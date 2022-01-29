BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Buchtel 74, Akr. Kenmore-Garfield 41

Akr. Ellet 55, Akr. East 54

Akr. Hoban 57, Massillon 47

Akr. Manchester 50, Wooster Triway 45

Alliance 73, Alliance Marlington 52

Amanda-Clearcreek 44, New Hope Christian 32

Andover Pymatuning Valley 68, Kinsman Badger 54

Anna 63, Sidney Fairlawn 32

Antwerp 59, Hicksville 27

Arcanum 71, Lewisburg Tri-County N. 31

Archbold 52, Delta 21

Arlington 48, Mt. Blanchard Riverdale 42

Ashland Crestview 62, Greenwich S. Cent. 53

Atwater Waterloo 58, Sebring McKinley 53

Austintown Fitch 44, Canfield 41

Bainbridge Paint Valley 71, Williamsport Westfall 60

Batavia Clermont NE 60, Williamsburg 49

Bedford 57, Warrensville Hts. 31

Bellbrook 68, Monroe 52

Berea-Midpark 86, Amherst Steele 71

Berlin Center Western Reserve 80, Mineral Ridge 71

Bloomdale Elmwood 63, Tontogany Otsego 25

Bluffton 66, Spencerville 58

Botkins 62, Houston 18

Bradford 59, New Lebanon Dixie 56

Brecksville-Broadview Hts. 56, Hudson 51

Bristol 74, Windham 52

Brookfield 71, Columbiana Crestview 50

Brooklyn 61, Mantua Crestwood 41

Byesville Meadowbrook 75, Crooksville 37

Caledonia River Valley 72, Marion Pleasant 59

Cameron, W.Va. 65, Beallsville 29

Campbell Memorial 76, Leavittsburg LaBrae 68

Can. McKinley 70, Louisville 59

Canal Fulton Northwest 55, Navarre Fairless 35

Canal Winchester 66, Dublin Scioto 49

Canfield S. Range 44, Cortland Lakeview 40

Carlisle 63, Germantown Valley View 56

Casstown Miami E. 63, Troy Christian 48

Cedarville 46, Jamestown Greeneview 41

Centerburg 50, Howard E. Knox 37

Centerville 75, Clayton Northmont 52

Chagrin Falls Kenston 90, Madison 63

Chesterland W. Geauga 73, Ashtabula Lakeside 66

Chillicothe 65, Washington C.H. 56

Chillicothe Unioto 71, Frankfort Adena 68, OT

Chillicothe Zane Trace 48, Piketon 31

Cin. Elder 54, Cin. Moeller 48

Cin. Finneytown 61, Cin. Madeira 53

Cin. Hills Christian Academy 58, Cin. Purcell Marian 43

Cin. La Salle 52, Cin. St. Xavier 49

Cin. Mariemont 66, Cin. Indian Hill 54

Cin. Princeton 51, Fairfield 49

Cin. Sycamore 69, Liberty Twp. Lakota E. 54

Cin. Turpin 64, Lebanon 47

Cin. Walnut Hills 71, Cin. Winton Woods 45

Cin. Wyoming 48, Reading 36

Cle. Hts. 65, Maple Hts. 58

Coldwater 50, Ft. Recovery 41

Collins Western Reserve 64, Norwalk St. Paul 26

Cols. Africentric 90, Cols. Marion-Franklin 51

Cols. Beechcroft 87, Cols. Whetstone 57

Cols. DeSales 37, Bishop Hartley 35

Cols. Eastmoor 70, Cols. Briggs 59

Cols. Independence 39, West 36

Cols. Northland 60, Cols. Linden-McKinley 56

Columbia Station Columbia 59, Wellington 52

Convoy Crestview 81, Ada 54

Copley 65, Cuyahoga Falls 48

Cortland Maplewood 55, Warren Lordstown 50

Creston Norwayne 60, Apple Creek Waynedale 56

Cuyahoga Falls CVCA 61, Massillon Tuslaw 53

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 66, Mentor Lake Cath. 48

Cuyahoga Hts. 59, Middlefield Cardinal 56

Dalton 65, Smithville 63

Day. Christian 64, Franklin Middletown Christian 52

Day. Meadowdale 62, Day. Stivers 50

Day. Northridge 59, Tipp City Bethel 54

Defiance 40, Lima Bath 28

Defiance Ayersville 72, Edgerton 48

Dola Hardin Northern 65, Lima Temple Christian 53

Dover 47, New Philadelphia 38

Doylestown Chippewa 65, Rittman 47

Dresden Tri-Valley 59, Thornville Sheridan 42

Dublin Jerome 64, Marysville 44

Eastlake North 72, Painesville Riverside 71

Elyria Cath. 42, Rocky River 39

Euclid 67, Medina 60

Fairborn 57, Riverside Stebbins 54

Fairfield Christian 53, Lancaster Fisher Cath. 39

Fairview 58, N. Olmsted 54

Fayetteville-Perry 58, RULH 50

Findlay Liberty-Benton 62, N. Baltimore 27

