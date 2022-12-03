BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Manchester 63, Can. South 42

Akr. Springfield 69, Mogadore Field 30

Alliance 93, Salem 60

Andover Pymatuning Valley 73, Conneaut 49

Arlington 84, Arcadia 28

Austintown Fitch 62, Hudson 50

Bainbridge Paint Valley 51, S. Charleston SE 48

Bethel-Tate 69, Lees Creek E. Clinton 50

Bradford 86, New Paris National Trail 48

Brookfield 75, Hubbard 41

Brookville 63, Day. Oakwood 44

Brunswick 61, Euclid 54

Cadiz Harrison Cent. 74, Richmond Edison 51

Caledonia River Valley 69, Bellville Clear Fork 38

Camden Preble Shawnee 47, Arcanum 40

Campus Intl 61, Cle. Max Hayes 48

Can. Cent. Cath. 59, Akr. Garfield 39

Can. McKinley 57, N. Can. Hoover 42

Carlisle 64, Waynesville 45

Carrollton 50, Alliance Marlington 48

Casstown Miami E. 48, Day. Northridge 36

Cedarville 59, Spring. Cath. Cent. 53

Chillicothe Unioto 62, Piketon 48

Chillicothe Zane Trace 71, Chillicothe Huntington 27

Cin. Anderson 72, Cin. West Clermont 31

Cin. Hills Christian Academy 83, St. Bernard Roger Bacon 58

Cin. Princeton 62, Cin. Sycamore 57

Cin. Purcell Marian 71, Norwood 65

Cin. Taft 69, Cin. Aiken 47

Cin. Walnut Hills 61, Lebanon 43

Cin. Western Hills 86, Cin. Hughes 65

Cle. Benedictine 43, Andrews Osborne Academy 36

Cle. E. Tech 69, Cle. John Marshall 44

Cle. Hts. Lutheran E. 77, Cle. Cent. Cath. 55

Cle. Rhodes 72, Cle. Collinwood 30

Cle. St. Ignatius 71, Gates Mills Gilmour 41

Columbiana Crestview 68, N. Jackson Jackson-Milton 61

Convoy Crestview 68, Lima Shawnee 55

Cortland Maplewood 61, Sebring McKinley 47

Cory-Rawson 69, Vanlue 52

Crestline 49, Mansfield St. Peter's 40

Creston Norwayne 75, Apple Creek Waynedale 58

Crown City S. Gallia 67, Bidwell River Valley 59

Cuyahoga Falls CVCA 62, Navarre Fairless 42

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 74, Cle. VASJ 34

Day. Chaminade Julienne 67, Day. Carroll 55

Day. Christian 61, Yellow Springs 33

Day. Dunbar 71, Day. Belmont 41

DeGraff Riverside 57, Tipp City Bethel 51

Defiance 50, Paulding 37

Defiance Tinora 49, Delta 42

Delaware Buckeye Valley 67, Cols. Mifflin 57

Delaware Hayes 56, Sunbury Big Walnut 50, OT

Delaware Olentangy Berlin 62, Lewis Center Olentangy 57

Delphos St. John's 51, Kalida 46

Doylestown Chippewa 61, Rittman 41

Dublin Jerome 52, Thomas Worthington 38

E. Liverpool 75, Lisbon Beaver 49

Elmore Woodmore 66, Millbury Lake 57

Elyria 66, Bay Village Bay 58

Fairborn 71, Greenville 61

Fairfield 55, Liberty Twp. Lakota E. 48

Fayetteville-Perry 73, Manchester 41

Felicity-Franklin 68, Blanchester 58

Findlay Liberty-Benton 56, Van Buren 41

Fredericktown 58, Cardington-Lincoln 55

Gahanna Lincoln 79, Galloway Westland 56

Gallipolis Gallia 67, Athens 42

Garrett Morgan 73, Cle. Lincoln W. 68

Genoa Area 54, Fostoria 48, OT

Georgetown 75, Williamsburg 53

