DAYTON (20-9)
Amzil 2-6 1-2 6, Holmes 7-12 4-7 18, Blakney 2-4 0-0 5, Elvis 1-6 0-0 2, Smith 4-12 1-2 9, Brea 7-14 1-1 18, Nwokeji 0-1 2-2 2, Sissoko 0-0 0-0 0. Totals 23-55 9-14 60.
LA SALLE (8-18)
Moore 6-10 4-5 16, Clark 4-10 3-4 13, Lafond 0-0 0-0 0, Ray 2-6 0-0 4, Thompson 0-1 0-0 0, Gill 0-4 0-0 0, Brickus 4-10 0-0 9, Brantley 6-10 3-5 17, Nickelberry 1-4 0-0 3, McFarlane 0-1 0-0 0, Doucoure 0-0 0-0 0. Totals 23-56 10-14 62.
Halftime_Dayton 30-19. 3-Point Goals_Dayton 5-19 (Brea 3-7, Amzil 1-3, Blakney 1-3, Nwokeji 0-1, Smith 0-2, Elvis 0-3), La Salle 6-23 (Brantley 2-2, Clark 2-6, Nickelberry 1-3, Brickus 1-4, McFarlane 0-1, Thompson 0-1, Gill 0-3, Ray 0-3). Rebounds_Dayton 26 (Holmes 12), La Salle 36 (Clark 9). Assists_Dayton 14 (Smith 9), La Salle 11 (Brickus 4). Total Fouls_Dayton 10, La Salle 17.