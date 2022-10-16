Sunday Summaries from Mexican football (home teams listed first):
Mexico Primera A, Clausura
CA Bucaramanga 3, CD La Equidad 1
CA Bucaramanga: Sherman Cardenas (70, 90), Bleiner Agron (83).
CD La Equidad: Duvier Riascos (72).
Halftime: 0-0.
CD Cortulua 0, CD Tolima 1
CD Tolima: Eduardo Sosa (45).
Halftime: 0-1.
Union Magdalena 2, CS Deportivo Pereira 0
Union Magdalena: Diego Chavez (14), Isaac Camargo (90).
Halftime: 1-0.
Millonarios FC 0, Boyaca Patriotas 0
Halftime: 0-0.
Mexico Primera Division, Apertura
America 5, Puebla 1
America: Brian Rodriguez (21), Henry Martin (27), Roger Martínez (50), Alvaro Fidalgo (60), Miguel Layun (85).
Puebla: Maximiliano Araujo (35).
Halftime: 2-1.
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