Sunday Summaries from Mexican football (home teams listed first):

Mexico Primera A, Clausura

CA Bucaramanga 3, CD La Equidad 1

CA Bucaramanga: Sherman Cardenas (70, 90), Bleiner Agron (83).

CD La Equidad: Duvier Riascos (72).

Halftime: 0-0.

CD Cortulua 0, CD Tolima 1

CD Tolima: Eduardo Sosa (45).

Halftime: 0-1.

Union Magdalena 2, CS Deportivo Pereira 0

Union Magdalena: Diego Chavez (14), Isaac Camargo (90).

Halftime: 1-0.

Millonarios FC 0, Boyaca Patriotas 0

Halftime: 0-0.

Mexico Primera Division, Apertura

America 5, Puebla 1

America: Brian Rodriguez (21), Henry Martin (27), Roger Martínez (50), Alvaro Fidalgo (60), Miguel Layun (85).

Puebla: Maximiliano Araujo (35).

Halftime: 2-1.

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