Sunday Summaries from Mexican football (home teams listed first):
Mexico Primera A, Clausura
CD Tolima 2, Atletico Nacional Medellin 2
CD Tolima: Michael Rangel (61), Junior Hernandez (90).
Atletico Nacional Medellin: Daniel Mantilla (29), Jefferson Duque (74).
Halftime: 0-1.
Mexico Primera Division, Apertura
Cruz Azul 2, Puebla 2
Cruz Azul: Santiago Gimenez (22, 26).
Puebla: Jordi Cortizo (3), Martin Barragan (28).
Halftime: 2-2.
Tijuana 2, America 0
Tijuana: Lisandro Lopez (10), Joaquin Montecinos (62).
Halftime: 1-0.
Tigres 2, Atlas 0
Tigres: Anderson Santamaria (40), Andre Pierre Gignac (45).
Halftime: 2-0.
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