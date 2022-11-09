|FG
|FT
|Reb
|UMKC
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Pre.Idiaru
|18
|1-6
|0-0
|2-5
|0
|0
|2
|A.Mukeba
|37
|3-11
|0-0
|1-3
|1
|2
|7
|Ngandu
|7
|1-1
|2-3
|0-0
|0
|4
|4
|Allen
|38
|6-15
|5-8
|1-6
|4
|3
|19
|Mitchell
|38
|4-12
|6-7
|1-6
|5
|1
|15
|Pro.Idiaru
|31
|4-8
|1-2
|3-10
|1
|5
|9
|Andrews
|22
|0-4
|5-5
|1-3
|1
|3
|5
|Martin
|5
|0-0
|2-2
|0-1
|0
|2
|2
|Sullivan
|3
|0-1
|0-0
|0-1
|0
|0
|0
|B.Diallo
|1
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|Totals
|200
|19-58
|21-27
|9-35
|12
|20
|63
Percentages: FG .328, FT .778.
3-Point Goals: 4-25, .160 (Allen 2-4, A.Mukeba 1-4, Mitchell 1-6, Sullivan 0-1, Pro.Idiaru 0-2, Andrews 0-4, Pre.Idiaru 0-4).
Team Rebounds: 3. Team Turnovers: 2.
Blocked Shots: 1 (Pre.Idiaru).
Turnovers: 14 (A.Mukeba 4, Pro.Idiaru 4, Mitchell 3, Allen, Andrews, Pre.Idiaru).
Steals: 6 (Allen 3, A.Mukeba, Andrews, Pro.Idiaru).
Technical Fouls: None.
|FG
|FT
|Reb
|LSU
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Reed
|23
|1-4
|1-1
|1-3
|1
|3
|3
|Wilkinson
|23
|3-7
|0-0
|1-1
|2
|4
|9
|K.Williams
|39
|5-13
|3-4
|6-14
|0
|3
|13
|Hill
|31
|4-9
|4-5
|1-4
|7
|3
|13
|Miller
|34
|6-14
|2-2
|0-3
|2
|0
|18
|Hannibal
|18
|1-3
|5-9
|2-8
|2
|3
|7
|J.Williams
|12
|3-4
|1-3
|1-4
|2
|1
|7
|Fountain
|11
|1-1
|2-2
|0-3
|0
|3
|4
|Coleman
|5
|0-1
|0-0
|0-2
|0
|0
|0
|Hayes
|2
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|1
|0
|Phillips
|2
|0-1
|0-0
|0-0
|0
|2
|0
|Totals
|200
|24-57
|18-26
|12-42
|16
|23
|74
Percentages: FG .421, FT .692.
3-Point Goals: 8-21, .381 (Miller 4-9, Wilkinson 3-4, Hill 1-5, Reed 0-1, K.Williams 0-2).
Team Rebounds: 3. Team Turnovers: None.
Blocked Shots: 4 (K.Williams 3, Reed).
Turnovers: 15 (K.Williams 4, Hill 3, Hannibal 2, J.Williams 2, Fountain, Miller, Reed, Wilkinson).
Steals: 11 (Hill 4, Miller 2, Wilkinson 2, Fountain, Hannibal, K.Williams).
Technical Fouls: None.
|UMKC
|34
|29
|—
|63
|LSU
|41
|33
|—
|74
A_9,338 (13,215).
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