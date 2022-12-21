NOTRE DAME (7-5)
Laszewski 5-7 0-0 12, Goodwin 1-4 0-0 2, Ryan 6-13 2-3 17, Starling 7-11 4-4 20, Wertz 4-9 1-2 10, Lubin 3-6 0-0 6, Hammond 2-5 0-0 5. Totals 28-55 7-9 72.
FLORIDA ST. (4-10)
Corhen 8-13 2-2 18, Cleveland 6-14 4-5 19, Da.Green 3-11 0-0 8, Mills 6-13 4-4 18, Warley 4-5 1-1 9, House 0-1 1-2 1, De.Green 0-0 0-0 0, Jackson 0-0 0-0 0, Adebisi 0-0 0-0 0. Totals 27-57 12-14 73.
Halftime_Notre Dame 39-38. 3-Point Goals_Notre Dame 9-19 (Ryan 3-6, Starling 2-3, Laszewski 2-4, Wertz 1-2, Hammond 1-3, Goodwin 0-1), Florida St. 7-22 (Cleveland 3-4, Mills 2-7, Da.Green 2-8, House 0-1, Corhen 0-2). Rebounds_Notre Dame 27 (Laszewski, Ryan, Lubin 6), Florida St. 27 (Cleveland 12). Assists_Notre Dame 12 (Wertz 4), Florida St. 15 (Warley 5). Total Fouls_Notre Dame 9, Florida St. 9. A_6,394 (12,100).
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