Franklin 65, Waynesville 55

Ft. Jennings 50, Miller City 47

Gahanna Lincoln 68, New Albany 49

Garfield Hts. Trinity 29, Burton Berkshire 28

Garrettsville Garfield 57, Warren Champion 52

Gates Mills Gilmour 66, Chagrin Falls 44

Gates Mills Hawken 64, Geneva 47

Genoa Area 44, Pemberville Eastwood 40

Gnadenhutten Indian Valley 51, Berlin Hiland 48

Goshen 76, Clarksville Clinton-Massie 68

Grafton Midview 68, Avon Lake 51

Grand River Academy 63, Hearts for Jesus Christ High School 56

Granville 49, Zanesville 48

Greenfield McClain 69, Washington C.H. Miami Trace 39

Grove City 51, Westerville Cent. 47

Hamler Patrick Henry 42, Bryan 28

Hartville Lake Center Christian 63, Mogadore 60

Haviland Wayne Trace 74, Sherwood Fairview 47

Heartland Christian 86, Southington Chalker 49

Heath 56, Johnstown Northridge 46

Hilliard Darby 49, Delaware Olentangy Berlin 48

Hilliard Davidson 50, Hilliard Bradley 42

Hubbard 54, Niles McKinley 46

Huber Hts. Wayne 62, Beavercreek 54

Ironton 78, Coal Grove Dawson-Bryant 72, 2OT

Jackson Center 60, Russia 31

Jefferson Area 68, Girard 55

Johnstown 58, Hebron Lakewood 35

Kent Roosevelt 57, Medina Highland 47

Kettering Alter 64, Day. Chaminade Julienne 45

Kettering Fairmont 54, Miamisburg 41

Kidron Cent. Christian 41, Loudonville 29

Kings Mills Kings 63, Milford 58

Kirtland 61, Independence 60

LaGrange Keystone 67, Sullivan Black River 52

Leetonia 33, Lisbon David Anderson 32

Legacy Christian 65, Spring. Emmanuel Christian 46

Leipsic 69, Delphos Jefferson 52

Lewis Center Olentangy Orange 41, Dublin Coffman 39

Lexington 46, Mansfield Sr. 32

Lima Shawnee 60, Van Wert 55

Lima Sr. 94, Oregon Clay 59

Lodi Cloverleaf 50, Akr. Springfield 42

London Madison Plains 48, Spring. Greenon 47

Lorain 45, E. Cle. Shaw 41

Lore City Buckeye Trail 63, Newcomerstown 24

Lucasville Valley 66, Beaver Eastern 58

Malvern 75, E. Can. 54

Mansfield Madison 57, Mt. Vernon 55

Maria Stein Marion Local 45, Delphos St. John's 35

Marion Harding 57, Sparta Highland 40

Mason 48, Cin. Oak Hills 29

Maumee 49, Napoleon 45

Mayfield 64, Willoughby S. 54

McArthur Vinton County 46, Athens 32

McComb 62, Arcadia 30

Medina Buckeye 68, Parma Hts. Holy Name 49

Milford Center Fairbanks 71, Spring. NE 57

Millbury Lake 54, Elmore Woodmore 44

Milton-Union 70, Covington 55

Monroeville 61, Plymouth 26

Mt. Gilead 59, Cardington-Lincoln 52

Mt. Victory Ridgemont 65, Marion Elgin 57

N. Can. Hoover 49, Uniontown Lake 47

N. Jackson Jackson-Milton 54, McDonald 48

New Bremen 61, Versailles 58, 2OT

New Carlisle Tecumseh 55, Spring. Shawnee 49

New Lexington 56, Coshocton 48

New Madison Tri-Village 67, W. Alexandria Twin Valley S. 30

New Middletown Spring. 59, Lowellville 48

New Richmond 74, Wilmington 62

Newark 44, Reynoldsburg 43

Newark Cath. 70, Utica 66

Newton Local 71, New Paris National Trail 35

North Intl 51, Cols. Centennial 49

Norton 49, Ravenna 46

Oak Hill 45, McDermott Scioto NW 43

Oberlin 72, Oberlin Firelands 64

Olmsted Falls 64, Elyria 55

Ontario 58, Bellville Clear Fork 44

Orange 62, Painesville Harvey 39

Oregon Stritch 49, Tol. Christian 48

Ottawa-Glandorf 72, Celina 35

Ottoville 49, Kalida 47

Pandora-Gilboa 70, Cory-Rawson 18

Parma 66, Lakewood 58

Parma Hts. Valley Forge 57, Parma Normandy 53

Parma Padua 64, Cle. VASJ 62

Pataskala Licking Hts. 72, Newark Licking Valley 63

Paulding 41, Defiance Tinora 40

Peninsula Woodridge 60, Mogadore Field 55

Perry 69, Beachwood 45

Perrysburg 70, Holland Springfield 41

Pettisville 36, Edon 35

Pickerington Cent. 65, Grove City Cent. Crossing 27

Pickerington N. 83, Galloway Westland 27

Piqua 68, W. Carrollton 50

Pitsburg Franklin-Monroe 42, Ansonia 35

