DUKE (14-2)
Banchero 6-11 7-9 20, Griffin 3-5 0-0 8, Moore 5-7 0-0 13, Williams 6-8 3-3 15, Keels 3-11 1-2 9, Roach 2-6 1-2 6, Baker 2-5 0-0 5, John 0-2 2-2 2, Jones 0-0 0-0 0. Totals 27-55 14-18 78.
FLORIDA ST. (11-5)
Butler 5-8 1-2 14, McLeod 4-8 1-2 9, Evans 2-7 2-2 6, Mills 5-17 6-6 18, Polite 2-7 4-4 9, Osborne 1-7 4-4 7, Cleveland 4-10 0-3 8, Fletcher 3-6 0-0 6, Warley 0-2 2-2 2, Wilkes 0-1 0-0 0, Ngom 0-0 0-0 0. Totals 26-73 20-25 79.
Halftime_Duke 38-33. 3-Point Goals_Duke 10-23 (Moore 3-3, Griffin 2-4, Keels 2-8, Roach 1-2, Baker 1-3, Banchero 1-3), Florida St. 7-25 (Butler 3-4, Mills 2-6, Polite 1-4, Osborne 1-6, Cleveland 0-1, Evans 0-1, Wilkes 0-1, Fletcher 0-2). Rebounds_Duke 35 (Banchero 12), Florida St. 36 (McLeod, Osborne 7). Assists_Duke 20 (Banchero 7), Florida St. 13 (Evans 5). Total Fouls_Duke 19, Florida St. 18.