BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Buchtel 74, Akr. Kenmore-Garfield 41
Akr. Ellet 55, Akr. East 54
Akr. Hoban 57, Massillon 47
Akr. Manchester 50, Wooster Triway 45
Alliance 73, Alliance Marlington 52
Amanda-Clearcreek 44, New Hope Christian 32
Andover Pymatuning Valley 68, Kinsman Badger 54
Anna 63, Sidney Fairlawn 32
Antwerp 59, Hicksville 27
Arcanum 71, Lewisburg Tri-County N. 31
Archbold 52, Delta 21
Arlington 48, Mt. Blanchard Riverdale 42
Ashland Crestview 62, Greenwich S. Cent. 53
Atwater Waterloo 58, Sebring McKinley 53
Austintown Fitch 44, Canfield 41
Bainbridge Paint Valley 71, Williamsport Westfall 60
Batavia Clermont NE 60, Williamsburg 49
Bedford 57, Warrensville Hts. 31
Bellbrook 68, Monroe 52
Berea-Midpark 86, Amherst Steele 71
Berlin Center Western Reserve 80, Mineral Ridge 71
Bloomdale Elmwood 63, Tontogany Otsego 25
Bluffton 66, Spencerville 58
Botkins 62, Houston 18
Bradford 59, New Lebanon Dixie 56
Brecksville-Broadview Hts. 56, Hudson 51
Bristol 74, Windham 52
Brookfield 71, Columbiana Crestview 50
Brooklyn 61, Mantua Crestwood 41
Byesville Meadowbrook 75, Crooksville 37
Caledonia River Valley 72, Marion Pleasant 59
Cameron, W.Va. 65, Beallsville 29
Campbell Memorial 76, Leavittsburg LaBrae 68
Can. McKinley 70, Louisville 59
Canal Fulton Northwest 55, Navarre Fairless 35
Canal Winchester 66, Dublin Scioto 49
Canfield S. Range 44, Cortland Lakeview 40
Carlisle 63, Germantown Valley View 56
Casstown Miami E. 63, Troy Christian 48
Cedarville 46, Jamestown Greeneview 41
Centerburg 50, Howard E. Knox 37
Centerville 75, Clayton Northmont 52
Chagrin Falls Kenston 90, Madison 63
Chesterland W. Geauga 73, Ashtabula Lakeside 66
Chillicothe 65, Washington C.H. 56
Chillicothe Unioto 71, Frankfort Adena 68, OT
Chillicothe Zane Trace 48, Piketon 31
Cin. Elder 54, Cin. Moeller 48
Cin. Finneytown 61, Cin. Madeira 53
Cin. Hills Christian Academy 58, Cin. Purcell Marian 43
Cin. La Salle 52, Cin. St. Xavier 49
Cin. Mariemont 66, Cin. Indian Hill 54
Cin. Princeton 51, Fairfield 49
Cin. Sycamore 69, Liberty Twp. Lakota E. 54
Cin. Turpin 64, Lebanon 47
Cin. Walnut Hills 71, Cin. Winton Woods 45
Cin. Wyoming 48, Reading 36
Cle. Hts. 65, Maple Hts. 58
Coldwater 50, Ft. Recovery 41
Collins Western Reserve 64, Norwalk St. Paul 26
Cols. Africentric 90, Cols. Marion-Franklin 51
Cols. Beechcroft 87, Cols. Whetstone 57
Cols. DeSales 37, Bishop Hartley 35
Cols. Eastmoor 70, Cols. Briggs 59
Cols. Independence 39, West 36
Cols. Northland 60, Cols. Linden-McKinley 56
Columbia Station Columbia 59, Wellington 52
Convoy Crestview 81, Ada 54
Copley 65, Cuyahoga Falls 48
Cortland Maplewood 55, Warren Lordstown 50
Creston Norwayne 60, Apple Creek Waynedale 56
Cuyahoga Falls CVCA 61, Massillon Tuslaw 53
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 66, Mentor Lake Cath. 48
Cuyahoga Hts. 59, Middlefield Cardinal 56
Dalton 65, Smithville 63
Day. Christian 64, Franklin Middletown Christian 52
Day. Meadowdale 62, Day. Stivers 50
Day. Northridge 59, Tipp City Bethel 54
Defiance 40, Lima Bath 28
Defiance Ayersville 72, Edgerton 48
Dola Hardin Northern 65, Lima Temple Christian 53
Dover 47, New Philadelphia 38
Doylestown Chippewa 65, Rittman 47
Dresden Tri-Valley 59, Thornville Sheridan 42
Dublin Jerome 64, Marysville 44
Eastlake North 72, Painesville Riverside 71
Elyria Cath. 42, Rocky River 39
Euclid 67, Medina 60
Fairborn 57, Riverside Stebbins 54
Fairfield Christian 53, Lancaster Fisher Cath. 39
Fairview 58, N. Olmsted 54
Fayetteville-Perry 58, RULH 50
Findlay Liberty-Benton 62, N. Baltimore 27
Franklin 65, Waynesville 55