Gnadenhutten Indian Valley 64, Newcomerstown 23

Hamler Patrick Henry 49, Defiance Ayersville 42

Haviland Wayne Trace 49, Bryan 38

Hicksville 42, Continental 27

Hilliard Bradley 51, Cols. Upper Arlington 21

Hilliard Darby 65, Marysville 54

Howard E. Knox 31, Amanda-Clearcreek 20

Huber Hts. Wayne 73, Miamisburg 39

Huron 68, Milan Edison 46

Jackson 44, Hillsboro 40

Jackson Center 60, Anna 30

Jamestown Greeneview 67, Spring. Greenon 45

Kenton 50, Coldwater 45

Kettering Alter 78, Hamilton Badin 38

Kettering Fairmont 54, Clayton Northmont 27

Kinsman Badger 55, Campbell Memorial 43

LaGrange Keystone 65, Wellington 30

Lakeside Danbury 91, Gibsonburg 61

Lancaster 32, Grove City Cent. Crossing 25

Leavittsburg LaBrae 76, Mineral Ridge 51

Leesburg Fairfield 64, Sardinia Eastern Brown 37

Legacy Christian 74, Franklin Middletown Christian 67

Leipsic 58, Dola Hardin Northern 50

Lewis Center Olentangy Orange 66, Hilliard Davidson 53

Lewistown Indian Lake 47, St. Paris Graham 46

Lexington 73, Millersburg W. Holmes 53

Lisbon David Anderson 49, E. Palestine 39

Lorain 44, Bedford 36

Lore City Buckeye Trail 56, Barnesville 53

Louisville Aquinas 70, Hartville Lake Center Christian 50

Loveland 49, Cin. Turpin 40

Lynchburg-Clay 90, W. Union 33

Macedonia Nordonia 71, Medina Highland 55

Malvern 63, W. Lafayette Ridgewood 40

Marietta 48, Pomeroy Meigs 43

Marion Harding 72, Galion 57

Martins Ferry 56, Belmont Union Local 51

Mason 75, Cin. Colerain 41

Massillon Jackson 54, Green 32

McComb 79, Mt. Blanchard Riverdale 59

McConnelsville Morgan 58, Warsaw River View 47

McDermott Scioto NW 55, Portsmouth Notre Dame 43

Medina 70, Mentor 68

Mentor Lake Cath. 108, Eastlake North 83

Middletown 64, Hamilton 40

Middletown Madison Senior 42, Franklin 40

Milford 60, Morrow Little Miami 43

Milford Center Fairbanks 38, W. Liberty-Salem 37

Miller City 42, Holgate 38

Mogadore 76, Rootstown 23

Mowrystown Whiteoak 47, Peebles 42

Mt. Gilead 77, Danville 75

Mt. Orab Western Brown 55, Clarksville Clinton-Massie 38

Mt. Vernon 74, Ashland 72, OT

N. Bend (Cleves) Taylor 85, Cin. Finneytown 58

N. Lewisburg Triad 49, Mechanicsburg 32

N. Ridgeville 69, Amherst Steele 60

Napoleon 51, Maumee 38

Neshannock, Pa. 67, Youngstown Urban Scholars 9

New Albany 58, Grove City 56

New Concord John Glenn 61, New Lexington 49

New Lebanon Dixie 55, Ansonia 43

New Richmond 71, Goshen 66

Newton Falls 65, Heartland Christian 49

Newton Local 50, W. Alexandria Twin Valley S. 37

Niles McKinley 48, Warren Champion 29

Norton 51, Streetsboro 40

Old Fort 57, Tiffin Calvert 38

Olmsted Falls 63, Westlake 51

Ontario 51, Sparta Highland 39

Orrville 77, Canal Fulton Northwest 71

Ottawa-Glandorf 63, Bluffton 33

Painesville Riverside 87, Independence 47

Pandora-Gilboa 53, N. Baltimore 16

Parma Hts. Holy Name 69, Fairview 62, OT

Parma Normandy 50, Brooklyn 44

