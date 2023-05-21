Eredivisie

GPWDLGFGAPts
Feyenoord332571812982
PSV Eindhoven332265873972
Ajax332094853569
AZ Alkmaar332076673367
FC Twente3317106632661
Sparta331689553756
FC Utrecht3314910524851
SC Heerenveen33111012425043
RKC Waalwijk3311814506041
Go Ahead Eagles33101013465440
NEC Nijmegen3381411414438
Vitesse3391014445037
Fortuna Sittard3310518386135
FC Volendam339618396933
Excelsior339519306832
FC Emmen3361017316228
FC Groningen334623317018
SC Cambuur334425226916

Saturday, May 13

FC Volendam 2, Sparta 1

SC Heerenveen 0, Excelsior 0

FC Utrecht 2, RKC Waalwijk 0

Sunday, May 14

Vitesse 2, SC Cambuur 0

FC Groningen 2, Ajax 3

Feyenoord 3, Go Ahead Eagles 0

AZ Alkmaar 5, FC Emmen 1

PSV Eindhoven 2, Fortuna Sittard 1

Sunday, May 21

Ajax 3, FC Utrecht 1

FC Emmen 1, Feyenoord 3

Excelsior 3, Fortuna Sittard 0

Go Ahead Eagles 3, FC Volendam 0

NEC Nijmegen 0, AZ Alkmaar 3

PSV Eindhoven 3, SC Heerenveen 3

RKC Waalwijk 0, FC Twente 5

Sparta 4, SC Cambuur 1

Vitesse 6, FC Groningen 0

Monday, May 22

FC Eindhoven vs. Almere City FC, 2 p.m.

Tuesday, May 23

VVV Venlo vs. Willem II, 12:45 p.m.

NAC Breda vs. MVV Maastricht, 3 p.m.

Friday, May 26

Almere City FC vs. FC Eindhoven, 2 p.m.

Saturday, May 27

Willem II vs. VVV Venlo, 10:30 a.m.

MVV Maastricht vs. NAC Breda, 2 p.m.

Sunday, May 28

AZ Alkmaar vs. PSV Eindhoven, 8:30 a.m.

SC Cambuur vs. RKC Waalwijk, 8:30 a.m.

Feyenoord vs. Vitesse, 8:30 a.m.

Fortuna Sittard vs. NEC Nijmegen, 8:30 a.m.

FC Groningen vs. Sparta, 8:30 a.m.

SC Heerenveen vs. Go Ahead Eagles, 8:30 a.m.

FC Twente vs. Ajax, 8:30 a.m.

FC Utrecht vs. FC Emmen, 8:30 a.m.

FC Volendam vs. Excelsior, 8:30 a.m.

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