Ft. Jennings 50, Miller City 47
Gahanna Lincoln 68, New Albany 49
Garfield Hts. Trinity 29, Burton Berkshire 28
Garrettsville Garfield 57, Warren Champion 52
Gates Mills Gilmour 66, Chagrin Falls 44
Gates Mills Hawken 64, Geneva 47
Genoa Area 44, Pemberville Eastwood 40
Gnadenhutten Indian Valley 51, Berlin Hiland 48
Goshen 76, Clarksville Clinton-Massie 68
Grafton Midview 68, Avon Lake 51
Grand River Academy 63, Hearts for Jesus Christ High School 56
Granville 49, Zanesville 48
Greenfield McClain 69, Washington C.H. Miami Trace 39
Grove City 51, Westerville Cent. 47
Hamler Patrick Henry 42, Bryan 28
Hartville Lake Center Christian 63, Mogadore 60
Haviland Wayne Trace 74, Sherwood Fairview 47
Heartland Christian 86, Southington Chalker 49
Heath 56, Johnstown Northridge 46
Hilliard Darby 49, Delaware Olentangy Berlin 48
Hilliard Davidson 50, Hilliard Bradley 42
Hubbard 54, Niles McKinley 46
Huber Hts. Wayne 62, Beavercreek 54
Ironton 78, Coal Grove Dawson-Bryant 72, 2OT
Jackson Center 60, Russia 31
Jefferson Area 68, Girard 55
Johnstown 58, Hebron Lakewood 35
Kent Roosevelt 57, Medina Highland 47
Kettering Alter 64, Day. Chaminade Julienne 45
Kettering Fairmont 54, Miamisburg 41
Kidron Cent. Christian 41, Loudonville 29
Kings Mills Kings 63, Milford 58
Kirtland 61, Independence 60
LaGrange Keystone 67, Sullivan Black River 52
Leetonia 33, Lisbon David Anderson 32
Legacy Christian 65, Spring. Emmanuel Christian 46
Leipsic 69, Delphos Jefferson 52
Lewis Center Olentangy Orange 41, Dublin Coffman 39
Lexington 46, Mansfield Sr. 32
Lima Shawnee 60, Van Wert 55
Lima Sr. 94, Oregon Clay 59
Lodi Cloverleaf 50, Akr. Springfield 42
London Madison Plains 48, Spring. Greenon 47
Lorain 45, E. Cle. Shaw 41
Lore City Buckeye Trail 63, Newcomerstown 24
Lucasville Valley 66, Beaver Eastern 58
Malvern 75, E. Can. 54
Mansfield Madison 57, Mt. Vernon 55
Maria Stein Marion Local 45, Delphos St. John's 35
Marion Harding 57, Sparta Highland 40
Mason 48, Cin. Oak Hills 29
Maumee 49, Napoleon 45
Mayfield 64, Willoughby S. 54
McArthur Vinton County 46, Athens 32
McComb 62, Arcadia 30
Medina Buckeye 68, Parma Hts. Holy Name 49
Milford Center Fairbanks 71, Spring. NE 57
Millbury Lake 54, Elmore Woodmore 44
Milton-Union 70, Covington 55
Monroeville 61, Plymouth 26
Mt. Gilead 59, Cardington-Lincoln 52
Mt. Victory Ridgemont 65, Marion Elgin 57
N. Can. Hoover 49, Uniontown Lake 47
N. Jackson Jackson-Milton 54, McDonald 48
New Bremen 61, Versailles 58, 2OT
New Carlisle Tecumseh 55, Spring. Shawnee 49
New Lexington 56, Coshocton 48
New Madison Tri-Village 67, W. Alexandria Twin Valley S. 30
New Middletown Spring. 59, Lowellville 48
New Richmond 74, Wilmington 62
Newark 44, Reynoldsburg 43
Newark Cath. 70, Utica 66
Newton Local 71, New Paris National Trail 35
North Intl 51, Cols. Centennial 49
Norton 49, Ravenna 46
Oak Hill 45, McDermott Scioto NW 43
Oberlin 72, Oberlin Firelands 64
Olmsted Falls 64, Elyria 55
Ontario 58, Bellville Clear Fork 44
Orange 62, Painesville Harvey 39
Oregon Stritch 49, Tol. Christian 48
Ottawa-Glandorf 72, Celina 35
Ottoville 49, Kalida 47
Pandora-Gilboa 70, Cory-Rawson 18
Parma 66, Lakewood 58
Parma Hts. Valley Forge 57, Parma Normandy 53
Parma Padua 64, Cle. VASJ 62
Pataskala Licking Hts. 72, Newark Licking Valley 63
Paulding 41, Defiance Tinora 40
Peninsula Woodridge 60, Mogadore Field 55
Perry 69, Beachwood 45
Perrysburg 70, Holland Springfield 41
Pettisville 36, Edon 35
Pickerington Cent. 65, Grove City Cent. Crossing 27
Pickerington N. 83, Galloway Westland 27
Piqua 68, W. Carrollton 50
Pitsburg Franklin-Monroe 42, Ansonia 35