Pemberville Eastwood 62, Tontogany Otsego 49

Perrysburg 71, Bowling Green 40

Pickerington Cent. 51, Newark 31

Pickerington N. 47, Westerville Cent. 40

Piqua 56, Sidney 44

Pitsburg Franklin-Monroe 54, Union City Mississinawa Valley 43

Plain City Jonathan Alder 58, Spring. Kenton Ridge 54

Poland Seminary 63, New Middletown Spring. 38

Port Clinton 50, Oak Harbor 49

Powell Olentangy Liberty 44, Dublin Coffman 37

Ravenna 65, Lodi Cloverleaf 56

Reading 56, Cin. Deer Park 42

Richwood N. Union 67, Bellefontaine Benjamin Logan 33

Russia 58, Sidney Fairlawn 24

S. Point 82, Portsmouth W. 43

S. Webster 70, Franklin Furnace Green 49

Sandusky 60, Bellevue 40

Sandusky Perkins 63, N. Olmsted 42

Seaman N. Adams 57, Chesapeake 34

Shaker Hts. 77, Maple Hts. 74

Shelby 46, Marion Pleasant 43

Sherwood Fairview 36, Delphos Jefferson 34

Sidney Lehman 21, Milton-Union 19

Smithville 52, Dalton 41

Spencerville 74, Elida 47

Spring. Emmanuel Christian 40, Day. Miami Valley 20

Spring. Shawnee 72, Bellefontaine 36

St. Henry 71, Versailles 62

Stow-Munroe Falls 64, Cuyahoga Falls 40

Strasburg-Franklin 59, Magnolia Sandy Valley 57

Sugarcreek Garaway 77, Tuscarawas Cent. Cath. 47

Swanton 52, Metamora Evergreen 44

Tallmadge 52, Akr. Firestone 44

Thornville Sheridan 64, Byesville Meadowbrook 18

Tiffin Columbian 50, Norwalk 49

Tol. Christian 59, Edon 29

Tol. Start 66, Tol. Bowsher 28

Tree of Life 61, Groveport Madison Christian 24

Troy 63, W. Carrollton 60

Troy Christian 61, Covington 37

Uhrichsville Claymont 55, Bowerston Conotton Valley 31

Uniontown Lake 70, Massillon Perry 64

Vandalia Butler 54, Riverside Stebbins 53

Vienna Mathews 51, Berlin Center Western Reserve 47

W. Chester Lakota W. 55, Cin. Oak Hills 38

Warren Harding 64, Youngs. Liberty 27

Warren Howland 65, Cortland Lakeview 40

Washington C.H. 61, Chillicothe 45

West Salem Northwestern 87, Jeromesville Hillsdale 61

Westerville N. 69, Cols. Franklin Hts. 35

Westerville S. 67, Dublin Scioto 56

Whitehouse Anthony Wayne 53, Holland Springfield 51

Wickliffe 61, Cle. Horizon Science 22

Willard 70, Castalia Margaretta 59

Williamsport Westfall 47, Frankfort Adena 46, OT

Wilmington 53, Batavia 48

Windham 63, Garrettsville Garfield 43

Woodsfield Monroe Cent. 57, Sarahsville Shenandoah 56, OT

Wooster 54, Mansfield Madison 53

Wooster Triway 74, Massillon Tuslaw 39

Worthington Kilbourne 62, Canal Winchester 59

Youngs. East 70, Akr. North 25

Youngs. Mooney 47, Youngs. Boardman 38

Youngs. Ursuline 70, Girard 38

Zanesville Maysville 92, Coshocton 36

Zanesville W. Muskingum 54, Philo 45

Zoarville Tuscarawas Valley 46, E. Can. 41

33rd Boys Jaguar Invitational=

Cols. Patriot Prep 58, Baltimore Liberty Union 41

Tol. Horizon Science 74, Cols. Wellington 54

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

For copyright information, check with the distributor of this item, ScoreStream Inc..

Trending Video

Recommended for you