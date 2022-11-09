FGFTReb
UMKCMinM-AM-AO-TAPFPTS
Pre.Idiaru181-60-02-5002
A.Mukeba373-110-01-3127
Ngandu71-12-30-0044
Allen386-155-81-64319
Mitchell384-126-71-65115
Pro.Idiaru314-81-23-10159
Andrews220-45-51-3135
Martin50-02-20-1022
Sullivan30-10-00-1000
B.Diallo10-00-00-0000
Totals20019-5821-279-35122063

Percentages: FG .328, FT .778.

3-Point Goals: 4-25, .160 (Allen 2-4, A.Mukeba 1-4, Mitchell 1-6, Sullivan 0-1, Pro.Idiaru 0-2, Andrews 0-4, Pre.Idiaru 0-4).

Team Rebounds: 3. Team Turnovers: 2.

Blocked Shots: 1 (Pre.Idiaru).

Turnovers: 14 (A.Mukeba 4, Pro.Idiaru 4, Mitchell 3, Allen, Andrews, Pre.Idiaru).

Steals: 6 (Allen 3, A.Mukeba, Andrews, Pro.Idiaru).

Technical Fouls: None.

FGFTReb
LSUMinM-AM-AO-TAPFPTS
Reed231-41-11-3133
Wilkinson233-70-01-1249
K.Williams395-133-46-140313
Hill314-94-51-47313
Miller346-142-20-32018
Hannibal181-35-92-8237
J.Williams123-41-31-4217
Fountain111-12-20-3034
Coleman50-10-00-2000
Hayes20-00-00-0010
Phillips20-10-00-0020
Totals20024-5718-2612-42162374

Percentages: FG .421, FT .692.

3-Point Goals: 8-21, .381 (Miller 4-9, Wilkinson 3-4, Hill 1-5, Reed 0-1, K.Williams 0-2).

Team Rebounds: 3. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 4 (K.Williams 3, Reed).

Turnovers: 15 (K.Williams 4, Hill 3, Hannibal 2, J.Williams 2, Fountain, Miller, Reed, Wilkinson).

Steals: 11 (Hill 4, Miller 2, Wilkinson 2, Fountain, Hannibal, K.Williams).

Technical Fouls: None.

UMKC342963
LSU413374

A_9,338 (13,215).

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