Plain City Jonathan Alder 54, Bellefontaine 19
Pomeroy Meigs 70, Nelsonville-York 66
Portsmouth 65, Gallipolis Gallia 53
Portsmouth Clay 61, Portsmouth Sciotoville 50
Portsmouth Notre Dame 55, New Boston Glenwood 50
Powell Olentangy Liberty 62, Cols. Upper Arlington 47
Proctorville Fairland 60, Chesapeake 56
Ravenna SE 71, Louisville Aquinas 48
Richfield Revere 72, Barberton 51
Rockford Parkway 53, New Knoxville 51, OT
Rocky River Lutheran W. 66, Orwell Grand Valley 23
Rossford 76, Fostoria 43
Salem 56, Beloit W. Branch 39
Salineville Southern 64, E. Palestine 56
Shaker Hts. 57, Garfield Hts. 50
Sheffield Brookside 81, Lorain Clearview 71
Shelby 80, Galion 67
Sidney 56, Xenia 46
Sidney Lehman 57, DeGraff Riverside 41
Solon 65, Brunswick 60
South 71, Cols. Walnut Ridge 38
Southeastern 62, Chillicothe Huntington 48
Spring. Cath. Cent. 55, S. Charleston SE 36
St. Bernard Roger Bacon 61, Cin. Clark Montessori 22
St. Henry 58, Minster 33
St. Marys Memorial 64, Kenton 53
Stewart Federal Hocking 74, Crown City S. Gallia 64
Stow-Munroe Falls 51, N. Royalton 37
Streetsboro 55, Akr. Coventry 44
Strongsville 73, Mentor 71
Struthers 58, Poland Seminary 41
Stryker 41, Holgate 38
Sunbury Big Walnut 57, Cols. Franklin Hts. 38
Swanton 52, Liberty Center 43
Sylvania Northview 71, Whitehouse Anthony Wayne 28
Sylvania Southview 57, Bowling Green 54
Tallmadge 79, Aurora 61
Thomas Worthington 58, Lewis Center Olentangy 49
Tol. Cent. Cath. 49, Tol. St. John's 45
Tol. Ottawa Hills 58, Tol. Emmanuel Baptist 47
Tol. Rogers 56, Tol. Scott 43
Tol. St. Francis 56, Fremont Ross 48
Tol. Whitmer 67, Findlay 52
Tree of Life 45, Liberty Christian Academy 41
Trenton Edgewood 62, Hamilton Ross 44
Tuscarawas Cent. Cath. 42, Strasburg-Franklin 38
Uhrichsville Claymont 49, Sugarcreek Garaway 47
Urbana 46, Richwood N. Union 36
Van Buren 68, Vanlue 37
Van Wert Lincolnview 49, Harrod Allen E. 46
Vienna Mathews 68, Fairport Harbor Harding 53
W. Chester Lakota W. 56, Hamilton 54, OT
W. Jefferson 59, N. Lewisburg Triad 50
W. Liberty-Salem 49, Mechanicsburg 15
Wadsworth 55, Macedonia Nordonia 51
Wapakoneta 50, Elida 40
Warren Harding 65, Youngs. East 49
Warren JFK 74, Rootstown 56
Waterford 63, Racine Southern 53
Wauseon 48, Metamora Evergreen 34
Wellsville 75, Hanoverton United 44
West Salem Northwestern 87, Jeromesville Hillsdale 56
Westerville S. 74, Westerville N. 65
Westlake 89, Bay Village Bay 82
Wheelersburg 53, Portsmouth W. 24
Wickliffe 80, Ashtabula St. John 39
Wooster 81, Ashland 72
Worthington Kilbourne 54, Delaware Hayes 40
Youngs. Boardman 62, Warren Howland 43
Youngs. Liberty 51, Newton Falls 46
Youngs. Ursuline 53, Cle. Benedictine 33
Youngs. Valley Christian 45, Columbiana 43
Zanesville Maysville 61, New Concord John Glenn 52
Zanesville W. Muskingum 65, McConnelsville Morgan 52
Zoarville Tuscarawas Valley 54, Magnolia Sandy Valley 41
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Batavia vs. Mt. Orab Western Brown, ccd.
Bidwell River Valley vs. Wellston, ccd.
Camden Preble Shawnee vs. Union City Mississinawa Valley, ccd.
Cin. Deer Park vs. N. Bend (Cleves) Taylor, ccd.
Cin. West Clermont vs. Loveland, ccd.
Cin. Woodward vs. Cin. Hughes, ppd.
Cols. St. Charles vs. Bishop Watterson, ppd. to Jan 29th.
Hamilton Badin vs. Cin. McNicholas, ccd.
Harrison vs. Cin. NW, ppd.
Lees Creek E. Clinton vs. Felicity-Franklin, ccd.
Middletown vs. Cin. Colerain, ccd.
Philo vs. Warsaw River View, ccd.
Richmond Hts. vs. Ashtabula Edgewood, ppd.
Spencer Center High School for Gifted and Exceptional Students vs. Cin. Hillcrest, ppd.
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/