Thursday

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines - South (Host Course)

7,765 yards; Par 72

b-Torrey Pines - North

7,258 yards; Par 72

Purse: $8.7 million

Second Round

Note: Tournament is played on two courses.

Sam Ryder64b-68a—132
Brendan Steele65b-70a—135
Tano Goya70a-67b—137
Brent Grant64b-74a—138
Max Homa68b-70a—138
Taylor Montgomery67a-71b—138
Vincent Norrman67a-71b—138
Sam Stevens66a-72b—138
Sahith Theegala66b-72a—138
Jason Day68b-71a—139
Ben Griffin67a-72b—139
Collin Morikawa67b-72a—139
Andrew Novak66a-73b—139
Byeong Hun An68b-72a—140
Joseph Bramlett69a-71b—140
Taylor Moore72a-68b—140
Jon Rahm73a-67b—140
Callum Tarren71a-69b—140
Jimmy Walker69a-71b—140
Dean Burmester71a-70b—141
Stephan Jaeger69a-72b—141
Seonghyeon Kim67b-74a—141
Augusto Nunez72a-69b—141
Cameron Champ70a-72b—142
Wyndham Clark68b-74a—142
Lanto Griffin67b-75a—142
Emiliano Grillo72a-70b—142
Garrick Higgo66b-76a—142
Sungjae Im68a-74b—142
Si Woo Kim69a-73b—142
Luke List67b-75a—142
Ryan Palmer71b-71a—142
Aaron Rai64b-78a—142
Justin Thomas68a-74b—142
Davis Thompson71a-71b—142
Keegan Bradley70a-73b—143
Thomas Detry68b-75a—143
Paul Haley68b-75a—143
Harry Higgs66b-77a—143
Michael Kim69b-74a—143
Satoshi Kodaira68b-75a—143
Peter Malnati69b-74a—143
Hideki Matsuyama70b-73a—143
Maverick McNealy69b-74a—143
Seung-Yul Noh70b-73a—143
Justin Rose73a-70b—143
Xander Schauffele72b-71a—143
Kevin Streelman73a-70b—143
Justin Suh68b-75a—143
Jhonattan Vegas68b-75a—143
Trevor Werbylo71a-72b—143
Gary Woodland66b-77a—143
Kevin Yu73a-70b—143
Erik Barnes72b-72a—144
Scott Brown69b-75a—144
Austin Cook74b-70a—144
Zecheng Dou70a-74b—144
Tony Finau73a-71b—144
Rickie Fowler72a-72b—144
Dylan Frittelli70a-74b—144
Adam Hadwin70a-74b—144
Nick Hardy71a-73b—144
Scott Harrington74a-70b—144
Adam Long71b-73a—144
Trey Mullinax71a-73b—144
Taylor Pendrith69b-75a—144
Scott Piercy69a-75b—144
Adam Schenk71a-73b—144
Taiga Semikawa74a-70b—144
Robby Shelton70a-74b—144
Alex Smalley71a-73b—144
Michael Thompson69a-75b—144
Kevin Tway72a-72b—144

Missed Cut

Aaron Baddeley71b-74a—145
Jonathan Byrd73a-72b—145
Doug Ghim77a-68b—145
Patton Kizzire70a-75b—145
Justin Lower73a-72b—145
Matthew NeSmith73a-72b—145
Henrik Norlander70b-75a—145
Sean O'Hair69b-76a—145
Austin Smotherman75a-70b—145
Scott Stallings72a-73b—145
Robert Streb70b-75a—145
Kyle Westmoreland70a-75b—145
Will Zalatoris68b-77a—145
Hayden Buckley66b-80a—146
Eric Cole72a-74b—146
Nicolas Echavarria70b-76a—146
Austin Eckroat71a-75b—146
Harry Hall71a-75b—146
Lee Hodges70a-76b—146
Beau Hossler73a-73b—146
Hank Lebioda72a-74b—146
Patrick Rodgers69b-77a—146
Adam Svensson74b-72a—146
Dylan Wu68b-78a—146
Carl Yuan72a-74b—146
Tyson Alexander72b-75a—147
Michael Block74b-73a—147
Trevor Cone71b-76a—147
Tyler Duncan76a-71b—147
Cole Hammer71a-76b—147
Michael Herrera72b-75a—147
Martin Laird72a-75b—147
Danny Lee71a-76b—147
Brandon Matthews71b-76a—147
Sebastian Munoz73b-74a—147
Keita Nakajima69b-78a—147
Cameron Percy75a-72b—147
Davis Riley69b-78a—147
Will Gordon72b-76a—148
Cody Gribble71b-77a—148
Bill Haas71b-77a—148
James Hahn72b-76a—148
Charley Hoffman68b-80a—148
Ben Martin70b-78a—148
Kevin Roy71b-77a—148
J.J. Spaun70b-78a—148
Brian Stuard70b-78a—148
Martin Trainer74a-74b—148
Zac Blair71b-78a—149
William McGirt72b-77a—149
Matthias Schmid73b-76a—149
Joey Vrzich69b-80a—149
Nick Watney72b-77a—149
Patrick Welch73a-76b—149
Jason Dufner77a-73b—150
Harrison Endycott70b-80a—150
Doc Redman72b-78a—150
Ben Taylor70b-80a—150
Carson Young74a-76b—150
Ryan Armour76a-75b—151
Harris English76a-75b—151
Michael Gligic77a-74b—151
Kurt Kitayama77a-74b—151
Caleb Surratt74a-77b—151
Richy Werenski72b-79a—151
Anders Albertson75b-77a—152
Brice Garnett72b-80a—152
Jim Herman72b-80a—152
Philip Knowles72b-80a—152
Camilo Villegas75a-77b—152
J.B. Holmes70b-83a—153
Harrison Kingsley74b-79a—153
Rory Sabbatini74a-79b—153
Ryan Brehm77a-77b—154
MJ Daffue69b-85a—154
Robert Garrigus75b-79a—154
Kyle Stanley72b-82a—154
Ben Crane76a-79b—155
Cameron Davis79a-76b—155
Arjun Atwal80a-76b—156
Kelly Kraft80a-76b—156
Spencer Levin76a-80b—156
David Lingmerth75a-81b—156

Copyright 2023 Associated Press. All rights reserved.

Trending Video

Recommended for you