|39
|69
|33
|Excelsior
|33
|9
|5
|19
|30
|68
|32
|FC Emmen
|33
|6
|10
|17
|31
|62
|28
|FC Groningen
|33
|4
|6
|23
|31
|70
|18
|SC Cambuur
|33
|4
|4
|25
|22
|69
|16
Saturday, May 13
FC Volendam 2, Sparta 1
SC Heerenveen 0, Excelsior 0
FC Utrecht 2, RKC Waalwijk 0
Sunday, May 14
Vitesse 2, SC Cambuur 0
FC Groningen 2, Ajax 3
Feyenoord 3, Go Ahead Eagles 0
AZ Alkmaar 5, FC Emmen 1
PSV Eindhoven 2, Fortuna Sittard 1
Sunday, May 21
Ajax 3, FC Utrecht 1
FC Emmen 1, Feyenoord 3
Excelsior 3, Fortuna Sittard 0
Go Ahead Eagles 3, FC Volendam 0
NEC Nijmegen 0, AZ Alkmaar 3
PSV Eindhoven 3, SC Heerenveen 3
RKC Waalwijk 0, FC Twente 5
Sparta 4, SC Cambuur 1
Vitesse 6, FC Groningen 0
Monday, May 22
FC Eindhoven vs. Almere City FC, 2 p.m.
Tuesday, May 23
VVV Venlo vs. Willem II, 12:45 p.m.
NAC Breda vs. MVV Maastricht, 3 p.m.
Friday, May 26
Almere City FC vs. FC Eindhoven, 2 p.m.
Saturday, May 27
Willem II vs. VVV Venlo, 10:30 a.m.
MVV Maastricht vs. NAC Breda, 2 p.m.
Sunday, May 28
AZ Alkmaar vs. PSV Eindhoven, 8:30 a.m.
SC Cambuur vs. RKC Waalwijk, 8:30 a.m.
Feyenoord vs. Vitesse, 8:30 a.m.
Fortuna Sittard vs. NEC Nijmegen, 8:30 a.m.
FC Groningen vs. Sparta, 8:30 a.m.
SC Heerenveen vs. Go Ahead Eagles, 8:30 a.m.
FC Twente vs. Ajax, 8:30 a.m.
FC Utrecht vs. FC Emmen, 8:30 a.m.
FC Volendam vs. Excelsior, 8:30 a.m.
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