Plain City Jonathan Alder 54, Bellefontaine 19

Pomeroy Meigs 70, Nelsonville-York 66

Portsmouth 65, Gallipolis Gallia 53

Portsmouth Clay 61, Portsmouth Sciotoville 50

Portsmouth Notre Dame 55, New Boston Glenwood 50

Powell Olentangy Liberty 62, Cols. Upper Arlington 47

Proctorville Fairland 60, Chesapeake 56

Ravenna SE 71, Louisville Aquinas 48

Richfield Revere 72, Barberton 51

Rockford Parkway 53, New Knoxville 51, OT

Rocky River Lutheran W. 66, Orwell Grand Valley 23

Rossford 76, Fostoria 43

Salem 56, Beloit W. Branch 39

Salineville Southern 64, E. Palestine 56

Shaker Hts. 57, Garfield Hts. 50

Sheffield Brookside 81, Lorain Clearview 71

Shelby 80, Galion 67

Sidney 56, Xenia 46

Sidney Lehman 57, DeGraff Riverside 41

Solon 65, Brunswick 60

South 71, Cols. Walnut Ridge 38

Southeastern 62, Chillicothe Huntington 48

Spring. Cath. Cent. 55, S. Charleston SE 36

St. Bernard Roger Bacon 61, Cin. Clark Montessori 22

St. Henry 58, Minster 33

St. Marys Memorial 64, Kenton 53

Stewart Federal Hocking 74, Crown City S. Gallia 64

Stow-Munroe Falls 51, N. Royalton 37

Streetsboro 55, Akr. Coventry 44

Strongsville 73, Mentor 71

Struthers 58, Poland Seminary 41

Stryker 41, Holgate 38

Sunbury Big Walnut 57, Cols. Franklin Hts. 38

Swanton 52, Liberty Center 43

Sylvania Northview 71, Whitehouse Anthony Wayne 28

Sylvania Southview 57, Bowling Green 54

Tallmadge 79, Aurora 61

Thomas Worthington 58, Lewis Center Olentangy 49

Tol. Cent. Cath. 49, Tol. St. John's 45

Tol. Ottawa Hills 58, Tol. Emmanuel Baptist 47

Tol. Rogers 56, Tol. Scott 43

Tol. St. Francis 56, Fremont Ross 48

Tol. Whitmer 67, Findlay 52

Tree of Life 45, Liberty Christian Academy 41

Trenton Edgewood 62, Hamilton Ross 44

Tuscarawas Cent. Cath. 42, Strasburg-Franklin 38

Uhrichsville Claymont 49, Sugarcreek Garaway 47

Urbana 46, Richwood N. Union 36

Van Buren 68, Vanlue 37

Van Wert Lincolnview 49, Harrod Allen E. 46

Vienna Mathews 68, Fairport Harbor Harding 53

W. Chester Lakota W. 56, Hamilton 54, OT

W. Jefferson 59, N. Lewisburg Triad 50

W. Liberty-Salem 49, Mechanicsburg 15

Wadsworth 55, Macedonia Nordonia 51

Wapakoneta 50, Elida 40

Warren Harding 65, Youngs. East 49

Warren JFK 74, Rootstown 56

Waterford 63, Racine Southern 53

Wauseon 48, Metamora Evergreen 34

Wellsville 75, Hanoverton United 44

West Salem Northwestern 87, Jeromesville Hillsdale 56

Westerville S. 74, Westerville N. 65

Westlake 89, Bay Village Bay 82

Wheelersburg 53, Portsmouth W. 24

Wickliffe 80, Ashtabula St. John 39

Wooster 81, Ashland 72

Worthington Kilbourne 54, Delaware Hayes 40

Youngs. Boardman 62, Warren Howland 43

Youngs. Liberty 51, Newton Falls 46

Youngs. Ursuline 53, Cle. Benedictine 33

Youngs. Valley Christian 45, Columbiana 43

Zanesville Maysville 61, New Concord John Glenn 52

Zanesville W. Muskingum 65, McConnelsville Morgan 52

Zoarville Tuscarawas Valley 54, Magnolia Sandy Valley 41

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Batavia vs. Mt. Orab Western Brown, ccd.

Bidwell River Valley vs. Wellston, ccd.

Camden Preble Shawnee vs. Union City Mississinawa Valley, ccd.

Cin. Deer Park vs. N. Bend (Cleves) Taylor, ccd.

Cin. West Clermont vs. Loveland, ccd.

Cin. Woodward vs. Cin. Hughes, ppd.

Cols. St. Charles vs. Bishop Watterson, ppd. to Jan 29th.

Hamilton Badin vs. Cin. McNicholas, ccd.

Harrison vs. Cin. NW, ppd.

Lees Creek E. Clinton vs. Felicity-Franklin, ccd.

Middletown vs. Cin. Colerain, ccd.

Philo vs. Warsaw River View, ccd.

Richmond Hts. vs. Ashtabula Edgewood, ppd.

Spencer Center High School for Gifted and Exceptional Students vs. Cin. Hillcrest, ppd.

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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